El dólar se mantuvo estable y el mercado recuperó parte de su volumen tras el feriado en Estados Unidos

El dólar vuelve a perder terreno contra la inflación en septiembre.

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Con USD 393,3 millones en el segmento de contado, la plaza mayorista recuperó parcialmente el monto de operaciones, que creció casi USD 100 millones respecto del lunes, cuando mermó la oferta debido al feriado en los Estados Unidos.

El tipo de cambio oficial subió apenas 50 centavos, a 1.512 pesos. En lo que va de septiembre el dólar comercial gana solo 2,50 pesos o 0,2%, a la vez que en el recorrido de 2026 la suba fue de 57 pesos o 3,8 por ciento.

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“En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 4 pesos, por encima del 1 peso de aumento registrado en idéntico lapso de la semana anterior”, aportó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El BCRA fijó un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.890,37 pesos. El dólar mayorista debería subir 378,37 pesos o 25% para alcanzar ese objetivo, un amplio margen para las compras oficiales de divisas.

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El dólar al público finalizó a $1.530 para la venta en el Banco Nación por cuarto día seguido. El dólar blue terminó sin variantes a 1.545 pesos.

Los contratos de dólar futuro tuvieron movimientos marginales, con negocios por el equivalente a USD 693,2 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas para fin de mes restaron 50 centavos, a 1.529,50 pesos.

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“Tras una operatoria ayer limitada por el feriado en EEUU, hoy el dólar mayor arranca de nuevo algo más ofertado y así es que vuelve a ubicarse por debajo de los $1.510. La característica central de este período viene siendo la prácticamente nula volatilidad de la divisa, y el menor ritmo de compras del BCRA, lo cual era ampliamente anticipado por la estacionalidad. A la espera del IPC en unos días, que se espera retome la desaceleración, los operadores ansían que la divisa pueda volver a deslizarse a dicho ritmo en busca de no ir deteriorando la competitividad”, consideró Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

José María Segura, economista Jefe de PwC Argentina, expresó que “la economía llega hoy mejor preparada para absorber un eventual shock. El saldo positivo de la balanza comercial, la acumulación de reservas -actualmente en torno a los USD 50.800 millones-, la refinanciación de pasivos a plazos más largos y el sostenimiento del esquema de bandas cambiarias conforman, en conjunto, un margen de protección que podría moderar las tensiones cambiarias y financieras sin necesidad de recurrir inmediatamente a una suba drástica de las tasas de interés".

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“Más aún, la política monetaria ha privilegiado la estabilidad de las variables financieras y cambiarias, y la convergencia de la inflación por sobre la reactivación de corto plazo de la actividad, anticipándose a evitar una eventual exacerbación del ciclo", continuó Segura.

Los analistas de Balanz indicaron que “en las últimas semanas, el Gobierno implementó medidas orientadas a apuntalar la actividad, entre ellas el uso de fondos del FGS para créditos hipotecarios, una flexibilización de las restricciones al otorgamiento de préstamos en moneda extranjera y operaciones del BCRA en el mercado secundario para proveer liquidez”.

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“Aunque con cierta volatilidad, la tasa de depreciación implícita en los contratos de futuros de dólar mostró una tendencia descendente, pasando de niveles cercanos al 30% en marzo a estabilizarse en torno al 24% a partir de julio. No obstante, tras la primera semana de agosto se registró una aceleración en la depreciación esperada, alcanzando un 25% anual hacia el 21 de dicho mes”, afirmó Maximiliano Gutiérrez, responsable sección Monetaria-Cambiaria del IERAL de la Fundación Mediterránea.

“Tras flexibilizarse el techo ad hoc de $1.500, de modo que la cotización spot pasó a ubicarse en $1.511 por dólar, las expectativas de depreciación se moderaron, permitiendo que la tasa se reacomodara en el 23,7% anual a comienzos de septiembre. Esta dinámica constituye el factor principal detrás de la baja en las tasas nominales observada durante las últimas jornadas”, completó Gutiérrez.

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