Tecno

Microsoft presenta Project Zenith, un Windows 11 pensado para crear software e inteligencia artificial

La propuesta de Microsoft integra herramientas como Windows Terminal, Visual Studio Code y GitHub Copilot, además de reforzar la conexión con Linux

Microsoft anuncia Project Zenith, un sistema operativo para desarrolladores de software e inteligencia artificial.
Microsoft anuncia Project Zenith, un sistema operativo para desarrolladores de software e inteligencia artificial. (Microsoft)
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Microsoft presentó Project Zenith, una propuesta basada en Windows 11 que busca ofrecer un entorno especializado para desarrolladores de software y de inteligencia artificial. El sistema está diseñado para que las herramientas necesarias para programar, crear aplicaciones y ejecutar modelos de IA estén disponibles desde el primer momento, con una configuración orientada a reducir distracciones y acelerar el trabajo.

Sin embargo, Project Zenith no estará disponible para cualquier computadora. Microsoft ha establecido una serie de requisitos de hardware para los equipos que puedan considerarse dispositivos de “clase desarrollador”. Entre las condiciones se encuentran contar con al menos 64 GB de memoria unificada y un ancho de banda de memoria de 250 GB por segundo o superior.

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La iniciativa ya es compatible con el procesador Ryzen AI Halo de AMD y Microsoft anticipó que incorporará soporte para nuevos chips en los próximos meses. La elección de este tipo de hardware responde a uno de los principales objetivos de Project Zenith: permitir la ejecución local de grandes modelos de inteligencia artificial.

Project Zenith ofrece a los desarrolladores una experiencia sin distracciones y lista para programar de Windows 11. (Microsoft)
Project Zenith ofrece a los desarrolladores una experiencia sin distracciones y lista para programar de Windows 11. (Microsoft)

Un Windows 11 preparado para ejecutar modelos de IA

Project Zenith está pensado para trabajar con modelos de inteligencia artificial de más de 30.000 millones de parámetros, también conocidos como modelos 30B o superiores.

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Los parámetros son, de forma simplificada, los valores internos que utiliza un modelo de IA para procesar información y generar respuestas. Cuanto mayor es el modelo, mayores suelen ser los requisitos de procesamiento y memoria necesarios para ejecutarlo.

La posibilidad de correr estos modelos directamente en el equipo permitiría a los desarrolladores realizar pruebas sin depender constantemente de servicios en la nube. Esto podría reducir la necesidad de pagar por el uso de plataformas externas y acelerar algunos procesos de experimentación.

Project Zenith será un sistema operativo como Windows 11 pero dedicado para los desarrolladores de sotfware e IA.
Project Zenith será un sistema operativo como Windows 11 pero dedicado para los desarrolladores de sotfware e IA. (Microsoft)

El enfoque representa una apuesta por la llamada IA local, en la que las tareas se procesan en el propio dispositivo en lugar de enviarse a servidores remotos. Para Microsoft, el objetivo es que determinados equipos puedan ofrecer suficiente potencia para trabajar con modelos avanzados sin depender por completo de una conexión a Internet o de sistemas de pago basados en tokens.

Las herramientas para programar estarán disponibles desde el inicio

Una de las principales características de Project Zenith es que Windows 11 llegará preconfigurado para el trabajo de desarrollo. La intención es reducir el tiempo necesario para preparar una computadora nueva antes de comenzar a programar.

Windows Terminal y Visual Studio Code estarán disponibles de forma destacada desde el inicio. Además, el entorno incluiría herramientas como GitHub Copilot, PowerToys, WinAppCLI y Windows Dev Skills.

Microsoft desarrolla un sistema operativo dedicado a desarrolladores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Microsoft desarrolla un sistema operativo dedicado a desarrolladores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esto permitiría contar desde el primer momento con una serie de aplicaciones destinadas a escribir código, utilizar comandos, automatizar tareas y trabajar con herramientas de desarrollo.

El sistema también modificará algunas configuraciones habituales de Windows para adaptarse mejor a este tipo de usuarios.

Un Explorador de archivos adaptado al trabajo técnico

Project Zenith incorporará ajustes en el Explorador de archivos para facilitar la administración de proyectos y código.

Entre las modificaciones se encuentra la visualización de las extensiones de archivo, los elementos ocultos y la ruta completa en la barra de título. También estará disponible el panel de detalles y se habilitará de forma nativa el soporte para rutas largas.

El nuevo sistema operativo de Microsoft será totalmente técnico para evitar distracciones. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
El nuevo sistema operativo de Microsoft será totalmente técnico para evitar distracciones. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Estas configuraciones pueden resultar útiles para los desarrolladores, ya que permiten identificar con mayor facilidad el tipo de cada archivo y navegar por estructuras complejas de carpetas.

Además, se desactivarán algunas funciones orientadas al uso general, como los archivos recientes compartidos y determinados consejos del menú Inicio. En las búsquedas se activará de forma predeterminada una paleta de comandos destinada a agilizar el acceso a distintas funciones.

Mayor integración con Linux y nuevas medidas de seguridad

Project Zenith también reforzará la integración de Windows con Linux mediante Windows Subsystem for Linux, conocido como WSL.

El sistema permitirá una integración más profunda con contenedores WSL, facilitando la creación y ejecución de contenedores Linux directamente desde Windows. Esta característica es relevante para desarrolladores que utilizan herramientas y entornos basados en ambos sistemas operativos.

En materia de seguridad, Microsoft incorporará tecnologías de protección adicionales. Entre ellas se encuentran mecanismos de identidad protegida por el sistema operativo y aislamiento mediante Microsoft Execution Containers, o MXC.

Estas herramientas buscan ofrecer un entorno aislado para crear y ejecutar aplicaciones y agentes de inteligencia artificial. La seguridad es especialmente importante en este campo, ya que los agentes pueden acceder a distintas herramientas y ejecutar acciones de forma autónoma.

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