A dos semanas de habilitar la compra de acciones en su app, YPF ya tiene 15.000 nuevos dueños

La aplicación de YPF permite comprar y vender acciones de la compañía en el horario de mercado, de 10:30 a 17 horas

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Pasaron poco más de 15 días desde que YPF habilitó la posibilidad de comprar y vender acciones desde su propia aplicación, y el número de nuevos accionistas ya supera los 15.000. Así lo informó el presidente y CEO de la petrolera de mayoría estatal, Horacio Marín, a través de su cuenta en la red social X, donde detalló que en ese lapso se vendieron 550.000 acciones de la compañía y que el promedio diario de operaciones superó las 60.000.

“Quiero contarles algo que me pone muy contento: en los primeros 15 días, ya se compraron 550.000 acciones de nuestra compañía a través de App YPF”, escribió Marín. El mensaje concluyó con un agradecimiento a los usuarios: “Gracias por elegirnos. Vamos por más”.

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El split accionario que impulsó la operatoria

La función de compra y venta de acciones dentro de la aplicación se habilitó el pasado 18 de agosto, después de que YPF aplicara un split accionario de 10 a 1 que redujo el precio unitario del papel sin modificar el valor total de cada tenencia. La medida multiplicó por 10 la cantidad de acciones en manos de cada inversor y buscó mejorar la liquidez del título en el mercado local.

La herramienta funciona en horario de mercado, de 10:30 a 17, y surgió de una alianza entre la petrolera y el banco Santander, que administra los fondos de los usuarios de la app. Se trata de una de las pocas compañías del mundo en ofrecer ese tipo de operatoria dentro de su propia aplicación, que además permite fondear saldos, pagar en estaciones de servicio, hacer transferencias y recargas.

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Horacio Marín, presidente de YPF, celebró en redes sociales el ritmo de adhesiones a la compra de acciones desde la aplicación de la petrolera

Antes del lanzamiento del split, YPF había cerrado el segundo trimestre de 2026 con un EBITDA ajustado de USD 2.804 millones, el más alto de su historia, y una utilidad neta de USD 1.205 millones. La deuda neta de la compañía cayó a USD 7.654 millones, con un ratio de apalancamiento de 1,09 veces, el nivel más bajo en 11 años.

Una colocación de deuda récord en Nueva York

El anuncio sobre la venta de acciones se produjo un día después de que la petrolera informara la emisión de un bono internacional por USD 1.200 millones, la colocación de deuda más grande obtenida por una empresa argentina en los últimos 11 años. La operación registró una demanda de hasta USD 2.200 millones tras reuniones con más de 50 inversores internacionales durante dos días en Nueva York.

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El bono, con vencimiento en junio de 2035 y un plazo de nueve años, se colocó a una tasa de interés de 7,55% y una tasa efectiva de 7,85 por ciento. El spread contra bonos del Tesoro estadounidense fue de 300 puntos básicos, el nivel más bajo alcanzado por la compañía en su historial en el mercado internacional de capitales.

“La demanda llegó a USD 2.200 millones. Casi el doble de lo que salimos a buscar. Esto es una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo”, afirmó Marín tras el cierre de la operación.

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YPF aplicó en agosto un split accionario de 10 a 1 para facilitar el acceso de pequeños inversores a sus papeles

Según la empresa, el monto récord solo es superado por la misma YPF con una emisión de USD 1.500 millones en 2015. Los fondos obtenidos se destinarán a la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales que vencen entre 2027 y 2029 y a financiar el plan de crecimiento de la compañía conocido como Plan 4x4.

En este escenario, Infobae adelantó que YPF prepara además dos nuevos proyectos para sumarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en los próximos meses. Con esas iniciativas, la compañía llevará sus compromisos de inversión a USD 154.100 millones hasta 2040, una cifra que triplica los USD 49.766 millones reunidos por los 23 proyectos aprobados hasta ahora en todo el país.

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Uno de los nuevos pedidos de adhesión podría abarcar la ampliación de Argentina LNG, la iniciativa que la petrolera desarrolla junto con la italiana Eni y la emiratí ADNOC para procesar gas de Vaca Muerta y exportarlo en forma licuada. El proyecto, presentado en agosto con una inversión estimada de USD 51.000 millones, prevé generar exportaciones por USD 10.000 millones anuales una vez en plena operación, entre 2029 y 2031.