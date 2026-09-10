Luana Fernández habló de la causa de Yao Cabrera: "Yo no tenía nada que ver"

La joven fue parte de la Mansión Wi-Fi y contó que ella no se encuentra imputada en la causa que condeno al youtuber (Video: La Cumbre-Telefe)

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Luana Fernández fue una de las cuatro finalistas de Gran Hermano Generación Dorada, la edición del reality de Telefe en la que estuvo encerrada desde el 23 de febrero de 2026. Quedó en el cuarto lugar del podio y, al salir de la casa, pasó por La Cumbre, el programa de streaming que conduce Santiago del Moro. Lo que nadie esperaba era que el conductor le preguntara en vivo por su vínculo con Yao Cabrera, el youtuber condenado por reducción a la servidumbre.

Cuando Luana ingresó al reality, el equipo de Entrometidos en la Tele (Net TV), encabezado por Tomás Dente, había señalado que su nombre figuraba en expedientes judiciales vinculados a la causa que terminó con Cabrera tras las rejas. Sin embargo, ni en el programa ni en sus redes ella había hecho referencia al tema. Hasta su paso por La Cumbre.

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Fue Del Moro quien abrió el asunto de manera directa. “Hay una causa muy áspera que salió a la luz cuando vos entraste a la casa, que es la de Yao Cabrera”, le dijo. Luego fue al punto: “¿Estás imputada en esa causa o no? ¿Cómo quedó todo eso?”. Fernández respondió sin rodeos: “No, por suerte no”. Y añadió: “No, porque yo no tenía nada que ver”.

Al salir de la casa, tras meses de encierro, la joven no pudo contener las lágrimas

Del Moro aclaró ante el público que el tema había circulado con fuerza cuando ella entró a la casa, pero que el programa siempre informó que a los participantes se les exige el comprobante de antecedentes. “Sí, y no tenía nada”, confirmó la participante.

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El conductor también le preguntó si había tenido contacto con Cabrera. “Sí, trabajé mucho tiempo con él en pandemia. Yo no tenía trabajo”, respondió Fernández. Entonces explicó el contexto: “En pandemia yo no tenía trabajo y ellos, bueno, tenían una mansión. Le decían así, Mansión Wi-Fi, en Escobar. Nada, estábamos todos los influencers, creábamos contenido, subíamos contenido y demás. Y bueno, yo estaba ahí, trabajé ahí”.

Del Moro le señaló que en ese momento era muy joven. “¿Veinte, veintiuno?”, preguntó. “Más o menos, sí”, confirmó ella. El conductor acotó: “Pandemia hace seis años”.

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La nota cerró con la aclaración que Fernández había guardado hasta ese momento. “Justo antes de que pase eso, todo lo que pasó, yo me corrí. O sea, yo no estuve en ese quilombo, pero sí”, dijo.

Luana Fernández quedó eliminada en el cuarto puesto tras la gala de Gran Hermano y el público definió a las finalistas del reality (Video: GH, Telefe)

El miércoles por la noche quedaron definidos los tres finalistas del reality. Tras la gala de eliminación, el público eligió que Luana saliera de la casa en cuarto lugar. Charlotte Caniggia, Solange Sol Abraham y Yisela Yipio Pintos avanzaron a la última etapa.

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La votación fue después de que, el lunes anterior, Yanina Zilli abandonara la competencia en quinto lugar con 2,1 % de votos positivos. Por esa eliminación, la placa incluyó a las cuatro participantes restantes, en una noche tensa conducida por Santiago.

El conductor presentó tres sobres dorados para las clasificadas y un sobre negro para la expulsada. Del Moro aclaró que el orden de los anuncios no seguía los porcentajes de votos, manteniendo la expectativa hasta el final. Caniggia fue la primera finalista confirmada y celebró con sus compañeras: “Lo estoy dando todo, no sé si se dan cuenta”. Ella había ingresado por repechaje y no pertenecía al grupo original.

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Por primera vez en 20 años los finalistas del reality son todos mujeres

Sol fue la segunda finalista anunciada; lloró emocionada y agradeció a sus seguidores. Había vuelto a participar gracias a un golden ticket tras ser expulsada. El último puesto en la final quedó entre Fernández y Yipio, hasta que Del Moro anunció que Fernández quedaba fuera, por lo que se transformó en la nueva eliminada del reality.

Al momento de despedirse, la participante se dirigió a sus compañeras con un mensaje conciliador. “Chicas, que gane la mejor, la que el supremo elija, como dice Santi. Todo lo que pasó en esta casa, lo dejo acá y espero conocerlas afuera como personas”, expresó Fernández, visiblemente emocionada, antes de agregar: “Rómpanla y sigan jugando hasta último momento”. La joven de 28 años cruzó luego la pasarela de salida mientras entonaba un fragmento de “No es mi despedida”, de Gilda.

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