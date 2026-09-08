Se acerca la final de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las cuatro competidoras por los premios millonarios

Yanina Zilli se midió en un versus con Charlotte Caniggia y tuvo que dejar el reality show después de 196 días (Video: GH, Telefe)

Guardar

Las cuatro finalistas de Gran Hermano Generación Dorada atraviesan las últimas eliminaciones antes de que el público defina a la ganadora de la edición de Telefe. Charlotte, Luana, Sol y Yipio siguen en placa después de la salida de Yanina Zilli y deberán superar dos instancias de voto antes de la definición.

La siguiente salida está anunciada para este miércoles. Las cuatro participantes llegan a esa jornada bajo el mismo esquema de apoyo positivo, por lo que la permanencia no depende de rechazar a una concursante, sino de acumular votos a favor.

PUBLICIDAD

La instancia posterior se celebrará el lunes. Ese día, otra participante dejará el programa y se conocerán los nombres de las dos finalistas. La secuencia concentra la definición de la temporada en pocos días, con dos eliminaciones consecutivas antes de la gala final.

La recta decisiva comenzó con seis concursantes y quedó acotada primero a cinco, luego a cuatro. La salida de Mariela Prieto abrió esa etapa; más tarde fue eliminada Yanina. Ahora, Charlotte, Luana, Sol y Yipio buscan evitar la próxima despedida para ingresar en el último duelo por el triunfo.

PUBLICIDAD

Yipio versus Pincoya en Gran Hermano Generación Dorada: tras la eliminación de la chilena, comenzó la final

El sistema elegido para este tramo de Gran Hermano Generación Dorada se aparta de las galas tradicionales. El público no vota para que una jugadora se vaya, sino para sostener a las participantes que quiere que continúen en la casa.

Cada votación establece un orden de respaldo entre las concursantes que siguen en placa. La participante con menor cantidad de votos positivos abandona la competencia.

PUBLICIDAD

El formato permite que la audiencia defina de manera progresiva la integración de la final. La continuidad de cada jugadora depende de mantener una base de apoyo frente a sus rivales.

La definición de las seis finalistas se produjo después de la eliminación de Jennifer Pincoya Galvarini. La concursante chilena enfrentó a Yipio en un mano a mano que superó los 13 millones de votos.

PUBLICIDAD

Santiago del Moro conirmó que este miércoles una nueva participante queda eliminada de la casa

El resultado dejó a Galvarini fuera de la casa con 58,1%, mientras Yipio obtuvo 41,9%. La diferencia definió una etapa previa a la secuencia de eliminaciones que llevó el grupo desde seis participantes hasta las cuatro que permanecen en placa.

Tras aquella salida, Mariela Prieto fue la primera jugadora de las seis finalistas que abandonó la competencia por decisión del público. Luego quedó eliminada Yanina Zilli.

PUBLICIDAD

El desenlace de esta edición tiene una particularidad dentro de la versión argentina del formato: todas las concursantes que llegaron a la definición son mujeres.

La última campeona mencionada en el recorrido de las ediciones argentinas es Marianela Mirra, ganadora en 2007. En tanto que la primera ganadora argentina de Gran Hermano fue Viviana Colmenero, vencedora de la temporada 2002/2003. La edición actual suma una definición compuesta solo por mujeres, una configuración que no se había dado antes en el programa en Argentina.

PUBLICIDAD

El público vota de forma positiva y las concursantes con menor apoyo abandonan progresivamente la casa.

Mientras avanza la competencia central, las visitas que ingresaron a la casa tienen prevista su salida este martes. El anuncio fue realizado por Santiago del Moro, conductor del programa.

Los participantes que dejarán el inmueble son Sebastián Cola, Titi Tcherkaski y Tomy Riguera. Además de la salida conjunta, uno de los tres visitantes recibirá un viaje.

PUBLICIDAD

La gala que definirá a la ganadora de Telefe está anunciada para mediados de la semana próxima. La fecha llegará después de la eliminación del miércoles 9 de septiembre y de la siguiente salida prevista para el lunes.

La eliminación del lunes establecerá el duelo final. Para entonces, dos de Charlotte, Luana, Sol y Yipio habrán dejado la competencia durante esta secuencia, mientras las otras dos quedarán habilitadas para disputar la votación que otorgará el triunfo. La ganadora surgirá tras más de seis meses de convivencia y una sucesión de enfrentamientos dentro de la casa.

PUBLICIDAD