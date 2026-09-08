Crece la brecha entre los boletos de colectivos porteños, bonaerenses y del AMBA: qué va a pasar con los próximos aumentos

A mediados de julio, el Gobierno autorizó el último aumento del boleto de colectivo en el AMBA. (Foto: Luciano González)

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La reducción de subsidios y consecuente suba de los boletos de colectivos no se movió a la misma velocidad en los tres distritos que determinan cuánto se paga por viajar en Buenos Aires. Hoy, el boleto del colectivo de líneas que circulan por Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedó en $742,84, mientras que el de los servicios que se prestan exclusivamente en la provincia de Buenos Aires ya supera los $1.100 y los de aquellos que no salen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se ubica en torno a $880. Esta brecha, según los empresarios, es que cada uno de esos precios es fijado por gobiernos distintos -nacional, provincial y capitalino-, con prioridades muy distintas.

La distancia entre las tres tarifas se formó durante 2025 y se amplió a lo largo de 2026. El último ajuste de las líneas nacionales del AMBA rige desde el 15 de julio: fue de 2% y elevó el boleto mínimo, para los viajes de hasta tres kilómetros, a $742,84. Desde esa fecha, el Gobierno no autorizó nuevos aumentos para esos servicios, que incluyen recorridos que entran y salen de la Ciudad.

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En cambio, el valor mínimo de CABA llegó en septiembre a $887,99 y el de la provincia de Buenos Aires alcanzó $1.164,47. La diferencia entre el pasaje nacional y el bonaerense asciende a $421,63. Entre el precio nacional y el porteño, la brecha es de $145,15. El boleto bonaerense, a su vez, supera al de CABA por $276,48. Los pasajeros pagan montos distintos por trayectos de la misma extensión según la jurisdicción que regula la línea.

El trasfondo

En 2024, no existían diferencias entre los tres segmentos: el boleto mínimo de cero a tres kilómetros costaba $270 en CABA, en las líneas bajo jurisdicción nacional y en la provincia de Buenos Aires. El Gobierno definía las actualizaciones de las tres jurisdicciones. La aprobación de las subas salía bajo un mismo esquema y alcanzaba a los colectivos nacionales, a los porteños y a los bonaerenses. Pero a partir de 2025, CABA y la provincia comenzaron a aplicar políticas propias, mientras que el Gobierno conservó el control de las tarifas de las líneas nacionales del AMBA.

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A partir del año pasado, comenzó a reflejarse una diferencia en el precio del boleto de las tres jurisdicciones. La serie de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) permite seguir la evolución de los importes y ubicar el momento en que comenzó la separación. El año pasado, CABA registró un boleto mínimo de $472,17; las líneas nacionales quedaron en $424,91; y la provincia de Buenos Aires marcó $472,91. La tarifa nacional resultó $47,26 más baja que la porteña y $48 inferior a la bonaerense. La diferencia todavía era limitada, pero mostró que los ajustes ya no avanzaban al mismo ritmo.

Pero en 2026, la brecha se amplió: el cuadro consignó $788,28 para CABA, $728,28 para Nación y $1.015,61 para la provincia. En esa instancia, el pasaje bonaerense superó al nacional por $287,33, mientras que la tarifa de la Ciudad se ubicó $60 por encima de la correspondiente a las líneas nacionales. Los valores posteriores llevaron la distancia a los montos actuales de $742,84, $887,99 y $1.164,47 respectivamente.

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¿Pisar la inflación?

La razón central de la diferencia está en la forma en que cada jurisdicción actualiza el boleto. Tanto CABA como la provincia de Buenos Aires aplican todos los meses una fórmula que suma dos puntos porcentuales (p.p.) al último dato de inflación. Las líneas nacionales no siguen ese mecanismo automático. Cada incremento depende de una autorización del Gobierno. La decisión de no habilitar subas posteriores al 15 de julio mantuvo el valor nacional en $742,84, mientras que las tarifas porteña y bonaerense continuaron con sus ajustes.

Y el motivo por el cual no se autorizan nuevos aumentos en la líneas del AMBA, según denuncian fuentes empresarias, es que el Gobierno busca no generar presiones adicionales a la inflación. Los últimos aumentos, del 6% entre mayo y julio, se autorizaron a mediados de mes para moderar el impacto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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La provincia de Buenos Aires aplicó, además, refuerzos por fuera de la pauta mensual de inflación más dos p.p., según explicó la fuente. En algunos meses, agregó escalones adicionales de cerca de 10%, que se sumaron a la fórmula regular. Esa combinación produjo aumentos cercanos a 14% de un mes a otro en determinados tramos de la serie.

“La política todos los meses es inflación más dos, tanto en Ciudad como en provincia, pero provincia además le metió escalones de 10% adicional en algún tramo”, señaló un empresario en conversación con Infobae. Esas subas complementarias explican que el boleto mínimo bonaerense se ubicara por encima del de CABA y del nacional.

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Reunión suspendida

La situación tarifaria también se cruza con el esquema de subsidios y los costos operativos que enfrentan las empresas. Según pudo saber Infobae, la Secretaría de Transporte de la Nación convocó a las compañías de colectivos del AMBA a una reunión para el jueves 27 de agosto, pero el encuentro se suspendió poco antes de la hora prevista.

El jueves 27 de agosto, la Secretaría de Transporte había convocado una reunión con empresarios de colectivos del AMBA que suspendió a último momento. (Foto: Secretaría de Transporte de la Nación)

Los empresarios esperaban una definición sobre un aumento del boleto o sobre mayores subsidios. En este momento, se estima que trasladar a un pasajero cuesta $2.400 cuando entre la tarifa que abonan los usuarios y los subsidios, el Estado reconoce cerca de $1.700. La diferencia ronda los $700 por pasajero. “Tenemos aproximadamente $700 que no están reconocidos ni con la tarifa ni con el subsidio”, afirmó la fuente. La convocatoria suspendida dejó sin precisiones a las empresas sobre una eventual actualización para las líneas nacionales o sobre una ampliación de los aportes estatales. El último incremento de esas líneas sigue vigente desde el 15 de julio.

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