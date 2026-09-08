Cuánto hay que ganar para ser de clase media en CABA

La Canasta Básica Total (CBT) ascendió a $2.082.845 en agosto. (Foto: Bloomberg)

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Una familia tipo en la Ciudad de Buenos Aires requirió ingresos mensuales de al menos $2.603.556,34 en agosto para ubicarse dentro de la clase media, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba).

La estimación corresponde al “Hogar 1”, integrado por una pareja de 35 años, con empleo y vivienda propia, y dos hijos de 9 y 6 años.

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De acuerdo con la metodología del organismo porteño, los hogares de clase media son aquellos cuyos ingresos mensuales se encuentran entre $2.603.556,34 y 8.331.380,27 pesos. La medición toma como parámetro la posibilidad de adquirir bienes y servicios incluidos en distintas canastas de consumo.

Para esa misma composición familiar, el umbral de indigencia se ubicó en $903.930,35 durante agosto, mientras que la línea de pobreza alcanzó los 1.651.798,06 pesos.

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El IPCBA acumuló una suba de 21,5% en los primeros ocho meses de 2026 y registró una variación interanual de 33,3%. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El segmento de hogares no pobres vulnerables abarcó ingresos de más de $1.651.798,06 y hasta 2.082.845,06 pesos. A su vez, el sector medio frágil comprendió a quienes recibieron entre $2.082.845,06 y $2.603.556,33 al mes. Por encima de $8.331.380,28, la clasificación los ubicó entre los sectores acomodados.

El relevamiento también indicó que la Canasta Total para este hogar ascendió a $2.082.845, mientras que la Canasta Alimentaria llegó a 985.617 pesos. Según el criterio oficial, el sector medio frágil incluye a las familias con ingresos equivalentes a la Canasta Total y hasta 1,25 veces ese monto.

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El esquema de Idecba contempla seis estratos: indigentes, pobres no indigentes, no pobres vulnerables, sector medio frágil, clase media y sectores acomodados. La ubicación en cada grupo depende de la relación entre los ingresos del hogar y el valor de las canastas de referencia.

La inflación desaceleró en CABA

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,7% en agosto, según el Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA). La cifra representó una significativa baja frente al 2,9% de julio y llevó la variación acumulada de 2026 a 21,5 por ciento. En los últimos 12 meses, los precios aumentaron 33,3 por ciento.

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Tres indicadores del nivel general señalan variaciones de un 1,7 por ciento mensual, un 21,5 por ciento acumulado anual y un 33,3 por ciento interanual. (Idecba)

La difusión del indicador local ocurrió antes de la publicación del dato nacional correspondiente a agosto, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) prevé divulgar el 10 de septiembre. Las proyecciones privadas anticipan un resultado similar: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) calculó una mediana de 1,7% para ese mes.

En julio, la inflación nacional había sido de 2,1 por ciento. El indicador acumulaba entonces un incremento de 19,3% desde enero y de 33,8% en la comparación con igual mes del año anterior. De todos modos, los resultados de ambas mediciones no son directamente equivalentes, debido a que la canasta del IPCBA otorga una participación mayor a los servicios.

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Cuatro divisiones concentraron buena parte de la presión sobre el índice de agosto: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Transporte. En total, explicaron 1,16 puntos porcentuales de la suba mensual.

El mayor aporte provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó 2,6% e incidió en 0,53 puntos porcentuales sobre el nivel general. Dentro de este grupo pesaron los ajustes en expensas y alquileres.

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El mercado espera que la inflación nacional de agosto se ubique en 1,7%, en línea con la previsión del REM del BCRA y el dato de Buenos Aires. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,8% y agregó 0,32 puntos porcentuales al indicador. Las frutas encabezaron las alzas, con un aumento de 12,5 por ciento. También hubo incrementos en Pan y cereales, de 2,3%, y en Leche, productos lácteos y huevos, de 1,6 por ciento.

Salud registró una variación de 1,9%, con una incidencia de 0,17 puntos porcentuales, a partir de las actualizaciones en las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Transporte avanzó 1,2% y contribuyó con 0,14 puntos porcentuales. El resultado reflejó aumentos en las tarifas de colectivos y subtes, además de las subas en los precios de los vehículos.

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La menor inflación mensual estuvo vinculada, en parte, con la caída de algunos rubros estacionales que habían tenido aumentos durante julio. Prendas de vestir y calzado bajó 0,7%, mientras que Restaurantes y hoteles retrocedió 0,1 por ciento.

En este último caso, las tarifas de alojamiento descendieron 12,7% luego de los incrementos asociados con las vacaciones de invierno. Los paquetes turísticos cayeron 6,5% y los pasajes aéreos disminuyeron 4,5%, con efecto a la baja sobre el IPCBA.

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En la medición interanual, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Transporte; y Restaurantes y hoteles fueron las divisiones con mayor incidencia. Entre las cuatro concentraron el 62,6% del aumento de precios registrado en los últimos 12 meses.