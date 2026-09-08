Economía

El dólar se mantuvo estable y el mercado recuperó parte de su volumen tras el feriado en Estados Unidos

El mayorista finalizó a $1.512, con una oferta de casi USD 400 millones. Al público terminó por cuarto día a $1.530 en el Banco Nación

Dólares
El dólar vuelve a perder terreno contra la inflación en septiembre.
Guardar

Con USD 393,3 millones en el segmento de contado, la plaza mayorista recuperó parcialmente el monto de operaciones, que creció casi USD 100 millones respecto del lunes, cuando mermó la oferta debido al feriado en los Estados Unidos.

El tipo de cambio oficial subió apenas 50 centavos, a 1.512 pesos. En lo que va de septiembre el dólar comercial gana solo 2,50 pesos o 0,2%, a la vez que en el recorrido de 2026 la suba fue de 57 pesos o 3,8 por ciento.

PUBLICIDAD

“En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 4 pesos, por encima del 1 peso de aumento registrado en idéntico lapso de la semana anterior”, aportó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El BCRA fijó un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.890,37 pesos. El dólar mayorista debería subir 378,37 pesos o 25% para alcanzar ese objetivo, un amplio margen para las compras oficiales de divisas.

PUBLICIDAD

El dólar al público finalizó a $1.530 para la venta en el Banco Nación por cuarto día seguido. El dólar blue terminó sin variantes a 1.545 pesos.

Los contratos de dólar futuro tuvieron movimientos marginales, con negocios por el equivalente a USD 693,2 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas para fin de mes restaron 50 centavos, a 1.529,50 pesos.

“Tras una operatoria ayer limitada por el feriado en EEUU, hoy el dólar mayor arranca de nuevo algo más ofertado y así es que vuelve a ubicarse por debajo de los $1.510. La característica central de este período viene siendo la prácticamente nula volatilidad de la divisa, y el menor ritmo de compras del BCRA, lo cual era ampliamente anticipado por la estacionalidad. A la espera del IPC en unos días, que se espera retome la desaceleración, los operadores ansían que la divisa pueda volver a deslizarse a dicho ritmo en busca de no ir deteriorando la competitividad”, consideró Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

José María Segura, economista Jefe de PwC Argentina, expresó que “la economía llega hoy mejor preparada para absorber un eventual shock. El saldo positivo de la balanza comercial, la acumulación de reservas -actualmente en torno a los USD 50.800 millones-, la refinanciación de pasivos a plazos más largos y el sostenimiento del esquema de bandas cambiarias conforman, en conjunto, un margen de protección que podría moderar las tensiones cambiarias y financieras sin necesidad de recurrir inmediatamente a una suba drástica de las tasas de interés".

“Más aún, la política monetaria ha privilegiado la estabilidad de las variables financieras y cambiarias, y la convergencia de la inflación por sobre la reactivación de corto plazo de la actividad, anticipándose a evitar una eventual exacerbación del ciclo", continuó Segura.

Los analistas de Balanz indicaron que “en las últimas semanas, el Gobierno implementó medidas orientadas a apuntalar la actividad, entre ellas el uso de fondos del FGS para créditos hipotecarios, una flexibilización de las restricciones al otorgamiento de préstamos en moneda extranjera y operaciones del BCRA en el mercado secundario para proveer liquidez”.

“Aunque con cierta volatilidad, la tasa de depreciación implícita en los contratos de futuros de dólar mostró una tendencia descendente, pasando de niveles cercanos al 30% en marzo a estabilizarse en torno al 24% a partir de julio. No obstante, tras la primera semana de agosto se registró una aceleración en la depreciación esperada, alcanzando un 25% anual hacia el 21 de dicho mes”, afirmó Maximiliano Gutiérrez, responsable sección Monetaria-Cambiaria del IERAL de la Fundación Mediterránea.

“Tras flexibilizarse el techo ad hoc de $1.500, de modo que la cotización spot pasó a ubicarse en $1.511 por dólar, las expectativas de depreciación se moderaron, permitiendo que la tasa se reacomodara en el 23,7% anual a comienzos de septiembre. Esta dinámica constituye el factor principal detrás de la baja en las tasas nominales observada durante las últimas jornadas”, completó Gutiérrez.

Temas Relacionados

dólar hoybandas cambiariasreservas BCRAúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fuerte caída de la industria y la construcción en julio: cuáles fueron los sectores más afectados

Ambas ramas de actividad sufrieron duros retrocesos, superiores al 4,5 por ciento. Qué sectores condicionaron la baja y cuáles fueron las causas de la baja

Fuerte caída de la industria y la construcción en julio: cuáles fueron los sectores más afectados

Dólar hoy en vivo: a cuánto operaron todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 8 de septiembre

El billete al público continuó ofrecido por cuarto día a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El blue siguió operado a $1.545

Dólar hoy en vivo: a cuánto operaron todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 8 de septiembre

El Gobierno agregó más nombres a las denuncias por Malvinas: “Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”

"La ampliación de estos procedimientos responde a un trabajo sostenido de identificación de todos los actores involucrados en la explotación ilegítima de nuestros recursos", destacó un comunicado oficial

El Gobierno agregó más nombres a las denuncias por Malvinas: “Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”

El ‘tinder’ de la industria: la apuesta bonaerense para que las pymes no queden afuera del boom minero y energético

La Unión Industrial bonaerense lanzó un programa para vincular a más de 60 pymes industriales con los grandes proyectos de energía y minería del país

El ‘tinder’ de la industria: la apuesta bonaerense para que las pymes no queden afuera del boom minero y energético

Crece la brecha entre los boletos de colectivos porteños, bonaerenses y del AMBA: qué va a pasar con los próximos aumentos

Hay una diferencia de $421,63 entre el pasaje en las líneas que entran y salen de la capital y las que circulan por el territorio bonaerense. El trasfondo de por qué el Gobierno no autoriza aumentos y la reunión con la Secretaría de Transporte que se suspendió

Crece la brecha entre los boletos de colectivos porteños, bonaerenses y del AMBA: qué va a pasar con los próximos aumentos

DEPORTES

Con un gol de Mbappé, Real Madrid vence al Inter de Lautaro Martínez en el inicio de la Fase Liga de la Champions League

Con un gol de Mbappé, Real Madrid vence al Inter de Lautaro Martínez en el inicio de la Fase Liga de la Champions League

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Brutal agresión de un futbolista al juez de línea en un partido entre Racing y San Miguel del Senior: “Está bastante golpeado”

Una estrella de la Fórmula 1 comparó el manejo de Franco Colapinto con Kimi Antonelli y remarcó: “Tiene destellos de brillantez”

De las inferiores de River Plate al Inter de Milán: quién es Annika Paz, la argentina que convirtió cuatro goles en el Mundial Sub 20

TELESHOW

Se acerca la final de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las cuatro competidoras por los premios millonarios

Se acerca la final de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las cuatro competidoras por los premios millonarios

Entre amigos y paisajes de ensueño: Wanda Nara se refugió en la Patagonia para recargar energías

Quién es el famoso músico que se suma a MasterChef Celebrity: “En la vida hay que animarse”

El emotivo posteo de Floppy Tesouro a su hija Moorea por sus 10 años: “Llegaste a mi vida y la cambiaste para siempre”

El proyecto de Carmen Barbieri para volver al teatro interpretando a una figura legendaria de la televisión

INFOBAE AMÉRICA

¿Por qué los estudiantes salvadoreños tienen bajos resultados en comprensión lectora?

¿Por qué los estudiantes salvadoreños tienen bajos resultados en comprensión lectora?

Más de 3.2 millones de dominicanos participaron en el mayor simulacro sísmico del país

Dos años de la tragedia en Pasaquina: la noche en que la niebla apagó nueve vidas en El Salvador

El gobierno de Guatemala inicia la segunda ciudad deportiva en Los Amates, Izabal

Panamá recibió 1.8 millones de visitantes hasta julio y mantuvo un crecimiento turístico de dos dígitos