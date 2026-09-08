Tecno

Prompts para crear fotos en los 80s de Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Bill Gates y Jeff Bezos

Cada uno de estos líderes tecnológicos están detrás de las principales plataformas que se usan a diario como Facebook, ChatGPT o Amazon

Cuatro retratos individuales de Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Altman y Bill Gates colocados uno al lado del otro
Elon Musk es líder de Tesla, Mark Zuckerberg de Meta, Sam Altman es la mente detrás de ChatGPT y Bill Gates fundó Microsoft. (Fotocomposición Infobae)
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Una tendencia en Instagram y Facebook recrea retratos con inteligencia artificial y estética de los años 80, con computadoras de tubo, disquetes, placas electrónicas, luces de neón y ropa de la época.

El recurso permite imaginar cómo se verían figuras de la industria tecnológica como Elon Musk, CEO de Tesla; Mark Zuckerber, fundador de Facebook; Sam Altman, creador de ChatGPT; Bill Gates, fundador de Microsoft y Jeff Bezos, creador de Amazon, en laboratorios informáticos de hace cuatro décadas.

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Para obtener resultados consistentes en Gemini o ChatGPT, conviene elegir una imagen nítida, con el rostro visible y buena iluminación; cargarla en la herramienta; describir el vestuario, el entorno y el encuadre; y pedir correcciones puntuales si aparecen errores.

Elon Musk luce chaqueta azul y peinado mullet mientras sostiene un casete junto a monitores antiguos y afiches
Elon Musk aparece en un laboratorio que integra referencias espaciales, monitores CRT y luces de neón. (Foto: Gemini)

Cómo crear una imagen de los 80s inspirada en Elon Musk

La imagen de referencia debe mostrar a Elon Musk. Para acercarse al resultado, el pedido debe combinar una apariencia juvenil, una vestimenta típica de los 80 y elementos que remitan a la exploración espacial, sin incluir marcas, logotipos ni textos extensos que la herramienta pueda deformar.

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El prompt sugerido es: “Usa la foto adjunta como referencia. Crea un retrato fotográfico de 1988 de un joven empresario tecnológico de cabello oscuro, en un laboratorio informático inspirado en la carrera espacial”.

Un joven con gafas y chaqueta retro sostiene un reproductor de casetes junto a monitores, teclados y computadoras de escritorio antiguas
Mark Zuckerberg es recreado en una feria tecnológica de los 80s. (Foto: Gemini)

Qué prompt usar para una foto en los 80s de Mark Zuckerberg

Para una recreación inspirada en el fundador de Meta, la referencia puede combinar una remera gris, un espacio de programación y una oficina tecnológica. La diferencia está en trasladar esos rasgos a un contexto de los años 80, con dispositivos de gran tamaño, cables visibles y pizarras con diagramas técnicos.

El prompt indicado es: “A partir de la imagen adjunta, genera una fotografía documental de finales de los años 80. Un joven programador de cabello corto y remera gris trabaja en un laboratorio de hardware, con una pizarra llena de diagramas abstractos, computadoras beige, monitores de fósforo verde, placas electrónicas, cables y servidores al fondo”.

Hombre con anteojos, suéter y auriculares de diadema hace un gesto frente a dos monitores antiguos y un cartel de Future Tech 1985
Sam Altman aparece con gafas típicas de los 80s en una sala tecnológica retro. (Foto: Gemini)

Cómo recrear una escena de los 80 con Sam Altman

Se debe adjuntar una foto de Sam Altman al chatbot y el prompt puede centrarse en un emprendedor de cabello castaño, rostro delgado y vestimenta formal informal, dentro de un centro de cómputos de 1988.

El Prompt adecuado es: “Transforma la foto adjunta en un retrato de 1988. Muestra a un joven investigador tecnológico, de cabello castaño y saco de pana oscuro sobre polera clara, dentro de un laboratorio de computación. Sostiene un prototipo beige de inteligencia artificial con luces rojas y teclado numérico”.

Hombre con anteojos y chaleco junto a un monitor CRT, un cubo de Rubik, disquetes, revistas, una impresora y un teléfono
Bill Gates fue rejuvenecido con IA y adaptado a una sala de informática antigua. (Foto: Gemini)

Cuál es el prompt para una imagen de Bill Gates en los 80

Una composición inspirada en Bill Gates requiere referencias al software de la década: una oficina sencilla, una computadora personal beige, manuales apilados, disquetes y componentes electrónicos.

El pedido debe evitar el nombre de la empresa y las denominaciones de sistemas operativos. En su lugar, puede solicitar cajas de manuales sin inscripciones, pantallas con líneas de código abstractas y una computadora compatible con equipos de aquella generación.

El prompt sugerido es: “Conserva el rostro de la imagen adjunta y crea una fotografía de oficina de 1989. Un joven empresario del software usa anteojos grandes, camisa a rayas y suéter gris. Está sentado junto a una computadora personal beige, monitores con código verde abstracto, disquetes negros, cables y manuales sin texto visible”.

Jeff Bezos sostiene una tarjeta de circuito y Lauren Sánchez lleva una computadora portátil retro en una oficina con ordenadores antiguos
La imagen de Jeff Bezos y su esposa se puede corregir en caso de que se quiera agregar detalles relacionados con el comercio en línea. (Foto: Gemini)

Cómo generar una fotografía retro de Jeff Bezos y su esposa

Para una imagen vinculada con Jeff Bezos, el espacio puede aludir a la logística, el comercio digital y la experimentación tecnológica, pero adaptados al lenguaje visual de los 80.

La clave es no pedir símbolos empresariales ni uniformes reconocibles. La escena debe funcionar como una ficción visual: un emprendedor joven, con cabello oscuro y una oficina doméstica o un pequeño laboratorio, antes de que los servicios digitales se convirtieran en plataformas masivas.

El prompt sugerido es: “Usa la foto adjunta como referencia y crea una imagen realista de 1987. Retrata a un joven emprendedor tecnológico de cabello oscuro en una oficina doméstica convertida en laboratorio. Lleva camisa clara y suéter sencillo”.

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