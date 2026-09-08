Pasos para recrear a Las Guerreras K-pop en el universo de Rick y Morty

Una ilustración generada con inteligencia artificial puede adaptar a Las Guerreras K-pop en un escenario de ciencia ficción inspirado en series animadas para adultos. (Fotocomposición Infobae)

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Una herramienta de inteligencia artificial (IA) permite trasladar a Las Guerreras K-pop, la película de Netflix, a una versión visual inspirada en el universo de Rick y Morty. El resultado requiere referencias claras, una instrucción precisa y una revisión posterior para conservar los rasgos de las protagonistas.

El proceso puede realizarse en plataformas como Gemini, de Google, desde la versión web o la aplicación. No exige conocimientos de edición de imágenes, aunque cada generación debe revisarse para corregir diferencias en el vestuario, los peinados, la cantidad de personajes y los fondos.

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Cuál es el primer paso para generar imágenes con IA de Las Guerreras K-pop

El primer paso es reunir fotos nítidas de las protagonistas de Las Guerreras K-pop. Las referencias más útiles muestran los rostros de frente, los detalles de la ropa, los accesorios y los peinados que distinguen a cada integrante.

Se deben descargar imágenes donde aparezcan los rostros de las protagonistas de Las Guerreras K-pop. (Netflix)

Además, conviene incorporar imágenes del estilo visual de Rick y Morty, con paisajes extraterrestres, portales verdes, laboratorios o interiores de naves espaciales.

Es preferible evitar imágenes con marcas de agua, textos superpuestos o filtros que modifiquen los colores originales de la ropa y el cabello.

Los archivos en formato JPG o PNG suelen ofrecer buena compatibilidad con las plataformas de generación de imágenes. Las fotos borrosas, oscuras, recortadas o con objetos delante de los rostros dificultan la interpretación de la IA.

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Gemini es compatible con diferentes dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo subir las fotos en el chat de Gemini

Para comenzar, se debe ingresar a Gemini con una cuenta activa de Google. Desde la ventana de conversación, la plataforma permite adjuntar archivos almacenados en el dispositivo. Es posible incluir varias imágenes en un mismo pedido, siempre que cada una tenga una función definida dentro de la composición.

La combinación de fotos y texto permite diferenciar los elementos que corresponden a Las Guerreras K-pop de aquellos que remiten a otros universos animados.

Las imágenes de las protagonistas sirven para preservar sus características principales, mientras que las referencias de ciencia ficción ayudan a definir los fondos, los objetos y el tipo de dibujo que se busca reproducir.

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Esta es una representación generada con IA de Las Guerreras K-pop en el universo de Rick y Morty. (Foto: Gemini)

Qué debe llevar el prompt para lograr el estilo de Rick y Morty

La instrucción escrita debe especificar la cantidad de personajes, los rasgos físicos que deben mantenerse, el vestuario, las poses y el escenario.

Si una plataforma limita el uso de nombres de franquicias protegidas por derechos de autor, la alternativa es describir los componentes visuales: líneas simples, colores planos, expresiones amplias, tecnología absurda, escenarios interplanetarios y objetos de gran tamaño.

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Un prompt posible es: “Representa a tres jóvenes artistas de pop coreano con peinados coloridos y atuendos modernos en un garaje. Usa un estilo de animación de ciencia ficción para adultos, con contornos negros definidos, colores planos, ojos grandes, expresiones exageradas y poses dinámicas”.

Gemini permite realizar correcciones sin tener que iniciar el proceso de nuevo. (Foto: Europa Press)

Cómo ajustar los errores de la primera imagen

La primera versión puede cambiar el color de una prenda, modificar un peinado, sumar figuras ajenas al pedido o alterar la posición de un objeto. En esos casos no es necesario reiniciar todo el trabajo. La opción más práctica consiste en enviar una nueva instrucción sobre la generación anterior con una corrección concreta.

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Frases como “mantén a las tres integrantes”, “recupera los tonos del vestuario”, “elimina al personaje adicional” o “coloca el portal detrás del grupo” permiten orientar el ajuste.

Qué pautas se deben tomar al descargar y publicar la imagen

Cuando la composición responda a lo buscado, el archivo puede descargarla en el dispositivo. Si la ilustración se comparte en redes sociales o se incorpora a una publicación, conviene aclarar que se trata de una imagen creada con inteligencia artificial y que no constituye una pieza oficial.

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Asimismo, se sugiere usar servicios oficiales y actualizados. Las aplicaciones piratas pueden contener malware, publicidad invasiva o mecanismos para obtener contraseñas, fotos y otros datos personales.