De las inferiores de River Plate al Inter de Milán: quién es Annika Paz, la argentina que convirtió cuatro goles en el Mundial Sub 20

Los goles de Argentina ante Benín en el Mundial Sub 20 femenino

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Annika Paz fue la gran figura de la selección argentina femenina Sub 20 y marcó cuatro goles en el histórico triunfo 8-0 de la Albiceleste ante Benín por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial juvenil que se disputa en Polonia. La actual delantera del Inter de Milán de 17 años comenzó a demostrar su calidad en la Copa del Mundo y se subió a la tabla de máximas artilleras en el certamen.

Oriunda de Pilar, localidad del conurbano bonaerense, Paz se incorporó a las divisiones inferiores de River Plate a los 13 años. Allí recorrió todas las categorías juveniles hasta debutar en primera división en 2024, cuando anotó su primer gol en el fútbol profesional frente a Belgrano de Córdoba. La delantera combinó desde temprano una velocidad de desarrollo poco habitual: en paralelo a su crecimiento en el club, fue convocada a las selecciones juveniles de Argentina, donde primero lideró la categoría Sub 17 como capitana y luego pasó a integrar la Sub 20.

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El 28 de octubre de 2025 marcó una fecha que quedó en los registros del fútbol femenino argentino. En un partido de la Liga de las Naciones ante Uruguay, Annika Paz ingresó al campo y a los 13 minutos de su entrada anotó de cabeza para el empate 2-2. Con 16 años y 346 días, pasó a ser la goleadora más joven en la historia de la selección femenina albiceleste, un récord que perteneció durante años a jugadoras de generaciones anteriores.

El Inter de Milán anunció en enero de 2026 la incorporación de Annika Paz hasta junio de 2027 y la convirtió en la primera argentina del club en la rama femenina (Inter de Milán)

Antes del Mundial Sub 20, Paz también había tenido una actuación destacada en el Campeonato Sudamericano Sub-20, donde convirtió cuatro tantos: uno ante Ecuador, dos ante Perú y otro frente a Paraguay, todos en victorias del equipo nacional.

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En enero de 2026, el Inter de Milán anunció su incorporación con contrato hasta el 30 de junio de 2027. Paz se convirtió así en la primera futbolista argentina en llegar al club italiano en la rama femenina, una distinción que ella misma valoró en declaraciones al sitio oficial del Neroazzurri. “Hay un vínculo muy fuerte y es un orgullo para mí poder ser la primera del fútbol femenino”, afirmó, en referencia a la tradición argentina en el club, donde militan el delantero Lautaro Martínez y el vicepresidente Javier Zanetti.

La delantera del Inter de Milán de 17 años quedó entre las máximas artilleras del Mundial Sub 20 tras su actuación con la Albiceleste (Inter de Milán)

La delantera también describió el logro personal que implica el traslado: “Es un desafío muy grande estar lejos de mi familia, pero creo que me va a ayudar mucho a madurar y a perseguir mi sueño, que es jugar en Europa, en clubes grandes como el Inter”, señaló en declaraciones recogidas por el medio italiano.

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El vínculo de Annika Paz con el fútbol no nació de una vocación planificada. A los 7 años acompañaba a su hermano a una cancha del barrio y, casi sin darse cuenta, quiso estar adentro. “Desde chica siempre me gustaron los deportes. Empecé a ir a verlo jugar y me empezó a gustar. Con mi papá preguntamos si yo podía jugar”, contó en diálogo con TN. En aquel momento, el fútbol femenino en Pilar no tenía estructura competitiva, por lo que terminó jugando en la categoría de varones. Aun así, su mirada sobre ese período fue siempre la misma: “Siempre lo vi como un juego, algo divertido. Nunca como algo serio”.

Annika Paz se formó en River Plate desde los 13 años y debutó en primera división en 2024 con un gol ante Belgrano de Córdoba.

Ese espíritu descontracturado convivió, sin embargo, con un entorno familiar que resultó decisivo. “Son la base de todo”, dijo sobre su familia, y fue más lejos: “Son lo más importante de mi vida. En mi camino como futbolista fueron y son claves. Hoy no estaría donde estoy sin ellos”. Cuando se le preguntó si el camino recorrido implicó sacrificios, su respuesta fue elocuente: “No sé si usaría la palabra sacrificio, porque el fútbol es algo que elijo yo”.

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La selección argentina ocupó otro lugar central en su formación. Primero como capitana de la Sub 17 y luego en la Sub 20, Paz fue acumulando rodaje internacional hasta dar el salto a la mayor en octubre de 2025. “Defender la camiseta de la selección es lo máximo, un sueño cumplido”, expresó, aunque sin perder de vista la exigencia que implica sostenerlo: “Trato de disfrutar cada entrenamiento y cada partido porque sé que no dura para siempre y que se pelea todos los días”.

Annika Paz le metió cuatro goles a Benín en el triunfo 8-0 de la selección argentina (@fifaworldcup_es)

La llegada al Inter de Milán, en enero de 2026, representó el cambio más profundo de su vida. “Creo que todavía no caigo, pero sí, felicidad por poder cumplir un objetivo que me había propuesto hace bastante y poder cumplirlo a tan corta edad”, reconoció. Dentro del club, la adaptación fue más llevadera de lo esperado: “Me hicieron sentir como en casa, siempre atentos a todas mis necesidades. Nunca estuve tan lejos de mi familia y mis amigos, y eso es lo que más cuesta”.

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Su primera temporada en la Serie A Femenina fue de adaptación. Annika Paz disputó tres partidos con el Inter —acumulando 110 minutos en cancha— sin convertir goles ni dar asistencias. Su única actuación como titular fue el 16 de mayo ante Como Women, en una derrota 0-3. El Inter terminó aquella temporada en el segundo puesto de la tabla, a 7 puntos de la Roma, que se consagró campeona.