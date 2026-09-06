Nokia 1100 en 2026: dónde conseguir el celular clásico y cuánto puede costar

Las unidades disponibles atraen por su autonomía, carcasa robusta y teclado físico, aunque conviene comprobar la batería, las condiciones de entrega y las redes móviles compatibles antes de realizar una compra - (Nokia)

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Más de dos décadas después de su lanzamiento, el Nokia 1100 sigue presente en el mercado de segunda mano. El celular clásico puede encontrarse en 2026 sobre todo en plataformas de compraventa y subastas digitales, donde el precio depende del estado, los accesorios y la conservación de cada unidad.

El modelo ya no se fabrica y no ofrece conexión a internet, cámara ni aplicaciones modernas. Aun así, su diseño resistente, la batería de larga duración y el teclado físico mantienen su atractivo entre quienes recuerdan la telefonía móvil anterior a los smartphones.

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El modelo clásico aparece en anuncios y subastas para coleccionistas o usuarios que buscan comunicación básica, mientras su valor depende de la conservación, los complementos incluidos y la demanda de cada mercado - (Foto: Amazon)

Dónde comprar el Nokia 1100

En 2026, eBay es uno de los principales sitios para localizar un Nokia 1100 usado o en estado de colección. La plataforma reúne publicaciones de vendedores de distintos países, lo que amplía la variedad de versiones, colores y condiciones. Algunas unidades aparecen con precio fijo y otras se ofrecen mediante subastas, donde el importe final depende de la demanda.

Para comprar, es necesario crear una cuenta, buscar el modelo y comparar las ofertas disponibles. Antes de pagar, conviene revisar la reputación del vendedor, las fotografías del teléfono y la descripción completa del anuncio. Las imágenes permiten comprobar el desgaste de la carcasa, el estado del teclado, la pantalla y la presencia de posibles golpes.

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También resulta importante confirmar si el dispositivo incluye batería, cargador, manuales o caja original. Estos elementos pueden elevar el precio, pero también ayudan a determinar si se trata de una unidad destinada al uso o a la colección. En compras internacionales, las tarjetas de crédito y PayPal suelen facilitar el pago y aportar mecanismos de protección al comprador.

Así lucía el sitio web de Nokia en el que exponían las principales características del 1100. (Nokia)

Cuánto puede costar un modelo Nokia 1100

Un Nokia 1100 usado puede encontrarse por debajo de los 50 dólares. Las unidades con signos visibles de uso, sin caja o sin accesorios suelen ocupar ese rango. Sin embargo, el valor cambia de manera considerable cuando el aparato conserva el embalaje original, funciona correctamente y presenta pocos daños en la carcasa o la pantalla.

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Los teléfonos en estado impecable, sin uso o con sus accesorios originales pueden superar los 100 dólares en subastas especializadas. Los modelos sellados suelen ser los más buscados por coleccionistas, por lo que su valor puede aumentar según la disponibilidad y la competencia entre compradores. No existe un precio único: cada anuncio depende de la condición del equipo.

Además de eBay, el Nokia 1100 puede aparecer en mercados locales, grupos de coleccionismo y sitios de subastas. En esos casos, el costo puede variar según el país, los gastos de envío y las condiciones del vendedor. Si la compra se realiza desde el extranjero, es necesario considerar impuestos, aranceles aduaneros, servicios de casillero y políticas de devolución.

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El Nokia 1100 mantiene su atractivo entre coleccionistas

Antes de adquirir el teléfono, conviene comprobar qué redes móviles siguen activas en el lugar donde se utilizará. El Nokia 1100 pertenece a una generación anterior a los smartphones y fue diseñado para llamadas y mensajes de texto. La disponibilidad de señal dependerá de la infraestructura que mantenga cada operador.

La compra puede tener dos objetivos distintos. Una persona puede buscar el dispositivo como pieza de colección, en cuyo caso la conectividad tiene menos importancia. Otra puede querer utilizarlo para llamadas básicas o como teléfono secundario. En ese escenario, verificar la compatibilidad con la red local debe ser un paso previo al pago.

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Nokia presentó el 1100 en 2003, cuando la expansión de la telefonía móvil avanzaba en América Latina, Asia y África. El modelo fue pensado como un dispositivo accesible, resistente y sencillo de manejar. Su carcasa de goma antideslizante, el teclado físico y la batería prolongada respondían a necesidades de usuarios que buscaban comunicación sin funciones adicionales.

El teléfono alcanzó 250 millones de unidades vendidas, una cifra que lo mantiene como el móvil más vendido de la historia. Su sucesor directo, el Nokia 1110, llegó a 248 millones de unidades. En 2005, la unidad número mil millones vendida por Nokia fue un 1100 adquirido en Nigeria.

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Sus herramientas incluían llamadas, mensajes de texto, alarma, linterna, calculadora y Snake II. El modelo dejó de fabricarse en 2010, pero sigue circulando entre coleccionistas y usuarios interesados en una etapa de la telefonía definida por la autonomía, la resistencia y las funciones esenciales.