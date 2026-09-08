Honduras

Gabinete económico Hondureño viaja a Washington para preparar revisión con el FMI

La agenda incluye los preparativos de la sexta revisión del acuerdo con el FMI, la negociación de un nuevo programa de tres años y medio y las gestiones relacionadas con la elegibilidad de Honduras para la Cuenta del Milenio

La evaluación para la Cuenta del Milenio toma como referencia el desempeño fiscal anterior y en esta etapa analiza sobre todo el comportamiento de Honduras durante 2025.. EFE/Humberto Espinoza/Archivo
La evaluación para la Cuenta del Milenio toma como referencia el desempeño fiscal anterior y en esta etapa analiza sobre todo el comportamiento de Honduras durante 2025.. EFE/Humberto Espinoza/Archivo
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Una delegación del Gabinete Económico de Honduras se trasladó a Washington, Estados Unidos, para sostener reuniones con autoridades estadounidenses y organismos financieros internacionales. El Gobierno busca avanzar en nuevos compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y retomar el acceso a programas vinculados con la Cuenta del Milenio.

La misión estará encabezada por el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, quien viajará acompañado por el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, y Melvin Redondo, de la Oficina Presidencial de Comercio Exterior.

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“La visita tendrá varios frentes de trabajo. Entre los principales figuran la preparación de la sexta revisión del programa vigente con el FMI y las primeras conversaciones sobre la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo con el organismo.” detalló Hércules.

Uno de los asuntos centrales de la agenda será el futuro de la relación entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional.

Hernández Hércules explicó que las autoridades hondureñas pretenden comenzar los preparativos para la sexta revisión del programa vigente y, en paralelo, avanzar en las conversaciones para establecer un nuevo programa con una duración estimada de tres años y medio.

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Las revisiones del FMI permiten evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países dentro de los programas acordados.

En ese contexto, la delegación hondureña buscará presentar ante el organismo la situación de las principales variables económicas y fiscales del país y conocer los aspectos que deberán ser considerados en la siguiente etapa de la relación con el Fondo.

Honduras y la cuenta del Milenio

Otro de los puntos de la visita será la Cuenta del Milenio, mecanismo mediante el cual Honduras vuelve a ser elegible para optar a recursos destinados a programas de desarrollo.

La delegación tiene previsto reunirse con representantes de esta institución para conocer el proceso y las condiciones asociadas a la nueva elegibilidad del país.

La actividad económica mantiene su dinamismo y se prepara para enfrentar un entorno externo más desafiante.
La actividad económica mantiene su dinamismo y se prepara para enfrentar un entorno externo más desafiante.

El ministro explicó que la evaluación toma como referencia el desempeño correspondiente al ejercicio fiscal anterior, por lo que en esta ocasión se analiza principalmente el comportamiento de Honduras durante 2025.

De acuerdo con Hernández Hércules, entre los aspectos que han recibido una valoración favorable se encuentran las señales macroeconómicas y una reducción del riesgo económico.

También mencionó avances vinculados con el control del gasto público y la inversión, factores que forman parte del entorno económico que se analiza para determinar el desempeño del país.

La elegibilidad no significa automáticamente que Honduras tenga garantizados nuevos recursos. El país debe avanzar en los procesos y evaluaciones correspondientes para determinar las condiciones bajo las cuales podría acceder a programas de la Cuenta del Milenio.

Reuniones con funcionarios de Estados Unidos

La agenda de la delegación hondureña también contempla encuentros con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En esas reuniones se prevé abordar asuntos económicos y temas relacionados con la relación bilateral entre ambos países.

La visita ocurre además en un contexto en el que el Gobierno hondureño busca fortalecer sus vínculos con la administración del presidente Donald Trump, particularmente en asuntos de interés económico.

Más allá de los organismos financieros, las conversaciones con funcionarios estadounidenses permitirán a la delegación abordar temas que forman parte de la relación económica y comercial entre ambos países.

Otro de los objetivos planteados por el ministro de Finanzas es transmitir confianza a los inversionistas internacionales.

Hernández Hércules señaló que el Gobierno pretende proyectar condiciones de seguridad jurídica, confianza y gobernabilidad, elementos que considera necesarios para atraer capital y promover nuevas inversiones.

La apuesta oficial consiste en que la estabilidad de los principales indicadores económicos y un mayor control de las finanzas públicas contribuyan a mejorar la percepción internacional sobre Honduras.

El FMI reconoció avances macroeconómicos impulsados por Honduras. (FOTO: El Heraldo)
El FMI reconoció avances macroeconómicos impulsados por Honduras. (FOTO: El Heraldo)

Una agenda económica con varios objetivos

La misión hondureña llega a Washington con una agenda que combina asuntos fiscales, financieros, comerciales y diplomáticos.

Por un lado, está la relación con el FMI y la preparación de una nueva revisión del programa vigente. Por otro, las autoridades buscan avanzar en el proceso relacionado con la Cuenta del Milenio y fortalecer los vínculos económicos con Estados Unidos.

El Gobierno también pretende utilizar estas reuniones para presentar los avances que, según sus propias evaluaciones, se han registrado en materia de gasto público, inversión y estabilidad macroeconómica.

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