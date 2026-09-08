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El proyecto de Carmen Barbieri para volver al teatro interpretando a una figura legendaria de la televisión

La conductora contó que analiza regresar a las tablas al frente de una comedia musical escrita especialmente para ella. Los detalles

¿Carmen Barbieri será Doña Petrona?
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Carmen Barbieri dio detalles sobre un proyecto teatral que tiene en carpeta y que rápidamente generó atención por el nombre de la figura que lo inspira. En diálogo con Radio con Vos, la actriz reveló que cuenta con un guion de comedia musical pensado exclusivamente para ella, basado en la vida de Doña Petrona de Gandulfo, la reconocida cocinera que durante años ocupó un lugar central en la cultura popular argentina gracias a sus recetarios y sus apariciones televisivas.

La confirmación llegó en una charla informal con el periodista Renzo Berecoechea, donde la actriz fue revelando aspectos de la propuesta a medida que se desarrollaba la entrevista. Contó que la obra ya está escrita y que combina el humor con la nostalgia por una época marcada por la figura de Doña Petrona, pionera en el hecho de llevar la gastronomía a la televisión. Barbieri destacó el potencial del proyecto, que apunta tanto a un público teatral tradicional como a quienes todavía guardan en la memoria la imagen de la cocinera como un ícono de varias generaciones.

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Según explicó, se trata de una comedia musical con un elenco breve, compuesto por seis personajes. Entre ellos sobresalen, naturalmente, Doña Petrona y Juanita, la asistente que quedó asociada para siempre al imaginario del personaje. Una evocación que mezcló humor, nostalgia y reconocimiento a una relación televisiva que excedió el mero rol de cocinera y colaboradora.

Doña Petrona y una de las primeras ediciones del libro
Doña Petrona y una de las primeras ediciones del libro

La actriz también dejó en claro cuál es el centro del relato. “Es la vida de esta mujer que llevó la cocina a la televisión”, explicó. En esa frase quedó condensado el espíritu de una obra que buscaría reconstruir el itinerario de Petrona Carrizo de Gandulfo, nacida en La Banda, Santiago del Estero, y convertida luego en una personalidad, capaz de instalarse en la vida diaria de los hogares argentinos a través de una pedagogía culinaria propia y de una presencia frente a cámara.

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En la charla también apareció otro elemento del legado de Doña Petrona: su libro. Fue Berecoechea quien recordó que ese volumen es señalado como uno de los más vendidos de la Argentina, solo detrás de la Biblia. Barbieri recogió esa observación y la conectó con una vivencia personal: “Yo tengo uno que me regalaron”, contó. A partir de ahí, quedó otra vez en primer plano la importancia del recetario, publicado originalmente en 1934 y transformado en un clásico de consulta para miles de familias.

Doña Petrona se hizo famosa y querida gracias a la televisión
Doña Petrona se hizo famosa y querida gracias a la televisión

Lejos de limitarse a mencionar el nombre del personaje, la actriz mostró un conocimiento cercano de ese universo. En un momento de la entrevista, incluso imitó el modo en que Doña Petrona retaba a su asistente: “Juanita, le dije que esto no”. Ese gesto, sencillo y espontáneo, alcanzó para reconstruir en pocos segundos parte de la personalidad televisiva de la cocinera: su tono firme, su vínculo con la ayudante y ese estilo que tantas personas todavía recuerdan.

Carmen Barbieri también explicó por qué siente cercanía con el papel. “Tuve la suerte de ver a Doña Petrona”, afirmó, y agregó que, además de haberla seguido en su momento, leyó su libro y conoció su historia. Esa conexión previa con el personaje parece aportar un matiz especial a la propuesta, ya que no se trataría solo de una composición actoral, sino también de la recuperación de una figura que forma parte de su propia memoria como espectadora.

Carmen Barbieri fue eliminada de Masterchef Celebrity
Carmen Barbieri es una apasionada de la cocina, aquí cuando participó de Masterchef

La artista cerró su descripción con una frase breve: “Una mujer con mucha historia”. En esa definición quedó resumido el potencial del proyecto. Por ahora, la obra aparece como una de las propuestas que Carmen Barbieri evalúa y que de alguna manera dialoga con sus propias vivencias. La mamá de Fede Bal tuvo un recordado paso por MasterChef Celebrity, luego de recuperarse de un grave cuadro de coronavirus, donde reveló su propio vínculo con la cocina.

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