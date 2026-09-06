Así se verían Las Guerreras K-pop en el universo de los Looney Tunes

Las dos animaciones son muy populares entre el público infantil y juvenil. (Fotocomposición Infobae)

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Una imagen generada con inteligencia artificial (IA) puede trasladar a Las Guerreras K-pop al universo de Los Looney Tunes, con fondos de dibujos animados, expresiones marcadas, poses dinámicas y elementos propios de una escena cómica.

El resultado depende de la calidad de las referencias, de la organización de los archivos y de una instrucción o prompt que detalle qué rasgos deben conservarse de las protagonistas de la película de Netflix.

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El procedimiento puede realizarse en plataformas como Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google. No requiere experiencia en edición, aunque exige revisar cada generación para corregir cambios en el vestuario, el número de personajes, los peinados o la composición.

En las imágenes guardadas de Las Guerreras K-pop deben aparecer las tres protagonistas. (Foto: Netflix)

Qué imágenes conviene reunir de cada animación

El primer paso consiste en seleccionar fotos nítidas de Las Guerreras K-pop y los Looney Tunes. Las mejores referencias muestran el rostro completo, los detalles de la ropa y los accesorios que distinguen a cada personaje.

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Las imágenes borrosas, oscuras o con objetos delante de los rostros suelen dificultar el trabajo de la inteligencia artificial. Los archivos JPG y PNG ofrecen buena compatibilidad, mientras que la ausencia de marcas de agua evita interferencias en la interpretación visual.

Además, es clave crear una carpeta exclusiva para el proyecto permite separar las imágenes útiles de otros documentos del dispositivo. Es útil asignar nombres claros a cada archivo, como “referencia-vestuario”, “fondo-desierto” o “pose-grupo”.

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Gemini se puede usar en versión web o como aplicación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

Esa organización facilita la carga de los materiales y reduce el riesgo de adjuntar una imagen equivocada. La preparación previa mejora la precisión de cada pedido a la IA.

Cómo cargar las referencias visuales en el chat de Gemini

Para iniciar el proceso, es necesario ingresar a Gemini con una cuenta activa de Google, desde la versión web o la aplicación. En la ventana de conversación aparece la opción de adjuntar archivos desde el teléfono o la computadora, donde pueden incorporarse varias imágenes en un mismo pedido.

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La plataforma combina las referencias visuales con una descripción escrita. Esa dupla permite indicar qué elementos pertenecen a Las Guerreras K-pop y cuáles al mundo animado.

Así se ve una representación gráfica hecha con IA de Las Guerreras K-pop al estilo Looney Tunes. (Foto: Gemini)

Qué prompt permite obtener una ilustración precisa

La instrucción debe describir a los personajes, el escenario, la cantidad de integrantes y la composición. Si la plataforma limita el uso directo de franquicias protegidas por derechos de autor, es preferible explicar los rasgos gráficos buscados en lugar de depender solo del nombre de una serie.

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Un prompt posible es: “Representa a tres jóvenes artistas de pop coreano con peinados coloridos y atuendos modernos en un escenario desértico de animación clásica. Usa líneas negras marcadas, colores planos, expresiones exageradas, poses dinámicas y objetos cómicos de gran tamaño. Mantén a las tres integrantes y conserva sus rasgos principales”.

Asimismo, la primera imagen puede cambiar el color de una prenda, sumar o eliminar personajes, alterar peinados o ubicar mal los objetos del fondo. En lugar de comenzar desde cero, se puede enviar una nueva instrucción con cambios, como “mantén a las tres integrantes”, “corrige los tonos rosas y azules” o “coloca el cohete detrás del grupo”.

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Los programas piratas aumentan el riesgo de ciberataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la composición responda a lo buscado, la imagen puede descargarse y guardarse en la carpeta del proyecto. Si se publica en redes sociales, conviene aclarar que se trata de una ilustración generada con inteligencia artificial, no oficial.

Por qué no se deben usar aplicaciones piratas para generar imágenes

Las aplicaciones piratas pueden incluir malware, publicidad invasiva o mecanismos para obtener contraseñas, fotos y otros datos personales, sumado a que suelen carecer de actualizaciones de seguridad y soporte técnico.

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Para generar imágenes con inteligencia artificial, conviene recurrir a servicios oficiales y actualizados. Estas plataformas reducen riesgos para el dispositivo y ofrecen condiciones de uso claras sobre los archivos cargados y el contenido creado.