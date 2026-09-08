Vimos antes de su lanzamiento el nuevo celular de HONOR que llegará a Colombia: apareció en el concierto de Maroon 5

Una mano con un reloj inteligente rosa y uñas rojas sostiene un smartphone Honor con la pantalla encendida. El dispositivo exhibe una interfaz con la hora 08:00 y la fecha 27 de agosto, sobre un fondo de pantalla azul claro y blanco con un patrón ondulado, incluyendo una cámara frontal perforada. El fondo desenfocado presenta múltiples copas de vino vacías en una superficie oscura con reflejos de iluminación amarilla. Es un video de demostración de producto.

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Los grandes lanzamientos tecnológicos suelen conocerse en auditorios, ferias internacionales o eventos preparados hasta el último detalle. De hecho, es a lo que muchos periodistas de tecnología estamos acostumbrados para contarles a ustedes, nuestros lectores, lo que viene próximamente. Esta vez fue diferente: logramos encontrar y probar por unos minutos el próximo celular que HONOR lanzará en Colombia mientras Maroon 5 se presentaba en Bogotá.

El dispositivo todavía no ha sido anunciado oficialmente en el país y quienes lo tenían mantenían reserva sobre su nombre y características. Sin embargo, aceptaron prestármelo durante unos minutos. Era una oportunidad difícil de dejar pasar.

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A primera vista, parece ser un celular de gama media, aunque con detalles que buscan acercarlo a una categoría superior. Tiene un diseño elegante, se siente cómodo en la mano y, pese a que aparentemente incorpora una batería de gran capacidad, no resulta excesivamente pesado.

Exclusiva de infobae sobre el próximo lanzamiento de HONOR.

La unidad que pude observar tenía una tonalidad cercana al púrpura, aunque las luces del concierto podían modificar ligeramente la percepción del color. Su acabado se veía moderno y llamativo, pero sin llegar a ser extravagante.

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También, pude tomar algunas fotografías con el equipo. Aunque se trató de una prueba breve y en un escenario complejo, con poca iluminación, movimiento constante y luces que cambiaban de color, los resultados dejaron una buena primera impresión. Las imágenes conservaron detalles y respondieron bien para registrar momentos rápidos del espectáculo.

No fue una prueba completa de cámara ni reemplaza el análisis que podremos hacer cuando el teléfono llegue oficialmente a Colombia, pero sí anticipa que la batería y la fotografía sería una de sus cartas importantes.

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Show tomado desde el celular nuevo.

El reto inesperado de batería durante el concierto

Cuando pregunté si podía utilizar el celular durante más tiempo, apareció un impedimento: me advirtieron que el equipo podía quedarse sin batería.

No iba a desaprovechar la oportunidad, así que hice una propuesta: probarlo precisamente para conocer cuánto podía resistir grabando el concierto solo con un 10% de batería. Aceptaron el reto.

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Durante casi dos horas, el teléfono fue utilizado para tomar fotografías y grabar diferentes momentos de la presentación de Maroon 5. La pantalla permaneció encendida, el brillo se mantuvo en un nivel normal y no fue necesario recurrir al modo avión para evitar que se apagara.

Al finalizar la prueba, el celular seguía funcionando.

Esto no permite conocer con exactitud la capacidad de la batería, porque no tuvimos acceso al porcentaje final cuando las personas que tenían el celular llegaron a sus hogares y aún más, porque ni realizamos una medición exacta enla redacción; pero lo cierto es que al cerrar el show el celular seguía funcionanado sin haberlo puesto a un tomacorriente. Así que sí es una señal de que la autonomía será uno de los argumentos centrales de este próximo lanzamiento.

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esta es la primera imagen de la parte trasera del dispositivo.

Mi estimación inicial es que podría incorporar una batería de entre 7.500 y 8.500 mAh. La hipótesis cobra fuerza porque HONOR ya presenta en otros mercados un dispositivo con una batería de silicio y carbono de 8.300 mAh, una cifra que encaja con el tamaño, la pantalla y el comportamiento del equipo que vimos en Bogotá.

La compañía afirma que esa capacidad puede alcanzar hasta tres días bajo sus condiciones de prueba, aunque la duración real siempre dependerá del brillo, la señal, las aplicaciones abiertas y el uso de la cámara. Más que prometer una cantidad exacta de días, la experiencia del concierto permite anticipar que estamos ante un teléfono pensado para quienes no quieren vivir pendientes del cargador. O como aquellos que usan un iPhone y su amigo inseparable, el cargador.

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Los modos que podrían ampliar todavía más su duración

Si el nuevo dispositivo conserva las opciones habituales de los celulares HONOR, el usuario tendrá varias maneras de administrar su energía.

El modo de ahorro estándar reduce parte de la actividad que ocurre en segundo plano y limita algunas funciones de alto consumo. Esto permite extender la carga sin dejar el teléfono prácticamente inutilizable.

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Para situaciones críticas existe el modo de ahorro extremo, como el de Maroon 5, que restringe la mayoría de las aplicaciones y mantiene disponibles principalmente las funciones esenciales como llamadas, mensajes y algunas herramientas seleccionadas por nosotros.

Actualmente, existe un área de investigación y desarrollo dedicado al análisis de tecnología que permita baterías de calidad y que duren días, especialmente para celulares. (HONOR)

Por ahora, habrá que esperar al lanzamiento para confirmar cuáles de estas funciones estarán disponibles en la versión destinada a Colombia. Lo interesante es que la prueba se realizó con un uso normal, sin reducir drásticamente el brillo ni desconectar todas las comunicaciones.

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La batería sería su principal carta

HONOR ha presentado recientemente celulares de gama alta que concentran buena parte de su propuesta en las cámaras, la inteligencia artificial y la fotografía. Este nuevo equipo parece seguir otro camino: convertir la batería en su argumento más fuerte sin descuidar el diseño, la pantalla ni la cámara.

Además, por la sensación que dejó en la mano y por la categoría en la que aparentemente competiría, no parece que vaya a llegar con uno de los precios más altos del mercado. El valor oficial, las versiones de almacenamiento y la disponibilidad todavía tendrán que ser confirmados.

Esta apuesta tampoco aparece de manera aislada. HONOR asegura que más del 70% de su personal trabaja en investigación y desarrollo, destina alrededor del 11,5% de sus ingresos a esta área y cuenta con siete centros dedicados a la innovación. Entre las tecnologías que destaca se encuentran precisamente las baterías de silicio y carbono, diseñadas para ofrecer una mayor capacidad sin convertir el teléfono en un equipo excesivamente grueso o pesado.

Una pantalla que se siente muy fluida

Un punto final, por sus proporciones, estimo que la pantalla se encuentra entre las 6,5 y las 7 pulgadas. También, parece ofrecer una frecuencia de actualización cercana a los 120 Hz.

¿Por qué? Al moverme entre los menús, revisar las fotografías y observar las animaciones, la respuesta se percibía especialmente fluida. En palabras sencillas, una pantalla de 120 Hz puede renovar la imagen hasta 120 veces por segundo. Esto hace que los desplazamientos, las transiciones y algunos videojuegos se vean más suaves que en una pantalla convencional de 60 Hz.

No es posible confirmar la cifra exacta únicamente con una observación visual. Sin embargo, la experiencia coincide con la información que tengo de fuentes.