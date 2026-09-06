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Bill Gates reveló los primeros empleos que serán reemplazados por la IA: ventas, ingeniería de software y derecho

El fundador de Microsoft prevé que los robots inteligentes comenzarán a competir con trabajadores en diferentes tareas hacia el final de la década

Bill Gates cree que es necesario políticas públicas para mitigar el impacto del avance tecnológico. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton/Pool)
Bill Gates cree que es necesario políticas públicas para mitigar el impacto del avance tecnológico. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton/Pool)
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Bill Gates identificó que profesionales humanos en áreas como ventas, la atención al cliente, la ingeniería de software y asistencia jurídica serían los primeros en ser reemplazados por la inteligencia artificial (IA).

El fundador de Microsoft sostuvo que la transformación no dependerá de un ciclo económico y que afectará con mayor fuerza a los puestos básicos e intermedios, donde suelen ingresar los trabajadores jóvenes.

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En una publicación de su blog, Gates planteó que “muchos empleos desaparecerán para siempre” y advirtió sobre un cambio que puede modificar la relación entre empleo, ingresos y seguridad económica. Su diagnóstico combina el avance de la IA generativa con el desarrollo de robots capaces de competir en tareas físicas durante los próximos años.

Vista general de un call center moderno con jóvenes, hombres y mujeres, sentados en cubículos usando auriculares y computadoras, trabajando en sus estaciones.
Las tareas de ventas y atención al cliente están entre las primeras que podrían automatizarse con herramientas de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué ventas y atención al cliente serán los primeros puestos reemplazados

Gates señaló que los trabajos de ventas y atención al cliente, tanto por internet como por teléfono, figuran entre los más expuestos. Estas actividades incluyen tareas que los sistemas de IA ya pueden realizar con un alto grado de autonomía, como responder consultas, clasificar pedidos, orientar a usuarios y procesar información comercial.

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El empresario remarcó que los puestos de oficina ya muestran efectos, aunque todavía moderados. Tras la expansión de la IA generativa, explicó, el empleo cayó de forma marcada entre trabajadores jóvenes en ocupaciones más vulnerables a la sustitución, mientras que el fenómeno no se registró con la misma intensidad entre empleados de mayor edad.

Qué pasará con la ingeniería de software

La ingeniería de software integra el grupo de áreas que Gates considera expuestas a una transformación temprana. Las herramientas de IA pueden generar código, detectar errores, automatizar pruebas y asistir en tareas de documentación, funciones que alteran parte del trabajo que antes recaía en desarrolladores con menor experiencia.

"Ingeniero de software programando seriamente en su laptop desde el hogar, enfocado en la creación de código para desarrollo web. Su espacio de home office está organizado para facilitar una eficiente jornada de trabajo remoto, simbolizando la adaptación a las nuevas modalidades laborales. (Imagen ilustrativa Infobae)
La programación enfrentará cambios por la capacidad de la IA para generar código y automatizar procesos, aunque Gates prevé nueva demanda en el sector. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aun así, Gates anticipó un efecto distinto al de otras profesiones. “Algunas áreas, como la ingeniería de software, generarán nueva demanda a medida que los costos disminuyan”, escribió.

Según su proyección, la pérdida neta de puestos podría ser menor si ciertas funciones, entre ellas el diseño, siguen bajo control humano. La reducción de costos puede aumentar la demanda de soluciones digitales, aunque puede modificar los perfiles requeridos para ingresar al sector.

Por qué la asistencia jurídica está en riesgo por la IA

La asistencia jurídica aparece en el análisis de Gates por el peso de las tareas repetitivas y documentales que caracterizan a una parte de esa actividad. La revisión de expedientes, la búsqueda de antecedentes, la comparación de contratos y la clasificación de información legal son procesos que la IA puede ejecutar en menos tiempo.

Un hombre y una mujer en traje formal observan la pantalla de un ordenador con un programa de texto interactivo.
La revisión de documentos, contratos y antecedentes legales podría reducir la necesidad de asistentes jurídicos en estudios y empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El planteo no implica que la tecnología reemplace de inmediato a abogados, jueces o profesionales que toman decisiones complejas. El mayor impacto recaería sobre funciones de apoyo y puestos iniciales, como los asistentes jurídicos.

En qué otras áreas impactará la automatización de la IA

El alcance, según Gates, irá más allá de las industrias que primero incorporen herramientas de IA. Entre las funciones que mencionó figuran la evaluación de solicitudes de crédito, el análisis de datos y la clasificación inicial de pacientes.

El punto de inflexión llegará cuando la IA ejecute una labor “prácticamente libre de errores”. En ese escenario, escribió Gates, podría funcionar sin supervisión humana directa y las empresas tendrían incentivos económicos para adoptar esa modalidad.

Un robot plateado con torso y cabeza expuestos trabaja en una mesa de fábrica, utilizando una herramienta para manipular una placa de circuito verde.
Los robots inteligentes podrían competir en actividades físicas de la construcción y la hotelería hacia el final de la década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el avance de los robots puede dejar varios humanos sin trabajo

Gates extendió su advertencia a los empleos manuales. Consideró que los robots todavía no alcanzan el grado de desarrollo de la IA, aunque prevé que su costo caerá con el tiempo.

El empresario sostuvo que robots inteligentes podrían competir con humanos en tareas físicas, claves en la construcción y la hotelería hacia el final de la década.

Asimismo, cuestionó la percepción que generan los videos virales de máquinas que bailan o tropiezan, porque no reflejan el desarrollo de modelos capaces de manipular objetos y actuar en espacios de trabajo.

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