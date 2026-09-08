Economía

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en CABA

El Idecba difundió los nuevos valores de referencia para los hogares de la Ciudad de Buenos Aires. Para quedar por encima de la línea de pobreza, una familia tipo requirió ingresos mensuales superiores a $1.650.000

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La Canasta Básica Total (CBT) ascendió a $2.082.845 en agosto. (Foto: Bloomberg)
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Una familia tipo en la Ciudad de Buenos Aires requirió ingresos mensuales de al menos $2.603.556,34 en agosto para ubicarse dentro de la clase media, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba).

La estimación corresponde al “Hogar 1”, integrado por una pareja de 35 años, con empleo y vivienda propia, y dos hijos de 9 y 6 años.

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De acuerdo con la metodología del organismo porteño, los hogares de clase media son aquellos cuyos ingresos mensuales se encuentran entre $2.603.556,34 y 8.331.380,27 pesos. La medición toma como parámetro la posibilidad de adquirir bienes y servicios incluidos en distintas canastas de consumo.

Para esa misma composición familiar, el umbral de indigencia se ubicó en $903.930,35 durante agosto, mientras que la línea de pobreza alcanzó los 1.651.798,06 pesos.

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El IPCBA acumuló una suba de 21,5% en los primeros ocho meses de 2026 y registró una variación interanual de 33,3%. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El IPCBA acumuló una suba de 21,5% en los primeros ocho meses de 2026 y registró una variación interanual de 33,3%. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El segmento de hogares no pobres vulnerables abarcó ingresos de más de $1.651.798,06 y hasta 2.082.845,06 pesos. A su vez, el sector medio frágil comprendió a quienes recibieron entre $2.082.845,06 y $2.603.556,33 al mes. Por encima de $8.331.380,28, la clasificación los ubicó entre los sectores acomodados.

El relevamiento también indicó que la Canasta Total para este hogar ascendió a $2.082.845, mientras que la Canasta Alimentaria llegó a 985.617 pesos. Según el criterio oficial, el sector medio frágil incluye a las familias con ingresos equivalentes a la Canasta Total y hasta 1,25 veces ese monto.

El esquema de Idecba contempla seis estratos: indigentes, pobres no indigentes, no pobres vulnerables, sector medio frágil, clase media y sectores acomodados. La ubicación en cada grupo depende de la relación entre los ingresos del hogar y el valor de las canastas de referencia.

La inflación desaceleró en CABA

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,7% en agosto, según el Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA). La cifra representó una significativa baja frente al 2,9% de julio y llevó la variación acumulada de 2026 a 21,5 por ciento. En los últimos 12 meses, los precios aumentaron 33,3 por ciento.

Un gráfico con tres círculos de colores que contienen un 1,7 por ciento, un 21,5 por ciento y un 33,3 por ciento, bajo el título Nivel General
Tres indicadores del nivel general señalan variaciones de un 1,7 por ciento mensual, un 21,5 por ciento acumulado anual y un 33,3 por ciento interanual. (Idecba)

La difusión del indicador local ocurrió antes de la publicación del dato nacional correspondiente a agosto, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) prevé divulgar el 10 de septiembre. Las proyecciones privadas anticipan un resultado similar: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) calculó una mediana de 1,7% para ese mes.

En julio, la inflación nacional había sido de 2,1 por ciento. El indicador acumulaba entonces un incremento de 19,3% desde enero y de 33,8% en la comparación con igual mes del año anterior. De todos modos, los resultados de ambas mediciones no son directamente equivalentes, debido a que la canasta del IPCBA otorga una participación mayor a los servicios.

Cuatro divisiones concentraron buena parte de la presión sobre el índice de agosto: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Transporte. En total, explicaron 1,16 puntos porcentuales de la suba mensual.

El mayor aporte provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó 2,6% e incidió en 0,53 puntos porcentuales sobre el nivel general. Dentro de este grupo pesaron los ajustes en expensas y alquileres.

El mercado espera que la inflación nacional de agosto se ubique en 1,7%, en línea con la previsión del REM del BCRA y el dato de Buenos Aires. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El mercado espera que la inflación nacional de agosto se ubique en 1,7%, en línea con la previsión del REM del BCRA y el dato de Buenos Aires. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,8% y agregó 0,32 puntos porcentuales al indicador. Las frutas encabezaron las alzas, con un aumento de 12,5 por ciento. También hubo incrementos en Pan y cereales, de 2,3%, y en Leche, productos lácteos y huevos, de 1,6 por ciento.

Salud registró una variación de 1,9%, con una incidencia de 0,17 puntos porcentuales, a partir de las actualizaciones en las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Transporte avanzó 1,2% y contribuyó con 0,14 puntos porcentuales. El resultado reflejó aumentos en las tarifas de colectivos y subtes, además de las subas en los precios de los vehículos.

La menor inflación mensual estuvo vinculada, en parte, con la caída de algunos rubros estacionales que habían tenido aumentos durante julio. Prendas de vestir y calzado bajó 0,7%, mientras que Restaurantes y hoteles retrocedió 0,1 por ciento.

En este último caso, las tarifas de alojamiento descendieron 12,7% luego de los incrementos asociados con las vacaciones de invierno. Los paquetes turísticos cayeron 6,5% y los pasajes aéreos disminuyeron 4,5%, con efecto a la baja sobre el IPCBA.

En la medición interanual, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Transporte; y Restaurantes y hoteles fueron las divisiones con mayor incidencia. Entre las cuatro concentraron el 62,6% del aumento de precios registrado en los últimos 12 meses.

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