Microsoft prueba en Windows 11 un widget que muestra la batería de los dispositivos conectados

Microsoft estaría probando nuevas funciones para Windows 11.

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Microsoft estaría preparando un nuevo widget para Windows 11 que permitiría consultar desde un mismo lugar el nivel de batería de los dispositivos inalámbricos conectados. La función todavía no ha sido anunciada oficialmente y, por ahora, no puede ser utilizada por los miembros del programa Windows Insider.

La existencia del widget se ha detectado en compilaciones preliminares de Windows 11, donde se encontraron referencias y recursos gráficos que permiten anticipar parte de su funcionamiento. La herramienta buscaría reunir la información de batería de accesorios como auriculares Bluetooth, ratones, teclados y mandos inalámbricos en una única interfaz.

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Según la información difundida por Windows Central, el widget podría estar disponible tanto en el panel de Widgets como en la pantalla de bloqueo. Sin embargo, Microsoft no ha confirmado una fecha de lanzamiento ni ha asegurado que la función vaya a formar parte de una futura actualización estable del sistema operativo.

Windows 11 preparía herramienta para ver cuánta batería tienen los dispositivos inalámbricos conectados a la PC.

Un solo lugar para consultar la batería de varios dispositivos

La interfaz descubierta muestra un funcionamiento relativamente sencillo. El widget presentaría una lista vertical de dispositivos, comenzando por la propia computadora y continuando con los accesorios inalámbricos conectados.

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Cada dispositivo incluiría su icono, su nombre y el porcentaje de batería restante. La herramienta también mostraría indicadores para informar si el accesorio se encuentra cargándose y si está activado el modo de ahorro de energía.

Microsoft habría preparado, además, versiones adaptadas a los modos claro y oscuro de Windows 11.

La principal ventaja sería evitar que los usuarios tengan que buscar el nivel de batería de cada dispositivo por separado. Actualmente, esta información puede aparecer en diferentes lugares dependiendo del accesorio y de la forma en que se encuentre conectado al equipo.

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Los usuarios de Windows 11 podrían consultar el portecentaje de la batería de sus dispositivos inalámbricos desde un widget. (Microsoft)

Para una persona que utiliza varios dispositivos inalámbricos durante el día, como auriculares, un teclado, un ratón o un mando, reunir todos los porcentajes en una sola pantalla podría facilitar el control de la autonomía.

El widget también podría aparecer en la pantalla de bloqueo

Uno de los aspectos más interesantes de la función es su posible integración con la pantalla de bloqueo de Windows 11.

Esto permitiría consultar el estado de la batería del equipo y de los accesorios compatibles antes de iniciar sesión. La característica podría resultar especialmente útil en las computadoras portátiles, donde conocer el nivel de carga antes de comenzar a trabajar puede evitar sorpresas.

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Windows 11 ya permite administrar los widgets disponibles en la pantalla de bloqueo desde el apartado de Configuración dedicado a la personalización. La documentación de Microsoft establece que los widgets preparados para determinados tamaños pueden utilizarse en esta superficie.

Microsoft desarrolla una herramienta para ver el porcentaje de la batería de los dispositivos inalámbricos conectados a una PC con Windows 11. (Microsoft)

La llegada de un widget centrado en la batería reforzaría la idea de utilizar esta pantalla para mostrar información práctica sin necesidad de abrir aplicaciones.

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Microsoft lleva tiempo mejorando los indicadores de batería

La posible incorporación del nuevo widget forma parte de una serie de cambios que Microsoft ha realizado en la manera en que Windows 11 muestra la información sobre la batería.

A comienzos de 2025, la compañía empezó a probar nuevos iconos en la barra de tareas. Estos incorporaron colores para indicar el estado de la batería y, posteriormente, permitieron mostrar el porcentaje de carga de forma más visible.

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El color verde indica que el dispositivo se está cargando o tiene un nivel de batería adecuado, mientras que el amarillo puede utilizarse para señalar el modo de ahorro de energía y el rojo para advertir sobre un nivel crítico.

Microsoft desde el 2025 cambió la forma de ver el porcentaje de la batería de una laptop. (Microsoft)

Microsoft también llevó posteriormente algunos de estos cambios a la pantalla de bloqueo. El nuevo widget supondría un paso adicional al ampliar la información disponible más allá de la batería del propio ordenador.

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Una nueva utilidad para los Widgets de Windows 11

Los Widgets fueron introducidos con Windows 11 como un espacio para consultar información de diferentes servicios. Sin embargo, durante sus primeros años estuvieron muy vinculados a noticias y contenidos informativos.

Microsoft ha comenzado a modificar esta estrategia y a separar con mayor claridad los widgets relacionados con el sistema de los contenidos de noticias y descubrimiento.

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Un widget para controlar la batería de dispositivos encajaría en este nuevo enfoque, ya que aprovecharía información que Windows ya posee para ofrecerla de forma más accesible.

La idea no es completamente nueva. Otros sistemas operativos móviles ya ofrecen herramientas similares para mostrar la batería de dispositivos conectados. Android, por ejemplo, incorporó desde Android 12 un widget capaz de mostrar el nivel de carga del teléfono y de accesorios compatibles conectados mediante Bluetooth.

La nueva herramienta de Windows 11 aún no ha sido confirmada por Microsoft. (Microsoft)

Por ahora, la función sigue siendo experimental

A pesar de las referencias encontradas en las compilaciones preliminares, el widget no está disponible actualmente para los usuarios.

Microsoft tampoco lo ha incluido en las notas oficiales de las recientes versiones de prueba de Windows 11. Esto significa que no existe una actualización concreta que permita activarlo ni una fecha confirmada para su lanzamiento.

Tampoco se conocen los requisitos de hardware o los accesorios compatibles. Por ahora, no existe información que indique que la función necesite inteligencia artificial, una NPU o una computadora Copilot+.

Como ocurre con otras características detectadas durante el desarrollo de Windows, Microsoft podría modificar el widget, retrasarlo o incluso decidir no incluirlo en una versión estable. Hasta que la compañía realice un anuncio oficial, la función seguirá siendo una posibilidad en desarrollo y no una novedad disponible para todos los usuarios.