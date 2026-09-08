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Truco para dejar de recibir llamadas spam en un celular Android

Filtrar comunicaciones no deseadas reduce la exposición a fraudes telefónicos, intentos de robo de identidad y engaños que buscan obtener contraseñas y dinero

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La vía telefónica es un canal usado por ciberdelincuentes para cometer delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las llamadas spam pueden interrumpir el trabajo, generar dudas sobre la seguridad de los datos personales y exponer a los usuarios a intentos de fraude. Ante esto Android incluye una función de Google que permite identificar y filtrar este tipo de comunicaciones desde la aplicación de Teléfono.

El sistema está activado de forma predeterminada en muchos dispositivos, aunque conviene revisar la configuración y habilitar el filtro específico para llamadas no deseadas. Antes, es necesario cumplir con algunos requisitos relacionados con la versión del sistema operativo y las aplicaciones de Google instaladas en el celular.

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Qué requisitos hay para detectar llamadas falsas en Android

La detección de llamadas falsas requiere un dispositivo con Android 5.0 o una versión posterior. Para conocer qué edición utiliza el teléfono, se debe ingresar a Configuración, buscar la sección “Acerca del teléfono” o “Información del dispositivo” y revisar el apartado correspondiente a la versión de Android.

El dispositivo debe contar con versiones recientes del sistema operativo de Android. (Foto: Europa Press)
El dispositivo debe contar con versiones recientes del sistema operativo de Android. (Foto: Europa Press)

Además, deben estar instaladas las aplicaciones de Teléfono de Google, Contactos de Google y Mensajes de Google. Los servicios de comunicación enriquecida, conocidos como RCS, deben estar activados en la app de Mensajes de Google.

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De qué forma activar el identificador de llamadas y la protección contra spam

El ajuste se encuentra dentro de la aplicación Teléfono de Google. Una vez abierta, hay que presionar el botón de Más opciones, representado por tres líneas verticales, y entrar en Asistencia de Llamadas.

Dentro de ese menú aparece la sección “Identificador de llamada y spam”. Allí se puede activar o desactivar la opción “Ver ID de emisor y spam”.

Así se encuentras la opción en teléfonos Android. (Foto: Infobae)
En el apartado Identificador de llamada y spam aparecen dos opciones: Ver ID de emisor y spam, y Filtrar llamadas de spam. (Foto: Infobae)

Cuando está habilitada la opción, Android analiza la información disponible sobre una llamada entrante y muestra una advertencia si detecta que el número podría estar asociado con comunicaciones no deseadas.

Cómo bloquear las llamadas spam en Android

La alternativa más efectiva consiste en activar la opción “Filtrar llamadas de spam” dentro del mismo menú. Esta herramienta evita que el celular reciba la llamada como una comunicación convencional, así que no sonará ni mostrará una alerta de llamada perdida.

Las llamadas bloqueadas tampoco generarán notificaciones de buzón de voz. Aun así, no desaparecen por completo del dispositivo: quedan registradas en el historial de llamadas y el usuario puede revisar el buzón de voz si necesita comprobar si hubo una comunicación legítima.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las llamadas spam se pueden incrementar si criminales compran datos de los usuarios de forma ilegal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué un número de teléfono recibe muchas llamadas spam

Según Kaspersky, una persona puede recibir llamadas spam incluso si tiene cuidado con sus datos. El número telefónico puede quedar expuesto después de completar formularios en internet, registrarse en un servicio o aceptar condiciones que permiten compartir información con extraños.

Asimismo, existe la posibilidad de que un celular o una computadora tenga programas maliciosos que recopilen datos personales. Los estafadores pueden comprar bases de datos de forma legal o ilegal, o marcar números al azar para encontrar personas que respondan.

Una sola interacción puede confirmar que una línea está activa, lo que aumenta el interés de quienes realizan campañas de llamadas masivas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La activación de filtros evita la exposición a diferentes amenazas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué riesgos reduce el filtro de llamadas spam en Android

Bloquear o filtrar estas comunicaciones desconocidas disminuye el contacto con estafas que buscan obtener dinero o información personal. Entre las modalidades habituales se encuentra el phishing telefónico, en el que un delincuente se hace pasar por una empresa, o bancos para solicitar contraseñas, códigos de verificación o datos de tarjetas.

Los expertos suman riesgos como el seguimiento del teléfono y el robo de identidad. Cuantas menos llamadas no deseadas lleguen al dispositivo, habrá menos oportunidades para que un engaño tenga éxito.

El filtro de spam evita que el número parezca receptivo, un dato que puede hacer que circule entre redes de fraude y reciba nuevos intentos de contacto.

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