La comisión de postulación revisa este martes los señalamientos contra 12 aspirantes a contralor en Guatemala

La Comisión de Postulación revisa este martes las objeciones contra aspirantes a la Contraloría General de Cuentas antes de definir la nómina que enviará al Congreso. (Miquel Cortes Bofill)

Guardar

La Comisión de Postulación para elegir al próximo jefe de la Contraloría General de Cuentas conoce este martes 8 de septiembre los señalamientos presentados contra al menos 12 aspirantes, una fase que puede incidir en la integración del sexteto final que será enviado al Congreso de la República y que pone bajo revisión un requisito central del cargo: la reconocida honorabilidad y el prestigio profesional.

El proceso entra en su tramo final con 40 aspirantes convocados también a pruebas psicométricas en la Universidad del Valle de Guatemala, mientras la comisión sesiona en la sede de la Universidad Rafael Landívar para revisar objeciones, notificar a los postulantes alcanzados por ellas y explicar la metodología de entrevistas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con medios locales en Guatemala, entre los expedientes observados figuran 12 candidatos con objeciones identificadas y otros tres impedimentos en los que no se consignó el nombre del aspirante señalado. Después de esta etapa, los candidatos deberán pasar por entrevistas, una ponderación y una votación de los comisionados para definir si integran o no la nómina final de seis nombres.

Un punto de fricción del sistema es que la sola existencia de una tacha no obliga a la comisión a excluir a un aspirante, incluso si ese señalamiento no es desvanecido con prueba de descargo. Por eso, las objeciones funcionan como insumo de evaluación, pero no como un veto automático por falta de honorabilidad, idoneidad o capacidad.

PUBLICIDAD

Los aspirantes a Contralor acuden a la Universidad Del Valle en donde se realizan las pruebas psicométricas, como parte de proceso de evaluación de la comisión de postulación (Guatemala Visible)

Jorge Castellanos y Nora Segura concentran la mayor cantidad de objeciones

El aspirante con más señalamientos es Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, actual subcontralor del Gasto, con cinco. Le sigue Nora Liliana Segura Monzón, exjefa de la Contraloría en el período 2010-2014, con tres, la misma cantidad atribuida a Erick Fernando Mazariegos Salas.

Con un señalamiento cada uno aparecen José Domingo Conde Juárez, César Armando Elías Ajcá, María Elizabeth Pacajá López, Eliezar Gamaliel Blanco Lémus, Carlos Humberto Echeverría Guzmán, Julio Otoniel Roca Morales, Juan Alberto Monzón Esquivel, Elfego Odair Castañón González y Luis Antonio Marroquín Pimentel. En paralelo, la Secretaría de la comisión registró 12 señalamientos contra un grupo no menor de ocho aspirantes, de acuerdo con la misma información de base.

PUBLICIDAD

Las objeciones presentadas por organizaciones y personas individuales aluden a presuntos conflictos de interés, redes clientelares y vínculos con actores señalados de corrupción. También se mencionan falta de idoneidad, falta de independencia y conflictos de interés como motivos recurrentes en las quejas.

En el caso de Castellanos Gudiel, se cuestiona que haya incorporado a su expediente una certificación emitida por el director del Centro Universitario de Oriente en la que consta que impartió cursos entre el 5 de febrero y el 9 de junio, aunque, según el señalamiento, se graduó de doctor en marzo de 2026.

Los reparos alcanzan trayectorias previas y posibles conflictos de interés

Sobre César Armando Elías Ajcá, el impedimento por falta de idoneidad se vincula con su paso por la Contraloría durante la administración del entonces jefe de la CGC Carlos Mencos, cuando se desempeñó como subcontralor del Gasto.

PUBLICIDAD

A Carlos Humberto Echeverría Guzmán se le reprocha haber integrado ya las nóminas de candidatos a jefe de la CGC en los períodos 2018-2022 y 2022-2026. Además, se objeta su cercanía con dos decanos que forman parte de la comisión: Byron Mejía, de la Universidad de San Carlos, y Oscar Paiz, de la Universidad Americana.

Los demás casos detallados incluyen a Mazariegos Salas, señalado por falta de idoneidad tras haber sido sancionado por la propia Contraloría; a Pacajá López, por haber sido investigada en un caso de corrupción en Lanquín, Alta Verapaz; y a Eliezar Gamaliel Blanco Lémus, por presentar un título de doctorado obtenido en México sin la homologación correspondiente en Guatemala.

PUBLICIDAD

También se cuestiona a José Domingo Conde Juárez por supuesta falta de independencia, debido a que fue electo por el Consejo Superior Universitario para representar a la Universidad de San Carlos. Aunque no se desarrolla las objeciones formuladas contra Roca Morales, Monzón Esquivel, Castañón González y Marroquín Pimentel, más allá de indicar que cada uno recibió un señalamiento.

La respuesta inmediata a la pregunta central del proceso es esta: la comisión no decide todavía quién será contralor, pero sí examina los reparos que pesan sobre parte de los postulantes y define cómo esos antecedentes influirán en la evaluación que desembocará en la nómina de seis candidatos que conocerán los diputados del Congreso.

PUBLICIDAD

Las pruebas psicométricas previstas para este martes buscan medir actitudes y capacidades de los postulantes. Esa evaluación se realiza con todos los aspirantes citados en la UVG, mientras la comisión avanza en una fase decisiva de la elección del Contralor General para 2026.