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Trabaja en Tesla de Elon Musk: abren 4.000 vacantes para hacer prácticas con sueldos de hasta 125.000 dólares

Las ofertas incluyen puestos vinculados con ingeniería de software, aplicaciones móviles, sistemas de diagnóstico automatizado, navegación y control de vehículos

Tesla abrió más de 4000 oportunidades de prácticas para estudiantes y jóvenes profesionales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Tesla abrió más de 4000 oportunidades de prácticas para estudiantes y jóvenes profesionales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Tesla ha habilitado más de 4.000 vacantes dirigidas a jóvenes estudiantes que deseen realizar sus practicantes en la empresa de Elon Musk.

Entre las oportunidades aparecen puestos de ingeniería de software, desarrollo de aplicaciones móviles, Android, diagnósticos automatizados, navegación y controles de vehículos.

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También hay vacantes en ingeniería mecánica, química, eléctrica, energética, de materiales y de celdas, así como en fabricación. La empresa incluye programas para pruebas de conducción autónoma, servicio técnico, reparación de colisiones, reclutamiento, seguridad ambiental, edición técnica y gestión de proyectos.

En cuanto al salario, existen distintas escalas según el puesto. Para la vacante titulada “Prácticas como ingeniero de software, especializado en fortalecimiento de código y resiliencia de la infraestructura, en Robotaxi”, se indica un pago esperado de 125.000 dólares, más beneficios.

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La remuneración varía de acuerdo con el puesto y puede incluir beneficios adicionales. REUTERS/Brendan McDermid
La remuneración varía de acuerdo con el puesto y puede incluir beneficios adicionales. REUTERS/Brendan McDermid

La descripción no aclara el período al que corresponde esa cifra. Sin embargo, por su formato, es probable que se trate de un monto por año y no mensual ni por hora.

Las prácticas se concentran principalmente en ciudades como Palo Alto, Fremont, Austin, Hutto, Sparks, Boston, Whitehall y Rockville, Maryland.

Las prácticas en Tesla se definen por el impacto, no por el título. Desde el primer día, se te confía un trabajo significativo y se te da la oportunidad de lanzar productos que llegan a millones de personas”, escribió la compañía en su X.

Captura de pantalla del sitio web de Tesla que muestra una oferta de prácticas en ingeniería de software para Robotaxi en Palo Alto
Las vacantes abarcan áreas de ingeniería, tecnología, fabricación, servicios y gestión. (Tesla)

Qué vacantes hay en Tesla para jóvenes estudiantes

Algunas de las vacantes en Tesla para jóvenes estudiantes que quieran hacer sus prácticas son:

  • Prácticas en Reclutamiento — Sparks, Nevada.
  • Prácticas en Reclutamiento — Austin, Texas.
  • Prácticas en Reclutamiento — Palo Alto, California.
  • Prácticas como ingeniero de software en fortalecimiento de código y resiliencia de frameworks para Robotaxi — Palo Alto, California.
  • Prácticas como ingeniero de materiales en ingeniería de celdas — Hutto, Texas.
  • Prácticas como ingeniero mecánico en ingeniería de celdas — Fremont, California.
Captura de pantalla de un sitio web con filtros de búsqueda a la izquierda y ofertas de pasantías en una lista a la derecha
Tesla cuenta con programas de formación en servicio técnico y reparación de colisiones. (Tesla)
  • Prácticas como gerente técnico de programas en fabricación de celdas — Fremont, California.
  • Prácticas como técnico de servicio en formación — Whitehall, Pensilvania.
  • Prácticas como ingeniero de pruebas de conducción autónoma — Fremont, California.
  • Prácticas como técnico de colisiones en formación — Boston, Massachusetts.
  • Prácticas como ingeniero químico en ingeniería de celdas — Fremont, California.
  • Prácticas como ingeniero eléctrico en ingeniería energética — Austin, Texas.
  • Prácticas en Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Protección — Austin, Texas.
  • Prácticas como ingeniero de Android en software móvil — Palo Alto, California.
  • Prácticas como ingeniero de software en validación de mapas y navegación — Palo Alto, California.
Para aplicar, los candidatos deben ingresar al portal de empleos de Tesla y completar la solicitud en línea. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Para aplicar, los candidatos deben ingresar al portal de empleos de Tesla y completar la solicitud en línea. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
  • Prácticas como ingeniero de controles térmicos en controles de vehículos — Palo Alto, California.
  • Prácticas como ingeniero de controles de dinámica vehicular en controles de vehículos — Palo Alto, California.
  • Prácticas como ingeniero full stack de C++ en interfaz de usuario de vehículos — Palo Alto, California.
  • Prácticas como ingeniero de software para diagnósticos automatizados — Palo Alto, California.
  • Prácticas en aplicaciones móviles para diagnósticos automatizados — Palo Alto, California.
  • Prácticas como editor técnico en ingeniería de servicio — Palo Alto, California.
  • Prácticas como gerente de proyectos y coordinador de medios — Rockville, Maryland.
Una de las vacantes de software para Robotaxi contempla un pago estimado de 125.000 dólares. REUTERS/Kaylee Greenlee
Una de las vacantes de software para Robotaxi contempla un pago estimado de 125.000 dólares. REUTERS/Kaylee Greenlee

Cómo postularse a las vacantes de Tesla para prácticas

Para postularse a las vacantes de prácticas de Tesla, los interesados deben ingresar al portal de empleos de la compañía y buscar las oportunidades disponibles según área, ubicación y período de inicio.

Una vez elegido el puesto, deberán abrir la descripción completa, revisar los requisitos académicos y técnicos y seleccionar la opción para enviar la solicitud.

El proceso exige crear o iniciar sesión en una cuenta, completar los datos personales, adjuntar el currículum y responder las preguntas requeridas.

Tesla recomienda verificar que la información esté actualizada antes de enviar la candidatura. Cada oferta incluye detalles sobre funciones, requisitos y lugar de trabajo.

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