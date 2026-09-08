Teleshow

Se acerca la final de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las cuatro competidoras por los premios millonarios

Tras la eliminación de Yanina Zilli, el reality entró en la recta final. El miércoles saldrá una participante y la semana próxima será la definición

Yanina Zilli se midió en un versus con Charlotte Caniggia y tuvo que dejar el reality show después de 196 días (Video: GH, Telefe)
Guardar

Las cuatro finalistas de Gran Hermano Generación Dorada atraviesan las últimas eliminaciones antes de que el público defina a la ganadora de la edición de Telefe. Charlotte, Luana, Sol y Yipio siguen en placa después de la salida de Yanina Zilli y deberán superar dos instancias de voto antes de la definición.

La siguiente salida está anunciada para este miércoles. Las cuatro participantes llegan a esa jornada bajo el mismo esquema de apoyo positivo, por lo que la permanencia no depende de rechazar a una concursante, sino de acumular votos a favor.

PUBLICIDAD

La instancia posterior se celebrará el lunes. Ese día, otra participante dejará el programa y se conocerán los nombres de las dos finalistas. La secuencia concentra la definición de la temporada en pocos días, con dos eliminaciones consecutivas antes de la gala final.

La recta decisiva comenzó con seis concursantes y quedó acotada primero a cinco, luego a cuatro. La salida de Mariela Prieto abrió esa etapa; más tarde fue eliminada Yanina. Ahora, Charlotte, Luana, Sol y Yipio buscan evitar la próxima despedida para ingresar en el último duelo por el triunfo.

PUBLICIDAD

Yipio versus Pincoya en Gran Hermano Generación Dorada: tras la eliminación de la chilena, comenzó la final
Yipio versus Pincoya en Gran Hermano Generación Dorada: tras la eliminación de la chilena, comenzó la final

El sistema elegido para este tramo de Gran Hermano Generación Dorada se aparta de las galas tradicionales. El público no vota para que una jugadora se vaya, sino para sostener a las participantes que quiere que continúen en la casa.

Cada votación establece un orden de respaldo entre las concursantes que siguen en placa. La participante con menor cantidad de votos positivos abandona la competencia.

El formato permite que la audiencia defina de manera progresiva la integración de la final. La continuidad de cada jugadora depende de mantener una base de apoyo frente a sus rivales.

La definición de las seis finalistas se produjo después de la eliminación de Jennifer Pincoya Galvarini. La concursante chilena enfrentó a Yipio en un mano a mano que superó los 13 millones de votos.

Santiago del Moro conirmó que este miércoles una nueva participante queda eliminada de la casa
Santiago del Moro conirmó que este miércoles una nueva participante queda eliminada de la casa

El resultado dejó a Galvarini fuera de la casa con 58,1%, mientras Yipio obtuvo 41,9%. La diferencia definió una etapa previa a la secuencia de eliminaciones que llevó el grupo desde seis participantes hasta las cuatro que permanecen en placa.

Tras aquella salida, Mariela Prieto fue la primera jugadora de las seis finalistas que abandonó la competencia por decisión del público. Luego quedó eliminada Yanina Zilli.

El desenlace de esta edición tiene una particularidad dentro de la versión argentina del formato: todas las concursantes que llegaron a la definición son mujeres.

La última campeona mencionada en el recorrido de las ediciones argentinas es Marianela Mirra, ganadora en 2007. En tanto que la primera ganadora argentina de Gran Hermano fue Viviana Colmenero, vencedora de la temporada 2002/2003. La edición actual suma una definición compuesta solo por mujeres, una configuración que no se había dado antes en el programa en Argentina.

Gran Hermano final apertura
El público vota de forma positiva y las concursantes con menor apoyo abandonan progresivamente la casa.

Mientras avanza la competencia central, las visitas que ingresaron a la casa tienen prevista su salida este martes. El anuncio fue realizado por Santiago del Moro, conductor del programa.

Los participantes que dejarán el inmueble son Sebastián Cola, Titi Tcherkaski y Tomy Riguera. Además de la salida conjunta, uno de los tres visitantes recibirá un viaje.

La gala que definirá a la ganadora de Telefe está anunciada para mediados de la semana próxima. La fecha llegará después de la eliminación del miércoles 9 de septiembre y de la siguiente salida prevista para el lunes.

La eliminación del lunes establecerá el duelo final. Para entonces, dos de Charlotte, Luana, Sol y Yipio habrán dejado la competencia durante esta secuencia, mientras las otras dos quedarán habilitadas para disputar la votación que otorgará el triunfo. La ganadora surgirá tras más de seis meses de convivencia y una sucesión de enfrentamientos dentro de la casa.

Temas Relacionados

Gran Hermano Generación DoradaFinal de Gran HermanoPremios millonariosReality showTelefe

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Antonela Roccuzzo retomó su pasión por la lectura con un nuevo género: del romance universitario a la fantasía juvenil

La empresaria rosarina compartió un carrusel desde Miami con los libros que ocupan parte de su rutina diaria, en medio de su fuerte entrenamiento

Antonela Roccuzzo retomó su pasión por la lectura con un nuevo género: del romance universitario a la fantasía juvenil

La confesión de Daniela Celis sobre el romance de Nick Sícaro y Lolo Poggio: “Yo no sentí nada por él”

La panelista contó cómo la afectó la relación entre el participante de Gran Hermano Generación Dorada, con quien tuvo un breve amorío, y la hermana de su amiga Julieta

La confesión de Daniela Celis sobre el romance de Nick Sícaro y Lolo Poggio: “Yo no sentí nada por él”

Cómo sigue la salud de Soledad Silveyra durante su internación: “Es una paciente complicada”

La actriz permanece en el Sanatorio Otamendi y deberá afrontar una recuperación estimada en 45 días tras sufrir un accidente doméstico. La palabra de su hijo Baltazar a Teleshow

Cómo sigue la salud de Soledad Silveyra durante su internación: “Es una paciente complicada”

Volvieron a internar a Chiche Gelblung: los detalles de su salud

El conductor de 82 años ingresó en las últimas horas a un centro médico de Palermo. Es la cuarta hospitalización en lo que va del año

Volvieron a internar a Chiche Gelblung: los detalles de su salud

Cómo pasó la noche Mirtha Legrand en el sanatorio: la diva sigue internada por un problema respiratorio

Fuentes cercanas a la diva contaron a Teleshow cómo transitó las últimas horas en el Mater Dei, donde continúa bajo control por un cuadro bronquial

Cómo pasó la noche Mirtha Legrand en el sanatorio: la diva sigue internada por un problema respiratorio

AMÉRICA

La comisión de postulación revisa este martes los señalamientos contra 12 aspirantes a contralor en Guatemala

La comisión de postulación revisa este martes los señalamientos contra 12 aspirantes a contralor en Guatemala

Gabinete económico Hondureño viaja a Washington para preparar revisión con el FMI

“No solo me la mataron, sino que también me la quemaron”: madre hondureña clama por justicia tras el crimen de su hija

República Dominicana acercó atención médica y odontológica a estudiantes de zonas vulnerables

Un especialista plantea que se verifiquen multas de tránsito en República Dominicana para trámites de visa a Estados Unidos

MALDITOS NERDS

‘Atelier Karia’ confirma fecha y muestra sus combates en un nuevo tráiler

‘Atelier Karia’ confirma fecha y muestra sus combates en un nuevo tráiler

‘Coyote vs. ACME’ supera en taquilla el ahorro fiscal que buscaba Warner Bros.

Tianji: Shadow of the Ancients lleva la dinastía Tang a PS5 y Switch 2

Steam alcanza 15.000 millones de dólares ganancias durante 2026 según Alinea Analytics

El éxito de Onimusha acelera el plan de Capcom para rescatar franquicias

DEPORTES

Real Madrid empata contra Inter en uno de los partidos más atractivos en el inicio de la Fase Liga de la Champions League

Real Madrid empata contra Inter en uno de los partidos más atractivos en el inicio de la Fase Liga de la Champions League

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Brutal agresión de un futbolista al juez de línea en un partido entre Racing y San Miguel del Senior: “Está bastante golpeado”

Una estrella de la Fórmula 1 comparó el manejo de Franco Colapinto con Kimi Antonelli y remarcó: “Tiene destellos de brillantez”

De las inferiores de River Plate al Inter de Milán: quién es Annika Paz, la argentina que convirtió cuatro goles en el Mundial Sub 20