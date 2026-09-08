Conmoción en José C. Paz: volvía del gimnasio y dos falsos repartidores lo mataron para robarle la moto

Conmoción en José C. Paz: volvía del gimnasio y lo mataron para robarle la moto

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Un joven de 23 años fue asesinado de un balazo por la espalda durante un robo de moto en José C. Paz. El ataque ocurrió el lunes por la noche en la localidad de Sol y Verde, cuando la víctima regresaba a su casa tras salir del gimnasio.

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, la víctima, identificada como Elías, circulaba por el barrio cuando fue perseguido por dos delincuentes que también se movilizaban en moto. Los sospechosos llevaban indumentaria similar a la que utilizan repartidores de aplicaciones de delivery.

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De acuerdo con la reconstrucción inicial, los atacantes interceptaron a Elías en la esquina de las calles Polonia y Piñero y lo amenazaron con un arma de fuego para que entregara el vehículo. La víctima intentó escapar, pero recibió un disparo por la espalda. El joven cayó sobre la vereda y los agresores escaparon llevándose la moto.

La víctima

Una ambulancia llegó al lugar minutos después y trasladó al herido al Hospital Mercante. Elías, sin embargo, falleció al llegar como consecuencia de la lesión.

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El hecho ya es investigado por la Justicia. Los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona y otros elementos que permitan identificar a los autores del homicidio. Hasta el momento, la moto robada no fue recuperada y no hay detenidos.

La causa está caratulada como homicidio en ocasión de robo. Familiares y amigos de la víctima preparan movilizaciones y cortes sobre la Ruta 197 para reclamar avances en la investigación.

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