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El emotivo posteo de Floppy Tesouro a su hija Moorea por sus 10 años: “Llegaste a mi vida y la cambiaste para siempre”

La niña de la empresaria y Rodrigo Fernández Prieto llegó a su primera década de vida y sus padres la homenajearon con mensajes de afecto e imágenes juntos. Salvador Becciu, actual pareja de la modelo, también la celebró

La empresaria celebró en sus redes sociales el nuevo año en la vida de su única hija (Video: Instagram)
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Diez años, diez imágenes y diez manos que aprendieron a tomar las cosas y luego a soltarlas. Floppy Tesouro lo entendió así y lo dijo en Instagram: una publicación por año, una foto por etapa, y al final una frase que resume todo lo que no alcanza a caber en ningún álbum. Este martes, su hija Moorea cumplió una década de vida.

Para marcarlo, Floppy publicó en sus historias una secuencia de diez imágenes —una por año desde 2016— junto a un texto de dedicatoria escrito sobre una fotografía de Moorea dormida, tomada la noche previa al cumpleaños.

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Últimas horas con nueve años... Mañana empieza tu primera década y todavía no puedo creer lo rápido que pasó el tiempo”, escribió la modelo al inicio del mensaje. El texto continuó con una reflexión sobre el vínculo entre ambas: “Se me vienen tantos recuerdos a la cabeza. Qué hermoso privilegio verte crecer, acompañarte en cada etapa y descubrir la personita increíble en la que te vas convirtiendo”. La dedicatoria cerró con dos frases breves: “Mi princesa ya cumple 10. Que la vida nos encuentre siempre así: juntas, cómplices y de la mano”, seguidas por la despedida “Te amo Moore”.

Una niña duerme sobre una almohada azul en su cama mientras una mano adulta sostiene la suya junto a un bloque de texto
El posteo de Floppy horas antes de que Moorea llegue a su primera década de vida
Una bebé recién nacida duerme vestida con pijama y gorro rosados, con la inscripción de 2016 y un corazón dibujado en la almohada
Floopy hizo un recorrido en fotos por la vida de su hija Moorea
Una bebé con vestido rosa a lunares blancos permanece sentada en una silla elevada frente a una mesa. Al lado figura el texto 2017
Moorea, es la hija de Floppy y Rodrigo Fernández Prieto

El recorrido fotográfico arranca en 2016, con una imagen de Moorea recién nacida en el hospital, con un gorro rosa y la mano sujeta al lado de su rostro. Cada postal lleva la inscripción manuscrita del año correspondiente junto a un corazón. En 2017, la niña aparece sentada en una silla alta para bebés, con un vestido rosa a lunares, en un entorno con techo de paja y vegetación de fondo. La imagen de 2018 la muestra de pie, con un mameluco oscuro con detalles bordados y zapatos de la marca Gucci, en un ambiente interior con muebles antiguos y pisos de mármol. Para 2019, el registro la retrata aplaudiendo, con un conjunto de saco blanco y pollera a rayas, y un bolso con la inscripción “Mónaco Monte Carlo”.

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Las postales de los años siguientes alternan escenas de playa y de la vida cotidiana. La de 2020 la sitúa en la orilla del mar, con sombrero de paja y malla rosa, mientras vierte arena con un regador de juguete. En 2021 aparece en el asiento trasero de un auto, con coletas y un moño en forma de estrella, vistiendo un cárdigan blanco con estampado dorado y una pollera de tul rosa. La imagen de 2022 registra la caída de uno de sus dientes de leche: Moorea sostiene la pieza entre los dedos frente a la cámara, con un cartel decorativo con la palabra “Love” de fondo.

La secuencia llega hasta Walt Disney World en 2023, donde la niña posa sobre una bicicleta roja con una canasta que contiene una réplica de E.T., el extraterrestre, con un sombrero tipo bucket con el logo del parque temático. La última postal, fechada en 2024, la muestra con un vestido blanco con detalles florales y una vincha a tono, en un entorno exterior con montañas de fondo y un micro de la empresa Cata estacionado cerca.

Una niña con vestido blanco y bolso pequeño posa de pie en un piso empedrado con un paisaje de montañas al fondo
"Qué privilegio verte crecer. Qué orgullo ser tu mamá", escribió la empresaria en el posteo que le dedicó
Una niña con traje de baño blanco con lunares negros sonríe en la arena junto al agua en una playa
En sus historias amos padre la celebraron y le declararon todo su amor: "Te amamos"
Niña vestida con un vestido amarillo de princesa, una tiara y un cetro dorado, sentada en un sillón azul frente a un espejo
Llegaste a mi vida y la cambiaste para siempre", escribió Tesouro en sus redes

Además de las historias, Tesouro subió a su feed un video compuesto por un compilado de fotos de Moorea. En ese posteo amplió la dedicatoria con un mensaje más extenso. “Hoy cumplís 10 años hija y todavía no puedo creer que ya haya pasado una década desde el día en que llegaste a mi vida y la cambiaste para siempre”, escribió al inicio. Definió el período transcurrido como “la década más hermosa, intensa y llena de amor” de su vida y agregó: “10 años de vos, 10 años siendo tu mamá”.

El texto incluyó un pasaje sobre la espera previa al nacimiento: “Desde antes de conocerte ya eras inmensamente amada, y tu llegada llenó nuestras vidas de una felicidad difícil de explicar”. También describió el proceso de crecimiento compartido: “Crecimos juntas, Moore. Mientras vos aprendías a caminar, a hablar, a descubrir el mundo, yo aprendía a ser tu mamá. Y sigo aprendiendo todos los días”. En otro tramo del mensaje expresó el deseo de conservar cada momento: “Quisiera guardar para siempre cada etapa, cada abrazo, cada ‘mami’, nuestras charlas, nuestras risas, nuestros viajes, nuestras noches juntas y hasta esos pequeños momentos cotidianos que quizás hoy parecen simples, pero son momentos para siempre”.

El mensaje cerró con una serie de deseos para la nueva etapa de su hija —“que sueñes enorme, que confíes en vos, que seas buena persona, que ames mucho y que nunca pierdas esa luz tan especial que tenés”— y con un agradecimiento final: “Gracias por hacerme mamá. Gracias por estos primeros 10 años del amor más grande que conocí en mi vida. Feliz primera década Moore. Qué privilegio verte crecer. Qué orgullo ser tu mamá. Te amo hoy, mañana y toda la vida. Mami”.

Una mujer y un hombre posan para una fotografía junto a una niña que sostiene una hoja decorada en un espacio al aire libre
El mensaje conjunto de la modelo y su expareja
Un hombre con gafas de sol y una niña sonríen a la cámara bajo un toldo blanco, con un dibujo digital de un pastel de cumpleaños superpuesto
Fernández Prieto también la saludo en solitario
Un hombre con chaqueta de cuero negra y una niña con abrigo claro posan sonrientes sentados en un local
Salvador Becciu, actual pareja de Floppy, también homenajeó a la pequeña (Instagram)

Rodrigo Fernández Prieto, expareja de Tesouro y padre de Moorea, también publicó saludos en sus redes. En una de las imágenes compartidas aparece junto a la modelo y a la niña en un espacio exterior arbolado, con el texto: “Orgullosos de vos, hermosa presentación en el día de tu cumple. Te amamos. Mami y papi”. En otra publicación, Fernández Prieto compartió una selfie junto a Moorea en un entorno de playa, con un gráfico superpuesto de una torta de cumpleaños con la inscripción “Happy Birthday” y el número “10” entre las velas.

Salvador Becciu, actual pareja de la modelo, sumó su saludo a través de sus historias de Instagram con una fotografía junto a Moorea en un ambiente interior con arreglos florales de fondo. La imagen lleva la inscripción “Feliz cumple Moore”, acompañada de emojis de globos, serpentinas y un corazón.

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Floppy TesouroMooreaRodrigo Fernández PrietoSalvador Becciu10 añosRedes sociales

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