Incautan más de 1.800 kilos de un alucinógeno poco conocido en EEUU: estaba valorado en USD 500.000

La CBP incautó más de 4.000 libras de khat ilegal en el aeropuerto de Atlanta desde el inicio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que sus agentes en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta incautaron más de 4.000 libras de khat ilegal desde el inicio de 2026. La cantidad equivale a unos 1.800 kilogramos y, según la CBP, fue detectada antes de que pudiera ingresar a los circuitos de distribución dentro de Estados Unidos. El organismo indicó que el material será destruido.

Los decomisos se concentraron en cuatro procedimientos realizados en Atlanta durante este año. De acuerdo con la CBP, los agentes interceptaron cargamentos de carga aérea procedentes de India, los Países Bajos y Nigeria, además de maletas de dos ciudadanos estadounidenses que arribaron desde París. La agencia estimó que el valor de la droga confiscada en el mercado ilícito asciende a unos 500.000 dólares.

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El khat es una planta que contiene compuestos con efecto estimulante sobre el sistema nervioso central. Según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la catinona es una sustancia de Lista I bajo la legislación federal, mientras que la catina está incluida en la Lista IV. La diferencia de clasificación incide en los controles aplicables a la planta según sus componentes activos.

Incautación de más de 4.000 libras de khat en el aeropuerto de Atlanta

La incautación de khat en Atlanta abarcó más de 4.000 libras, según el comunicado emitido por la CBP el 4 de septiembre de 2026. La información sitúa el hallazgo en uno de los principales aeropuertos internacionales de Estados Unidos, que recibe vuelos de pasajeros y operaciones de carga procedentes de numerosos destinos.

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La agencia federal no precisó el peso correspondiente a cada una de las cuatro intervenciones ni informó en qué fechas ocurrieron. Según la CBP, los procedimientos involucraron diferentes modalidades de ingreso: envíos de carga internacional y equipaje facturado por pasajeros que llegaban al país en vuelos comerciales.

En los casos vinculados con la carga, los paquetes habían sido enviados desde India, los Países Bajos y Nigeria. La CBP indicó que, en otro de los operativos, los agentes localizaron khat oculto en las valijas de dos ciudadanos estadounidenses que aterrizaron en Atlanta tras un vuelo procedente de París.

La agencia tampoco difundió la identidad de los pasajeros, el itinerario completo de los vuelos ni el destino final previsto para los cargamentos. De acuerdo con la CBP, el comunicado se limitó a describir las incautaciones y el volumen conjunto detectado desde enero, sin detallar si las actuaciones derivaron en acusaciones penales, detenciones o expedientes judiciales.

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Los decomisos de khat en Atlanta se realizaron en cuatro procedimientos y la droga confiscada tiene un valor estimado de 500.000 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el khat y por qué está controlado en Estados Unidos

El khat es una planta también conocida como té abisinio o ensalada africana. De acuerdo con la DEA, contiene dos estimulantes principales: catinona, identificada químicamente como alfa-aminopropiofenona, y catina, también denominada d-norpseudoefedrina.

La catinona está clasificada como sustancia controlada de Lista I conforme a la Ley de Sustancias Controladas de Estados Unidos. Según la DEA, esta categoría comprende compuestos con alto potencial de abuso, sin uso médico aceptado en el país y sin una seguridad reconocida para su utilización bajo supervisión médica.

La catina figura en la Lista IV, una categoría distinta dentro del mismo marco legal. La DEA explica que el estatus del material vegetal depende de su composición: si el khat contiene catinona, queda sujeto a los controles de Lista I; si contiene catina, pero no catinona, se le aplican los controles previstos para la Lista IV.

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Esta distinción está ligada a la transformación química de la planta. Según la DEA, la catinona puede convertirse en catina a medida que el material vegetal madura o se descompone. Por ese motivo, las autoridades pueden determinar el régimen aplicable a partir de la composición de cada cargamento detectado.

La CBP señaló que el khat forma parte de los artículos revisados en los puntos de entrada del país debido a la presencia de sustancias sujetas a regulación federal. La agencia indicó que sus controles no se limitan a narcóticos convencionales, sino que incluyen productos vegetales, bienes de consumo y otros materiales que pueden vulnerar normas aduaneras, sanitarias o de seguridad.

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Cuánto khat decomisó la CBP en Estados Unidos durante los últimos dos años fiscales

Los datos nacionales divulgados por la CBP permiten comparar el caso de Atlanta con el resto de las incautaciones reportadas por la agencia. Durante el año fiscal 2025, comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, oficiales y agentes federales decomisaron cerca de 46.000 libras de khat en todo el país, según la CBP.

Ese volumen equivale a aproximadamente 20.900 kilogramos. La agencia no detalló en su comunicado la distribución geográfica de esos decomisos ni identificó los principales puertos de entrada involucrados durante el período fiscal anterior.

Entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de julio de 2026, los agentes y oficiales de la CBP incautaron cerca de 19.000 libras de la planta en Estados Unidos. La cifra representa unos 8.600 kilogramos y corresponde a los primeros diez meses del año fiscal 2026, que finaliza el 30 de septiembre.

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El decomiso de Atlanta representa más de una quinta parte de ese total nacional acumulado hasta el 31 de julio, de acuerdo con el cálculo basado en los datos difundidos por la CBP. La comparación no incluye eventuales incautaciones efectuadas en agosto o septiembre, ni permite establecer una proyección oficial para el cierre del actual año fiscal.

La agencia tampoco atribuyó las variaciones de volumen entre ambos períodos a un factor específico. Según la CBP, los números reflejan los resultados de acciones de control efectuadas por oficiales y agentes en distintos puntos de entrada de Estados Unidos.

La incautación en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta incluyó carga aérea procedente de India, los Países Bajos y Nigeria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo controla la CBP el ingreso de drogas y productos prohibidos

La CBP afirmó que sus oficiales y especialistas agrícolas inspeccionan todos los días a los pasajeros internacionales, el equipaje, la carga y el correo. El objetivo, según la agencia, es detectar drogas ilegales, productos agrícolas prohibidos y otros bienes que puedan representar una infracción a las normas de ingreso al país.

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En los puertos de entrada, las tareas están a cargo de funcionarios de la Oficina de Operaciones de Campo y de especialistas en agricultura. De acuerdo con la CBP, las revisiones pueden alcanzar narcóticos ilícitos, armas, dinero no declarado, mercancía falsificada, cultivos prohibidos, especies invasoras y plagas.

La detección de khat en Atlanta muestra que los controles se aplican tanto a los canales comerciales como a los viajes personales. Según la CBP, los cargamentos procedentes de India, los Países Bajos y Nigeria fueron revisados en el circuito de carga, mientras que los dos casos vinculados con viajeros fueron identificados en el equipaje de pasajeros.

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El aeropuerto Hartsfield-Jackson funciona como punto de ingreso para rutas internacionales de pasajeros y de carga. La CBP no informó si reforzará los procedimientos en Atlanta tras estas incautaciones, aunque indicó que mantiene inspecciones diarias sobre todos los flujos internacionales bajo su jurisdicción.

Qué efectos sobre la salud asocian las autoridades estadounidenses al khat

La DEA señala que el khat contiene estimulantes que pueden elevar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Según la agencia, entre los efectos asociados al consumo de catinona se encuentran el insomnio, la ansiedad y la agitación.

La CBP añadió que la toxicidad vinculada al khat puede incluir delirios, pérdida del apetito, dificultad para respirar y aumento de la presión arterial y del ritmo cardíaco. La agencia citó esa información al explicar las razones del control sobre la importación de la planta.

De acuerdo con la CBP, la Organización Mundial de la Salud clasificó al khat como droga de abuso en 1980. La referencia forma parte del marco sanitario citado por las autoridades estadounidenses junto con la regulación federal de la catinona y la catina.

Para los viajeros y operadores de comercio exterior, la actuación en Atlanta confirma que los productos vegetales con sustancias controladas pueden ser retenidos en las inspecciones de ingreso. Según la CBP, el khat decomisado será destruido, mientras que las revisiones sobre equipajes, correo y envíos de carga continuarán en los puertos de entrada de Estados Unidos.