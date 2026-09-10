Nicki Nicole cruzó a una seguidora que la criticó por su manera de hablar: “Soy de Rosario, disculpame”

Nicki Nicole como parte del panel de jurados de Popstars

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Nicki Nicole respondió críticas por la pronunciación de la palabra “Popstars”, el reality que se emite por Telefe, después de que una usuaria de X cuestionara que la cantante no marcara la “s” final al nombrar el programa. La artista atribuyó esa forma de hablar a su origen rosarino y su mensaje abrió una discusión sobre la fonética, la escritura y los rasgos regionales.

El intercambio se produjo mientras la cantante forma parte del jurado del reality, junto con Ángela Torres y el productor Charlie García. Lo que comenzó como una observación sobre una palabra derivó en una cadena de respuestas de seguidores, defensores de la cantante y personas que insistieron en que el nombre del ciclo debía decirse de otra manera.

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La discusión no giró sobre el contenido del programa ni sobre una devolución de la jurado a los participantes. El eje estuvo en la pronunciación de su título, escrito “Popstars”, y en la percepción de que Nicki Nicole decía “Popstar”, sin hacer audible la consonante final.

La cantante no dejó que el comentario circulara sin respuesta. Desde su cuenta en X, tomó la publicación que la cuestionaba y contestó: “Soy de Rosario, me podés disculpar”. La frase fue breve, pero ubicó la controversia en una discusión más amplia sobre las formas de hablar en distintas ciudades argentinas.

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La cantante Nicki Nicole respondió en X a las críticas sobre la pronunciación de Popstars

El reclamo inicial partió de una usuaria que publicó: “Me molesta que Nicki Nicole le diga POPSTAR a popstarS”. El posteo en X tuvo circulación entre otras cuentas, que respondieron desde posiciones distintas. Algunas acompañaron el planteo y consideraron que, luego de varias semanas, la jurado debía incorporar otra pronunciación. Una de esas reacciones afirmó que ya era “hora de aprenderse el nombre”.

La respuesta de Nicki Nicole llegó como una cita directa de la publicación que había iniciado el cuestionamiento. La cantante no discutió si el título del ciclo lleva una “s” al final ni cuestionó la grafía utilizada en el mensaje.

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Varias publicaciones en la red social X opinan sobre la pronunciación de la cantante Nicki Nicole y los modismos de las ciudades de Rosario y Santa Fe

Su contestación fue: “Soy de Rosario, me podés disculpar”. Con esa frase, vinculó la pronunciación señalada por la usuaria con su procedencia.

La artista recogió el comentario desde su propia cuenta, de modo que la crítica original quedó incorporada a su respuesta. Esa decisión amplió el alcance del intercambio y habilitó la llegada de más opiniones de seguidores y usuarios ajenos al debate inicial.

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Entre las respuestas apareció una usuaria que sostuvo que Nicki seguiría pronunciándolo de esa manera porque es rosarina. “Se comen las s”, escribió, antes de plantear que alguien de la producción podría corregirla si considerara necesario hacerlo.

Una seguidora expresó que en Santa Fe “no tienen idea de lo que es ‘s’ al final”. La frase formó parte de una serie de comentarios que, con distintos tonos, defendieron la explicación de Nicki a partir de un rasgo de habla asociado por los usuarios a esa provincia.

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El pedido de disculpas a Nicki Nicole que terminó la discusión

También hubo quienes cuestionaron la intensidad de las críticas. Una de las publicaciones preguntó: “Qué pesado estos porteños, nos comemos las eses y cuál es?”. Otra cuenta escribió que “los rosarinos no usamos las eses”. El planteo apareció sin precisiones lingüísticas adicionales, pero reforzó la idea repetida en las respuestas: varios usuarios interpretaron el modo de hablar de la cantante como parte de una costumbre local.

La defensa no fue uniforme en sus argumentos. Algunos se centraron en la fonética, otros en la identidad rosarina y otros en la desproporción que, a su juicio, tenía una crítica dirigida a una artista por la pronunciación de una palabra.

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Ángela Torres, Nicki Nicole y Charlie García, en Popstars

Una de las intervenciones amplió el debate con una comparación, cuando una usuaria aseguró: “Es lo mismo que nos ocurre a los rosarinos cuando un porteño dice ’fuisteS, vinisteS, estuvisteS’”.

La comparación trasladó la conversación desde el nombre de Popstars hacia las diferencias que los usuarios perciben entre formas de hablar de distintas zonas del país. El foco dejó de ser únicamente una consonante final y pasó a incluir referencias a usos regionales.

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La usuaria que había publicado el mensaje crítico recibió de forma directa la contestación de Nicki Nicole. Luego de que la cantante escribiera que era de Rosario y pidiera que la disculparan, esa misma cuenta publicó una frase breve: “Perdón mamá”. Una versión 2.0 y en clave de estrellas del pop de la histórica rivalidad entre unitarios y federales que se resolvió antes de que pase a mayores.