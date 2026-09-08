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Guarda rápido todas las recetas que encuentres en Instagram o YouTube con esta app

Esta plataforma permite crear listas de la compra, consultar un catálogo y usar un asistente sobre ingredientes o técnicas

Una mujer con delantal revuelve una olla en la cocina mientras sostiene un teléfono inteligente que muestra la imagen de un plato.
La aplicación de cocina importa recetas desde YouTube, Instagram, TikTok y Pinterest sin transcribir los videos a mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cocinar se volvió una actividad mucho más visual en los últimos años. Las plataformas como YouTube e Instagram multiplicaron los videos de recetas, pero guardarlas y luego seguirlas paso a paso sigue siendo un problema para quien cocina en casa.

Una solución a ese problema son las aplicaciones de cocina, como Clove, que importan automáticamente recetas desde redes sociales, sitios web, documentos e incluso fotografías de revistas o libros de papel, para luego hacerlas en casa facilmente.

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Cómo es la app que reune las recetas virales de redes sociales

Clove funciona como un recetario digital que organiza ingredientes, pasos y sugerencias en un solo lugar. A diferencia de anotar recetas en las notas del teléfono, la aplicación procesa la información y la convierte en una ficha ordenada y editable.

La aplicación permite importar recetas directamente desde videos de redes sociales sin necesidad de transcribirlas a mano, estrayendo los ingredientes y los pasos del contenido original y genera una receta lista para consultar, con sugerencias y platos similares incluidos.

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Clove reúne recetas virales de redes sociales y las convierte en un recetario digital para cocinar en casa.
Clove reúne recetas virales de redes sociales y las convierte en un recetario digital para cocinar en casa.

También genera listas de la compra con un solo botón, cuenta con un catálogo propio de recetas para quienes no encuentran inspiración y ofrece un asistente al que se le puede consultar sobre ingredientes o técnicas.

En la sección “Plan”, el usuario puede organizar el menú semanal con antelación. Y en cada receta guardada es posible pedir el cálculo de valores nutricionales: calorías, grasas, hidratos de carbono, proteínas y fibra, presentados de forma visual.

El proceso de importación es el mismo sin importar la red social de origen. No es necesario ver el video completo, aunque resulta útil para entender la preparación antes de cocinarla.

El paso clave es usar el botón de compartir dentro de la aplicación donde está el video, ya sea TikTok, YouTube, Instagram o Pinterest. En la lista de opciones de compartición aparece Clove; al seleccionarla, la app se abre e importa el contenido de forma automática.

Un hombre con delantal azul revuelve alimentos en una sartén mientras sostiene un teléfono celular en su mano.
La app permite crear listas de la compra, consultar un catálogo de recetas y usar un asistente sobre ingredientes o técnicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo sistema funciona con PDF, capturas de pantalla, texto copiado de una conversación de WhatsApp o fotografías tomadas con la cámara del teléfono a un recetario en papel.

Otras aplicaciones para organizar y encontrar recetas

Esta no es la única alternativa para quienes buscan cocinar mejor con ayuda de la tecnología. Paprika Recipe Manager fue señalada en 2024 como una de las mejores aplicaciones de cocina por su capacidad de importar recetas de la web y planificar comidas completas.

CookPad, con más de 200.000 recetas disponibles, se apoya en su comunidad de usuarios, quienes suben fotos, consejos y trucos propios desde el registro con correo o red social. Esa actividad compartida funciona como una red de recomendaciones entre quienes cocinan a diario.

Los asistentes de inteligencia artificial también forman parte de este ecosistema, aunque con límites claros. Herramientas como ChatGPT pueden explicar propiedades de ingredientes o sugerir combinaciones, pero todavía no garantizan si una receta funcionará bien para una cena específica ni reemplazan la experimentación directa en la cocina.

Pantalla de celular con una aplicación de cocina que despliega imágenes de pasta, ensalada, crema de verduras y yogur con frutas.
Paprika Recipe Manager, CookPad y NYT Cooking aparecen como alternativas para organizar recetas, planificar comidas y encontrar consejos de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los sitios de referencia se mantienen nombres como Bon Appétit, Allrecipes, Stella Magazine, Ricardo Cuisine y Food & Wine. NYT Cooking, por su parte, ofrece una aplicación con versión gratuita y de pago que incluye videos, explicaciones paso a paso y alternativas cuando falta algún ingrediente o utensilio determinado.

Existen además recursos menos evidentes, como la zona de comentarios de los propios videos y recetas publicadas en internet. Ahí suelen aparecer trucos prácticos que no figuran en el video principal: desgranar un elote crudo en el microondas, deshuesar cerezas con un palillo o conservar mejor las hierbas frescas después de cortadas.

La popularidad de una receta en redes sociales no siempre garantiza que sea sencilla de ejecutar. Muchos contenidos virales muestran platos atractivos sin detallar el nivel de dificultad real, la posibilidad de sustituir ingredientes o el tiempo de conservación del resultado final.

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