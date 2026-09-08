Crece en la Argentina la búsqueda de trabajadores que sepan usar la IA: qué perfiles se demandan

El avance de la inteligencia artificial no significa, por ahora, que las empresas estén dejando de buscar las competencias tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inteligencia artificial empieza a ganar espacio en el mercado laboral argentino, aunque todavía está lejos de convertirse en un requisito masivo para conseguir empleo. El 2,6% de las ofertas laborales publicadas en portales tradicionales en 2026 exige al menos una habilidad relacionada con IA, frente al 0,6% registrado en el período 2017-2022.

El avance es significativo, pero la proporción continúa siendo reducida: incluso en el escenario actual, más del 97% de los avisos no menciona explícitamente competencias de inteligencia artificial.

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Los datos surgen de un trabajo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) elaborado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el CONICET, que analiza más de 1,2 millones de ofertas de empleo online de Argentina, Brasil, Colombia y México. Para Argentina se relevaron 64.088 publicaciones, provenientes de Computrabajo, ZonaJobs y Workana.

El estudio encuentra que la aceleración argentina es particularmente marcada en comparación con sus vecinos. Mientras que en Argentina la presencia de habilidades de IA pasó de 0,6% a 2,6%, en Brasil subió de 0,6% a 0,8%; en Colombia pasó de 0,9% a 0,5% y en México de 0,3% a 0,5%.

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Mientras que en Argentina la presencia de habilidades de IA pasó de 0,6% a 2,6%, en Brasil subió de 0,6% a 0,8% (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial no significa, por ahora, que las empresas estén dejando de buscar las competencias tradicionales. Por el contrario, las habilidades técnicas no vinculadas con IA siguen siendo, por amplio margen, las más solicitadas: aparecen en 91,2% de los avisos argentinos de los portales tradicionales. Las habilidades blandas, en tanto, están presentes en 76,9%.

El informe destaca que los empleadores demandan perfiles cada vez más completos. En Argentina, 66,1% de las publicaciones combina habilidades técnicas no relacionadas con IA y habilidades blandas, contra 49,9% en el período 2017-2022. Es decir, en lugar de sustituir unas competencias por otras, el mercado parece estar acumulando requisitos.

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En este sentido, sostiene que “los empleadores parecen demandar perfiles multidimensionales”, que combinan educación, experiencia laboral y diferentes capacidades técnicas y socioemocionales.

En promedio, los avisos argentinos analizados actualmente identifican 6,9 habilidades por publicación, frente a 5,6 en el período 2017-2022. Además, el 93% de las ofertas de los portales tradicionales contiene al menos una habilidad identificable.

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Qué habilidades de IA buscan las empresas

El estudio también permite observar qué hay detrás de ese 2,6%. La demanda no está concentrada exclusivamente en profesionales dedicados al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. En los puestos profesionales y administrativos aparecen competencias vinculadas con machine learning, inteligencia artificial generativa, chatbots y copilotos de IA.

En los trabajos técnicos vinculados con metalurgia, maquinaria y electricidad, en cambio, la demanda de IA adopta otra forma: se concentra principalmente en sistemas de automatización y tecnologías industriales relacionadas.

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El CAF resalta además que las habilidades de IA más requeridas tienden a ser generales antes que altamente especializadas. Entre las competencias que aparecen con mayor frecuencia en los avisos figuran Artificial Intelligence, Machine Learning, Chatbot, Natural Language Processing y ChatGPT.

En los puestos más especializados también aparecen herramientas como TensorFlow, Deep Learning, Retrieval-Augmented Generation, MLOps, LangChain, Prompt Engineering, Scikit-Learn y Google Gemini. Para Argentina, el informe identifica además menciones a LangGraph, CrewAI, AutoGen, PineCone y Weaviate.

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La CAF resaltó que las habilidades de IA más requeridas tienden a ser generales antes que altamente especializadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores remarcan que, incluso dentro del reducido universo de avisos que piden IA, la especialización sigue siendo limitada: en los portales tradicionales, entre siete y diez de las 20 habilidades de IA más demandadas corresponden a tecnologías específicas.

La IA aparece junto con otras capacidades

Otro de los puntos centrales mencionados es que las habilidades de inteligencia artificial prácticamente nunca aparecen solas. En Argentina, el 2% de las ofertas combina habilidades técnicas, blandas y de IA, mientras que otro 0,5% combina capacidades técnicas no vinculadas con IA y habilidades de inteligencia artificial. La categoría de “solo IA” representa 0%.

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A nivel regional, el CAF sintetiza el fenómeno al asegurar que las habilidades de IA son demandadas “en combinación con habilidades técnicas y blandas”.

El estudio encuentra que, en los cuatro países analizados, la combinación de habilidades técnicas y blandas representa entre 53% y 64% de los avisos. Argentina se ubica en el extremo superior, con 63,9% en el conjunto de plataformas analizadas.

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Las habilidades blandas también ganan terreno

La expansión de la IA ocurre, paradójicamente, junto con un fuerte aumento de la demanda de habilidades interpersonales. En Argentina, los avisos que requieren alguna competencia blanda pasaron de 59,9% en 2017-2022 a 76,9% en 2026 en los portales tradicionales.

Dentro de estas capacidades, el grupo denominado “Personal Attributes” ocupa el primer lugar en todos los países y tipos de plataformas. En los portales tradicionales representa entre 27% y 47,4% de las menciones de habilidades blandas. Allí aparecen atributos como organización, atención al detalle, agilidad mental, profesionalismo, confiabilidad, ética laboral y predisposición para aprender.

La tendencia también se observa en las habilidades técnicas convencionales. En los portales tradicionales argentinos, herramientas de productividad como Microsoft Office y Microsoft Excel tienen un papel central. En Workana, en cambio, adquieren mayor peso competencias vinculadas con diseño gráfico, marketing digital, desarrollo web y producción de contenidos.

El informe plantea que la inteligencia artificial todavía no constituye “un requisito explícito de primer orden” en las contrataciones de la región, aunque su difusión ya puede observarse en una proporción pequeña pero creciente de los avisos y en la manera en que se combinan las nuevas competencias con las tradicionales.