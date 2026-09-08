Trabaja en Tesla de Elon Musk: abren 4.000 vacantes para hacer prácticas con sueldos de hasta 125.000 dólares

Tesla abrió más de 4000 oportunidades de prácticas para estudiantes y jóvenes profesionales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Tesla ha habilitado más de 4.000 vacantes dirigidas a jóvenes estudiantes que deseen realizar sus practicantes en la empresa de Elon Musk.

Entre las oportunidades aparecen puestos de ingeniería de software, desarrollo de aplicaciones móviles, Android, diagnósticos automatizados, navegación y controles de vehículos.

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También hay vacantes en ingeniería mecánica, química, eléctrica, energética, de materiales y de celdas, así como en fabricación. La empresa incluye programas para pruebas de conducción autónoma, servicio técnico, reparación de colisiones, reclutamiento, seguridad ambiental, edición técnica y gestión de proyectos.

En cuanto al salario, existen distintas escalas según el puesto. Para la vacante titulada “Prácticas como ingeniero de software, especializado en fortalecimiento de código y resiliencia de la infraestructura, en Robotaxi”, se indica un pago esperado de 125.000 dólares, más beneficios.

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La remuneración varía de acuerdo con el puesto y puede incluir beneficios adicionales. REUTERS/Brendan McDermid

La descripción no aclara el período al que corresponde esa cifra. Sin embargo, por su formato, es probable que se trate de un monto por año y no mensual ni por hora.

Las prácticas se concentran principalmente en ciudades como Palo Alto, Fremont, Austin, Hutto, Sparks, Boston, Whitehall y Rockville, Maryland.

“Las prácticas en Tesla se definen por el impacto, no por el título. Desde el primer día, se te confía un trabajo significativo y se te da la oportunidad de lanzar productos que llegan a millones de personas”, escribió la compañía en su X.

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Las vacantes abarcan áreas de ingeniería, tecnología, fabricación, servicios y gestión. (Tesla)

Qué vacantes hay en Tesla para jóvenes estudiantes

Algunas de las vacantes en Tesla para jóvenes estudiantes que quieran hacer sus prácticas son:

Prácticas en Reclutamiento — Sparks, Nevada.

Prácticas en Reclutamiento — Austin, Texas.

Prácticas en Reclutamiento — Palo Alto, California.

Prácticas como ingeniero de software en fortalecimiento de código y resiliencia de frameworks para Robotaxi — Palo Alto, California.

Prácticas como ingeniero de materiales en ingeniería de celdas — Hutto, Texas.

Prácticas como ingeniero mecánico en ingeniería de celdas — Fremont, California.

Tesla cuenta con programas de formación en servicio técnico y reparación de colisiones. (Tesla)

Prácticas como gerente técnico de programas en fabricación de celdas — Fremont, California.

Prácticas como técnico de servicio en formación — Whitehall, Pensilvania.

Prácticas como ingeniero de pruebas de conducción autónoma — Fremont, California.

Prácticas como técnico de colisiones en formación — Boston, Massachusetts.

Prácticas como ingeniero químico en ingeniería de celdas — Fremont, California.

Prácticas como ingeniero eléctrico en ingeniería energética — Austin, Texas.

Prácticas en Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Protección — Austin, Texas.

Prácticas como ingeniero de Android en software móvil — Palo Alto, California.

Prácticas como ingeniero de software en validación de mapas y navegación — Palo Alto, California.

Para aplicar, los candidatos deben ingresar al portal de empleos de Tesla y completar la solicitud en línea. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Prácticas como ingeniero de controles térmicos en controles de vehículos — Palo Alto, California.

Prácticas como ingeniero de controles de dinámica vehicular en controles de vehículos — Palo Alto, California.

Prácticas como ingeniero full stack de C++ en interfaz de usuario de vehículos — Palo Alto, California.

Prácticas como ingeniero de software para diagnósticos automatizados — Palo Alto, California.

Prácticas en aplicaciones móviles para diagnósticos automatizados — Palo Alto, California.

Prácticas como editor técnico en ingeniería de servicio — Palo Alto, California.

Prácticas como gerente de proyectos y coordinador de medios — Rockville, Maryland.

Una de las vacantes de software para Robotaxi contempla un pago estimado de 125.000 dólares. REUTERS/Kaylee Greenlee

Cómo postularse a las vacantes de Tesla para prácticas

Para postularse a las vacantes de prácticas de Tesla, los interesados deben ingresar al portal de empleos de la compañía y buscar las oportunidades disponibles según área, ubicación y período de inicio.

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Una vez elegido el puesto, deberán abrir la descripción completa, revisar los requisitos académicos y técnicos y seleccionar la opción para enviar la solicitud.

El proceso exige crear o iniciar sesión en una cuenta, completar los datos personales, adjuntar el currículum y responder las preguntas requeridas.

Tesla recomienda verificar que la información esté actualizada antes de enviar la candidatura. Cada oferta incluye detalles sobre funciones, requisitos y lugar de trabajo.