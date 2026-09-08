Entre amigos y paisajes de ensueño: Wanda Nara se refugió en la Patagonia para recargar energías

Lejos de las polémicas del mundo del espectáculo, Wanda Naramostró sus primeros momentos de disfrute y trabajo en compañía de su íntimo círculo de amigos (Instagram)

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Tras una seguidilla de compromisos laborales, tiempo compartido en familia y varios escándalos públicos que la mantuvieron en el centro de la atención, Wanda Nara decidió dar un giro en su agenda y tomarse una pausa. Con la mirada puesta en el inminente inicio de una nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe), la empresaria y conductora armó las valijas y viajó rumbo a la Patagonia argentina, específicamente a Villa La Angostura, en Neuquén. El destino elegido, conocido por su exclusividad y sus paisajes imponentes a orillas del lago Nahuel Huapi, fue el escenario elegido para una escapada junto a su equipo y un grupo de amigas.

El hermetismo sobre el lugar elegido se mantuvo hasta último momento, aumentando las expectativas entre sus seguidores. Finalmente, fue la propia Wanda quien, a través de sus redes sociales, reveló los primeros detalles de la escapada. Apenas instalada en Villa La Angostura, compartió imágenes del hotel boutique en el que se hospeda, mostrando tanto los espacios comunes como la intimidad de la jornada. “Para que vean cómo trato a mi equipo, a mis amigos... Daniela, cortá un poco con Buenos Aires”, exclamó entre risas en uno de los videos, mientras enfocaba a su amiga Daniela Haissiner, quien veía con atención su teléfono celular.

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La empresaria destacó un dato poco habitual sobre el alojamiento. “¿Saben que el hotel está cerrado para nosotros? No hay nadie... lo cerraron”, contó, mientras presentaba al resto de sus acompañantes, entre quienes se encontraban su asistente y amiga Natt Córdoba y su fotógrafo personal Cris Welcomme. La exclusividad del hotel se reflejó en la ambientación cálida y sofisticada: muebles de madera, sillones en tonos vibrantes, cuadros decorativos y una alfombra amplia y estampada que aporta confort y elegancia. En su habitación, Wanda mostró una cama de dos plazas y distintos detalles pensados para el bienestar, sumando una sensación de refugio y descanso.

Uno de los grandes protagonistas de la estadía fue el jacuzzi privado dentro de la habitación, detalle que la propia empresaria compartió en sus historias, transformándolo en uno de los sellos de la escapada. Las imágenes que publicó también captan momentos de relax y disfrute frente a un paisaje de ensueño: atardeceres sobre el lago, la silueta de las montañas nevadas y desayunos con vistas panorámicas al bosque y al agua, reforzando la idea de desconexión total. En una de las postales se la pudo apreciar junto a sus amigos en una terraza de hierro forjado, abrigadas con camperas y buzos, mientras el sol se reflejó sobre el Nahuel Huapi.

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Wanda Nara posó junto a Natt y Daniela a poco tiempo de su llegada a la Patagonia

En medio de su estadía de lujo, Wanda disfrutó a pleno de los exclusivo detalles del alojamiento

El desayuno se convirtió en otro ritual de la escapada. Dispuesto en una bandeja de madera sobre una mesa antigua, incluyó tostadas, palta, huevos revueltos, frutas frescas, jugo de naranja y café, en una variedad pensada para disfrutar de los pequeños placeres en un entorno natural. “Buen día. Amo mi vida”, escribió Wanda en una de las imágenes, acompañando la escena de la bandeja frente a la ventana panorámica de la habitación.

Antes de partir, Wanda ya había anticipado su necesidad de descanso. El lunes, a través de historias de Instagram, habilitó la clásica ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores, quienes rápidamente le consultaron cómo se organizaba durante este receso. “Los nenes con Max estos días. Las nenas con Mau hasta que empiece a trabajar. Yo súper bien haciendo valijas”, respondió, en alusión a la división de tiempo entre sus hijos y sus respectivos padres, Maxi López y Mauro Icardi, quien atraviesa un período de incertidumbre laboral tras su salida del Galatasaray.

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"Buen día. Amo mi vida", escribió Wanda en medio del comienzo de un nuevo día

La amplia habitación que eligió la empresaria para disfrutar de su descanso (Instagram)

Instantes después, la empresaria decidió compartir un poco más sobre sus planes y respondió otra pregunta clave: “¿A dónde te vas, Wan?”. “A un lugar que me encanta con amigos”, escribió, sin dar más pistas, junto a una foto nocturna tomada en una calle iluminada, donde varias siluetas se reflejaban en el asfalto. El misterio sumó expectativa hasta que, horas después, las imágenes de la Patagonia comenzaron a poblar su perfil.

Así, Nara encontró en Villa La Angostura un refugio ideal para desconectarse del ritmo mediático, renovar energías y disfrutar de la compañía de su círculo íntimo y su equipo de trabajo. La combinación del entorno natural, la exclusividad del alojamiento y una agenda libre de compromisos públicos brindaron el marco perfecto para una pausa antes de volver al centro de la escena televisiva. Las postales compartidas, lejos del glamour citadino, pusieron en primer plano el valor de las amistades, el disfrute de los pequeños detalles y la búsqueda de bienestar, en un paréntesis que anticipa el regreso de Wanda a la pantalla chica.

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