Cuba

Virgen de la Caridad del Cobre, 8 de septiembre en Cuba: madres de rodillas, hijos lejos y una isla que pierde 313,414 habitantes

La celebración de 2026 une plegarias cruzadas entre La Habana Vieja y el exilio. La estadística demográfica y la separación familiar le ponen otro peso a la procesión. Y una súplica se repite en cada parada

ARCHIVO - Varias personas encienden velas en honor de la santa patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, el 11 de febrero de 2024, en su santuario en El Cobre, Cuba. La Virgen reconocida por el Vaticano, venerada por los católicos y por seguidores de las tradiciones afrocubanas de la santería, se encuentra en el corazón de la identidad cubana. (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)
ARCHIVO - Varias personas encienden velas en honor de la santa patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, el 11 de febrero de 2024, en su santuario en El Cobre, Cuba. La Virgen reconocida por el Vaticano, venerada por los católicos y por seguidores de las tradiciones afrocubanas de la santería, se encuentra en el corazón de la identidad cubana. (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)
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Una madre arrodillada ante la Virgen de la Caridad del Cobre pide por un hijo que vive en otro país. Ese mismo hijo, desde la distancia, eleva una oración para que la Virgen proteja a su madre en Cuba.

Según Árbol Invertido, esa escena se repite este 8 de septiembre en calles, hogares y asilos de ancianos de La Habana Vieja.

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La festividad de la Patrona de Cuba llega en 2026 en medio de una ruptura demográfica que atraviesa al país y a sus familias. Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, el país perdió 313,414 habitantes entre 2024 y 2025 y su población cayó a 9,434,593 personas.

Desde 2021, más de un millón de cubanos abandonaron la isla y la tasa de fertilidad se ubica en 1.29 hijos por mujer, la más baja desde 1958. El Fondo de Población de las Naciones Unidas advirtió que, de continuar esas tendencias, Cuba podría tener apenas 5.6 millones de habitantes en 2100.

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Una mujer sostiene una estatuilla de la Virgen de la Caridad del Cobre durante una misa en el santuario de El Cobre, Cuba, el domingo 11 de febrero de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Una mujer sostiene una estatuilla de la Virgen de la Caridad del Cobre durante una misa en el santuario de El Cobre, Cuba, el domingo 11 de febrero de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

La Virgen recorre La Habana Vieja

La publicación Árbol Invertido recogió el testimonio de Roberto Erick Marrero Molina, graduado de Derecho por el Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela, quien describió cómo el padre Yosvany Carvajal, párroco de la Catedral de La Habana, impulsó la salida de la imagen de la Virgen hacia distintos espacios de la comunidad.

La imagen visitó el Hogar Materno Mariana Grajales, el callejón de los Barberos, la Casa Laical y el asilo de ancianos de la calle San Ignacio.

En cada parada, según relató Marrero Molina a Árbol Invertido, se repitió una misma súplica: “Que Cuba salga adelante, que cambie la situación y que lleguen la paz y la prosperidad.”

Yaneisy Frometa muestra su collar con la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre en el santuario de la Virgen en El Cobre, Cuba, el domingo 11 de febrero de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Yaneisy Frometa muestra su collar con la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre en el santuario de la Virgen en El Cobre, Cuba, el domingo 11 de febrero de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Las peticiones, según el joven, tuvieron un denominador común: alimentos, alivio ante la crisis y esperanza. El salario promedio oficial cerró 2025 en 6,930 pesos cubanos mensuales, equivalentes a entre USD 10 y USD 13 al cambio informal, mientras el costo básico de vida supera los 50,000 pesos cubanos, según estimaciones recogidas por CiberCuba.

El 8 de septiembre de 2026 coincidió también con una crisis energética aguda. El sistema eléctrico nacional informó esta semana una disponibilidad de apenas 1,000 megavatios frente a una demanda de 3,250 megavatios en el horario pico, lo que implicó apagones que afectaron al 70% de la demanda, según informó CiberCuba.

La Virgen de la Caridad del Cobre frente a la Catedral de La Habana (septiembre de 2026). Foto cortesía de Roberto Erick Marrero, retomada de Árbol Invertido.
La Virgen de la Caridad del Cobre frente a la Catedral de La Habana (septiembre de 2026). Foto cortesía de Roberto Erick Marrero, retomada de Árbol Invertido.

La separación familiar

Para Marrero Molina, el vínculo entre la Virgen y la emigración constituye una de las expresiones más dolorosas de la celebración. “Millones de cubanos se unen en esa misma oración”, dijo a Árbol Invertido, en referencia a las madres que piden por hijos en el exterior y a los hijos que, desde lejos, piden por sus madres en la isla.

El sacerdote Alberto Reyes Pías, párroco en Esmeralda, Camagüey, publicó días antes del 8 de septiembre una oración dirigida a la Virgen en la que enumeró las heridas del país: escasez, represión, emigración masiva y desintegración familiar. “En medio de tanta emigración y separación familiar, ayúdanos para que nuestras familias distantes y rotas encuentren la manera de reunirse”, escribió Reyes Pías, según informó CiberCuba.

Yanais Bárzaga Medina, directora de la biblioteca académica del Instituto Padre Félix Varela y laica católica, añadió a Árbol Invertido una lectura del color elegido para vestir a la Virgen este año: “La visten de blanco, como signo de paz al corazón y de armonía entre todos los cubanos. Un signo de luz para un pueblo que vive en tinieblas.”

En Bejucal, la imagen entra en los hogares

Desde la parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago de Bejucal, en la provincia de Mayabeque, el sacerdote José Luis Sánchez Escalona organizó una peregrinación con la imagen de la Virgen por las casas de las familias.

“En un momento tan difícil queremos caminar junto a María y hacer presente su acompañamiento en la vida cotidiana”, explicó Sánchez Escalona a Árbol Invertido.

El sacerdote identificó en la imagen dos elementos que, para él, definen la respuesta de fe ante la crisis: el niño Jesús y la cruz. “Jesús y la cruz son fuente de esperanza y nos muestran el camino hacia la verdadera felicidad: el camino de Cristo”, dijo.

Alexis Mijan acomoda las sábanas de una cama improvisada en la azotea de un edificio residencial al atardecer en La Habana Vieja, el 12 de agosto de 2026. Muchos cubanos duermen al aire libre durante las noches de verano buscando alivio ante las altas temperaturas y los frecuentes cortes de electricidad. (Foto de YAMIL LAGE / AFP)
Alexis Mijan acomoda las sábanas de una cama improvisada en la azotea de un edificio residencial al atardecer en La Habana Vieja, el 12 de agosto de 2026. Muchos cubanos duermen al aire libre durante las noches de verano buscando alivio ante las altas temperaturas y los frecuentes cortes de electricidad. (Foto de YAMIL LAGE / AFP)

Desde Madrid

A miles de kilómetros de la isla, el sacerdote Bladimir Navarro Lorenzo prepara la celebración desde Madrid. Navarro fundó la Asociación Cobijo Cubano el 8 de septiembre de 2021 y, según Árbol Invertido, la organización cuenta hoy con casi cuatro decenas de casas de acogida en ciudades como Alicante, Valladolid y Valencia.

Su mensaje para la comunidad cubana en España incluyó una advertencia: la distancia puede provocar indiferencia. “Como estamos fuera de la realidad cotidiana de la isla, podemos sentirnos alejados: no sufrimos los apagones, la falta de medicamentos o la escasez de alimentos”, advirtió Navarro a Árbol Invertido.

En mayo de 2026, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU y la Organización Mundial de la Salud informaron que más de 100.000 pacientes esperaban cirugías retrasadas por la escasez de combustible, según consignó la Biblioteca de la Cámara de los Comunes del Reino Unido en un informe publicado en agosto.

“La celebración de la Caridad nos invita a no ser indiferentes, a mirar hacia Cuba con solidaridad y a compartir lo que tenemos con quienes lo necesitan”, dijo Navarro.

Una fecha que une a creyentes y no creyentes

La festividad del 8 de septiembre opera, según los testimonios reunidos por Árbol Invertido, como un punto de convergencia que trasciende la práctica religiosa. Marrero Molina lo sintetizó así: la Virgen convoca “tanto a quienes permanecen en Cuba como a quienes partieron, a quienes esperan regresar, a las madres que tienen hijos lejos o incluso a quienes, sin ser practicantes, reconocen en esa pequeña imagen una parte inseparable de su historia familiar”.

La crisis del transporte en Cuba suma este año una dificultad adicional a la celebración. La escasez de combustible puede impedir que numerosos devotos lleguen a los santuarios, según informó CiberCuba, aunque muchos optan por celebrar desde sus hogares o cerca del mar.

La Virgen de la Caridad del Cobre recorre este 8 de septiembre calles de La Habana y Bejucal, acompaña a emigrantes en Madrid y sostiene iniciativas de solidaridad en varias ciudades españolas. “Se está hablando de su gente.”

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