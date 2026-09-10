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Mariana Nannis lloró a Chiche Gelblung: “No me importa ser abuela, me importa que no tengo más a un amigo”

La mediática se quebró en vivo al hablar sobre la muerte del icónico periodista y fue contundente al referirse al vínculo con su hijo Alex Caniggia y su familia

En medio de la angustia por la pérdida de su amigo Chiche Gelblung, Mariana Nannis se refirió a su relación con sus hijos y su distanciamiento con Alex Caniggia (Desayuno Americano - América)
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El mundo del periodismo y el espectáculo continúa atravesado por la conmoción que generó la muerte de Samuel Chiche Gelblung. El histórico comunicador falleció el miércoles a los 82 años y, desde entonces, colegas, amigos y figuras del espectáculo que compartieron entrevistas con él expresaron su tristeza. Entre los testimonios que aparecieron en las últimas horas se destacó el de Mariana Nannis, quien habló por teléfono con Pamela David durante la emisión de Desayuno Americano (América), recordó con emoción al periodista y, además, sorprendió con su particular comentario hacia Alex Caniggia.

La comunicación comenzó con un repaso sobre la relación de Nannis con sus hijos y la posibilidad de que la familia vuelva a acercarse. La respuesta de la exesposa de Claudio Paul Caniggia tuvo un primer tramo en tono de broma: “Bueno, falta, falta que Charlotte traiga la copa. Cuando ganen Gran Hermano y venga para acá la paseamos....”.

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Después, Nannis hizo referencia a Alex, con quien mantiene un conflicto a raíz de la situación relacionada con el departamento que le había prestado y que luego pidió recuperar. “Falta que Alexander se dé cuenta que tiene su madre. Yo respeto que tenga su familia. Cada uno tiene la familia con quien quiere. Ya después de que tenemos 18 años y somos mayores de edad, cada uno puede hacer lo que quiere y casarse con quien quiera”, afirmó. La empresaria remarcó: “Pero su madre siempre es su madre”. Ante la consulta de David sobre los motivos de esa afirmación, respondió: “Porque todavía no se acercó. Por eso”.

“Falta que Alexander se dé cuenta que tiene su madre", aseguró Nannis sobre la posibilidad de retomar el vínculo con su hijo (Archivo)
“Falta que Alexander se dé cuenta que tiene su madre", aseguró Nannis sobre la posibilidad de retomar el vínculo con su hijo (Archivo)

Para explicar su posición, la madre de Alex y Charlotte Caniggia relató durante cuánto tiempo le había prestado la propiedad a su hijo. “Yo le doy mi casa desde el 2012 y cuandose la pido, que dos años pidiéndole la casa y desde el 2012 se la presté y yo pagaba los impuestos y todo”, sostuvo. Luego añadió: “Era mi departamento. Y él tiene otros departamentos”.

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Nannis también aclaró que, según su versión, el inmueble se lo había prestado ella a sus hijos y no su exmarido. “Yo fui la que le presté a mis hijos el departamento, no mi exmarido”, expresó. En ese momento, cuestionó el modo en que quedó expuesta dentro del conflicto familiar: “Mariana Nannis siempre es la mala de la película. Pero del otro lado hay personas y nadie dice nada”.

Pamela intentó retomar el eje de la conversación y planteó que el momento podía haber sido especialmente vulnerable por el nacimiento de Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz. Nannis aclaró que la solicitud de devolución del departamento había ocurrido antes: “Yo le pedí el departamento un mes y medio antes. Pero le venía pidiendo el departamento hacía años”.

El vínculo entre Nannis y su hijo Alex comenzó a fracturarse previo al nacimiento de su nieta Venezia, fruto de su relación con Melody Luz (Instagram)
El vínculo entre Nannis y su hijo Alex comenzó a fracturarse previo al nacimiento de su nieta Venezia, fruto de su relación con Melody Luz (Instagram)

David señaló que el reclamo se había extendido durante mucho tiempo y planteó que los padres deben saber hasta dónde sostener la protección cuando sus hijos ya tienen una familia propia. También le preguntó si esa situación podía modificar su relación con su nieta. La respuesta de Nannis marcó un cambio en el tono de la conversación: “En realidad, a mí eso no me interesa”.

La empresaria explicó entonces que su presencia en el programa tenía otro motivo. “Yo estoy hablando con ustedes porque falleció Chiche”, afirmó. Luego diferenció el conflicto por la propiedad de la tristeza que sentía por la muerte del periodista: “A mí el departamento, no el departamento, no ser abuela, no me tuvo llorando ayer toda la noche. Me tuvo llorando que falleció Chiche”.

Ante la pregunta de David sobre si había llorado por Gelblung, Nannis respondió con la voz quebrada: “Lloré mucho y sigo llorando. Porque yo lo quise mucho a Chiche y lo llevo en mi corazón. Siempre lo voy a llevar”. También dijo que no había hablado con Cristina Seoane, la esposa del periodista, ni con otras personas cercanas: “No hablé con nadie”.

En medio de una entrevista para la pantalla chica, Chiche Geblung entrevistó a Mariana Nannis, quien generó uno de los momentos más recordados entre ambos (El Trece/X)

A partir de ese momento, Nannis concentró su relato en el recuerdo de Gelblung y dejó en segundo plano el conflicto familiar. “Fue un ser de luz, una persona de luz, muy inteligente, que se llevaba bien con todo el mundo”, expresó. Además, destacó la forma en que el periodista encaraba sus entrevistas: “Trataba de sacar de una persona que tenía delante para hacer una entrevista lo mejor. Y no toda la gente hace eso”.

La exesposa de Caniggia remarcó el lugar que Gelblung ocupaba en su vida: “Yo lo valoro mucho a Chiche y no me importa en el plano que esté. Siempre lo voy a querer, siempre lo voy a llevar en mi corazón”. Luego volvió a referirse a su estado emocional: “Estuve toda la noche llorando por Chiche y voy a seguir llorando, porque cada vez que me acuerdo se me llenan los ojos de lágrimas y no lo puedo contener”.

“Mirá que yo no lloro nunca. Toda la gente que me conoce sabe que yo no lloro”, afirmó la empresaria. Sobre el final de la comunicación, volvió a remarcar: “No me importa mi departamento, no me importa que sea abuela, no me importa nada. Lo que me importa ahora es que no tengo más un amigo. Yo sé que cuando llegaba a Argentina estaba y tenía su programa y es una cosa que uno lleva en el alma”.

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