Meta estaría probando robots para reparar servidores y conectar cables en sus centros de datos

Meta prueba robots para conectar cables y reiniciar servidores - REUTERS/Dado Ruvic

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Meta estaría probando robots capaces de conectar cables, reiniciar servidores y realizar tareas de mantenimiento físico en sus centros de datos. Los ensayos tendrían como objetivo automatizar labores repetitivas dentro de la infraestructura que sostiene sus servicios y sus planes de inteligencia artificial.

De acuerdo con la información de Wired, Meta busca reducir tiempos de respuesta, costes operativos y dependencia de intervenciones manuales, aunque las pruebas ya generan inquietud entre empleados que realizan labores de mantenimiento y reparación en las instalaciones.

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Los experimentos se desarrollan principalmente en el complejo de Altoona, en Iowa, Estados Unidos, una de las instalaciones que Meta utiliza como espacio de prueba. La empresa estaría empleando tecnología de Watney Robotics, Kinova y ABB para evaluar qué tareas pueden asumir las máquinas dentro de entornos donde cada conexión y cada fallo afectan miles de servidores.

Meta explora una automatización que inquieta a sus trabajadores técnicos - REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Entre los equipos analizados figura un robot de Watney Robotics diseñado para conectar y desconectar cables de red. La tarea parece sencilla, pero requiere localizar el puerto adecuado, colocar el conector sin dañarlo y confirmar que la comunicación entre los equipos funciona. En un centro de datos, estas operaciones pueden repetirse de forma constante.

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También se probaría una máquina con un puntero mecánico que pulsa botones de encendido en dispositivos como Mac Mini. El sistema permitiría reiniciar equipos a distancia cuando una persona ordene la acción desde otro lugar. En el campus Prometheus, Meta ensayaría robots de cuatro ruedas de ABB con brazos articulados de seis ejes para colocar componentes con mayor autonomía.

Un empleado consultado por le medio citado, de las pruebas estimó que la automatización podría reemplazar hasta el 80% de la carga laboral de algunas personas. La cifra refleja la preocupación de quienes consideraban que las tareas físicas serían más difíciles de sustituir que los trabajos administrativos o creativos.

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La expansión de estas infraestructuras exige electricidad, refrigeración, agua, redes y personal cualificado, pero los ensayos de Meta plantean dudas sobre qué funciones conservarán los empleados cuando compartan espacio con robots - En la imagen de archivo, Una imagen tomada con un dron muestra un centro de datos de Amazon Web Services (AWS) en Ashburn, Virginia, EE. UU. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Jensen Huang prevé una demanda mayor de oficios técnicos

La estrategia de Meta contrasta con la postura de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia. El empresario sostiene que la construcción de infraestructura para inteligencia artificial elevará la demanda de electricistas, fontaneros y carpinteros durante la próxima década.

En declaraciones a Channel 4 News, Huang afirmó que harán falta cientos de miles de trabajadores para construir fábricas y centros de datos. Su planteamiento parte de una necesidad física: los modelos de inteligencia artificial requieren edificios, redes eléctricas, sistemas de refrigeración, cableado, agua y equipos que necesitan instalación y mantenimiento.

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La diferencia no es menor. Mientras Huang proyecta una expansión del empleo técnico asociado a la construcción de nuevas instalaciones, Meta estudia cómo automatizar una parte de los trabajos que ocurren dentro de esos centros una vez que ya están operativos. Ambas tendencias pueden coexistir, pero plantean dudas sobre qué puestos se crearán y cuáles cambiarán de forma acelerada.

Mientras Nvidia anticipa más demanda de electricistas, fontaneros y carpinteros, la empresa de Mark Zuckerberg analiza reducir la intervención humana en tareas realizadas dentro de sus instalaciones técnicas - REUTERS/Brendan McDermid

Zuckerberg vincula los centros de datos con el empleo

Mark Zuckerberg ha defendido que la expansión de la inteligencia artificial demandará cientos de miles o incluso millones de empleos especializados. La construcción y operación de centros de datos requiere técnicos de redes, personal de refrigeración, electricistas, operadores de servidores y trabajadores de obra.

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Un centro de datos reúne servidores, almacenamiento, cableado y equipos de red que procesan información para plataformas digitales, video, aplicaciones y modelos de inteligencia artificial. Su funcionamiento exige electricidad constante y sistemas que eviten el sobrecalentamiento de los equipos.

El crecimiento de estas instalaciones también ha provocado críticas. Vecinos, autoridades locales y organizaciones cuestionan el consumo de agua y energía, el ruido de los generadores, la ocupación de terrenos y la posibilidad de que los costes se trasladen a las facturas domésticas.

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El consumo de recursos complica nuevos proyectos

En Estados Unidos operan 5.500 centros de datos y se proyectaba añadir 4.000 más en tres años. Sin embargo, 42 de los 50 estados han aplicado o debatido normas que condicionan estas construcciones. Nueva York y Texas figuran entre los territorios donde las autorizaciones y sus efectos locales han entrado en discusión.

Elon Musk ha advertido sobre una posible crisis energética vinculada con la expansión de la inteligencia artificial, mientras Sam Altman sugirió buscar zonas con poca población para ubicar nuevas instalaciones. La tecnología necesita espacio, energía y redes, pero las comunidades exigen garantías sobre sus efectos.

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Las pruebas de Meta muestran que el debate ya no gira solo alrededor de quién construirá los centros de datos. También obliga a preguntar quién los operará cuando robots y trabajadores compartan tareas que hoy todavía dependen de manos humanas.