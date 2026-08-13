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Nueva actualización de Windows 11 es mil veces más rápida: acelera el inicio de aplicaciones

El ajuste permite que la CPU alcance su máxima frecuencia de inmediato al abrir cualquier aplicación

La última actualización de Windows 11 incorpora un perfil de baja latencia que permite abrir aplicaciones de forma más rápida y eficiente en todo tipo de equipos. (Europa Press)
La última actualización de Windows 11 incorpora un perfil de baja latencia que permite abrir aplicaciones de forma más rápida y eficiente en todo tipo de equipos. (Europa Press)
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La actualización de seguridad de agosto de 2026 para Windows 11 incorpora una optimización que reduce significativamente el tiempo de carga de las aplicaciones, según informó Windows Latest. La función denominada Low Latency Profile (Perfil de Baja Latencia) ahora se aplica a todos los programas del sistema operativo, extendiéndose más allá de los elementos de la interfaz que cubría previamente.

El Low Latency Profile interviene directamente en el comportamiento del procesador. Al abrir una aplicación, la CPU incrementa su frecuencia al máximo durante un intervalo muy breve, que va de uno a tres segundos.

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Este enfoque evita que el aumento de potencia se produzca de forma progresiva, como sucedía antes. El resultado es un arranque mucho más veloz de los programas y una transición inmediata del procesador a su estado de reposo una vez finalizada la tarea.

Portátil HP OmniBook plateado sobre fondo blanco. La pantalla muestra el sistema operativo Windows 11 con el menú de inicio abierto. Teclado gris y touchpad
La función de baja latencia acelera el arranque de aplicaciones en Windows 11 tras la actualización de agosto. (Microsoft)

Esta mecánica permite mantener controlados tanto el consumo energético como la temperatura del equipo, ya que los picos de frecuencia son cortos y acotados. Este tipo de optimización ya era habitual en sistemas como Linux, Android y macOS, por lo que su incorporación en el entorno de Microsoft responde a un reclamo habitual entre usuarios de Windows.

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Beneficios para distintos tipos de dispositivos

Los equipos de entrada obtienen el mayor provecho de esta actualización, aunque los ordenadores de alto desempeño también experimentan una mayor fluidez en el uso diario. En ese sentido, el impacto sobre la autonomía de los portátiles puede ser positivo: al reducir los tiempos de operación, el sistema accede antes a modos de bajo consumo.

La expansión de esta función busca responder a las críticas de la comunidad sobre el desempeño general y el consumo de memoria de Windows 11. Dentro de una estrategia más amplia de optimización, Microsoft planea introducir más componentes nativos de WinUI 3 en próximas actualizaciones.

Microsoft amplía las mejoras de rendimiento a todos los programas del sistema operativo. (Europa Press)
Microsoft amplía las mejoras de rendimiento a todos los programas del sistema operativo. (Europa Press)

Proceso de actualización y verificación

La integración del Low Latency Profile forma parte de la versión Windows 11 Build 2600.9168. Para acceder a estas mejoras, los usuarios deben instalar la actualización 2026-08 Security Update (KB15121003), identificada también como KB5121003. Aquellos con el sistema de actualizaciones automáticas activado podrían ya contar con esta versión; quienes no la tengan disponible pueden buscarla manualmente en el panel de Windows Update.

Una vez aplicada la actualización, es posible observar el funcionamiento del nuevo perfil desde el administrador de tareas. Al ejecutar una aplicación, la frecuencia de la CPU se eleva por un instante y luego retorna a su nivel habitual, sin que esto implique un incremento sostenido en el uso de recursos.

Cambios adicionales en la experiencia de usuario

Además de la optimización en el arranque de aplicaciones, la actualización introduce mejoras en el buscador de Windows. Ahora, los resultados locales —como archivos, carpetas y programas instalados— ganan prioridad sobre las sugerencias de búsqueda en línea mediante Bing. El sistema también se muestra más tolerante a errores de tipeo, interpretando mejor las consultas aun cuando contienen equivocaciones.

Los equipos de entrada y portátiles experimentan una mayor fluidez y potencial mejora en la autonomía. (Europa Press)
Los equipos de entrada y portátiles experimentan una mayor fluidez y potencial mejora en la autonomía. (Europa Press)

Otras novedades incluyen ajustes en el explorador de archivos y un filtro de ruido de fondo para el control por voz, lo que contribuye a perfeccionar la experiencia general del usuario.

La ampliación del Low Latency Profile y el resto de mejoras integradas en esta actualización evidencian el esfuerzo de Microsoft por acercarse al nivel de respuesta y eficiencia de otros sistemas operativos. La compañía continuará impulsando ajustes orientados a la agilidad y al ahorro energético, buscando satisfacer las expectativas de quienes requieren un entorno operativo más dinámico.

El avance de Windows 11 en materia de rendimiento y gestión de recursos marca una tendencia alineada con lo que ya ofrecen alternativas del sector, posicionando a este sistema operativo como una opción más competitiva para equipos de todo tipo.

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