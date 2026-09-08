Las naciones del Golfo se apresuran a eludir Ormuz y reforzar sus defensas mientras se prolonga la guerra con Irán

Vista del puerto de Khorfakkan, que tiene acceso directo al Océano Índico. (Katarina Premfors/Para The Washington Post) (Katarina Premfors/Para The Washington Post)

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Las naciones del Golfo Pérsico están reforzando sus propias defensas y buscando rutas alternativas al estrecho de Ormuz, según informaron funcionarios, mientras se enfrentan a una guerra de Estados Unidos contra Irán sin un final a la vista.

Estos países ricos, conocidos por su estabilidad antes de la guerra, han sufrido las peores consecuencias de los ataques de represalia de Teherán.

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Ahora están incrementando su gasto en seguridad y diversificando sus alianzas internacionales en materia de seguridad.

La construcción de un oleoducto en los Emiratos Árabes Unidos se está expandiendo, mientras que los puertos de los EAU y Omán, ubicados fuera del Estrecho de Ormuz, experimentan un gran auge, convirtiéndose en centros neurálgicos para naciones que no tienen otra alternativa a este estrecho canal, que ha permanecido bloqueado en gran medida por la guerra.

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El presidente Donald Trump ha declarado recientemente que el ejército estadounidense está ayudando a que millones de barriles de petróleo transiten por el estrecho, por donde pasaba aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo y gas antes del inicio de los bombardeos contra Irán en febrero. A pesar de las afirmaciones de Trump, las empresas de seguimiento marítimo muestran que el número de buques que transitan por el estrecho se ha reducido drásticamente.

Camiones circulan el jueves en la zona portuaria de Khorfakkan, en los Emiratos Árabes Unidos. (Katarina Premfors/Para The Washington Post) (Katarina Premfors/For The Washington Post)

Hoy, la principal amenaza para la región del Golfo es la “normalización” de la crisis, declaró el lunes Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar y asesor del primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

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“Ya no se percibe como una crisis temporal con fecha de inicio y fin”, afirmó en el Foro Hili, una conferencia regional celebrada en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. “Cada vez se la considera más como la nueva normalidad”.

Mientras la administración Trump busca imponer un control económico asfixiante sobre Irán, una táctica con escasos precedentes de éxito, funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos y Qatar señalaron en la conferencia de Abu Dabi que es fundamental que las naciones del Golfo, que durante mucho tiempo han dependido de Estados Unidos como su principal socio en materia de seguridad, amplíen sus horizontes.

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“La autonomía estratégica no significa aislamiento estratégico”, afirmó Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos. “Nuestras alianzas de larga data y de confianza, en particular con Estados Unidos, siguen siendo una parte esencial de nuestra seguridad y una importante fuente de fortaleza. Ambas son complementarias, no contradictorias”.

Gargash declaró que Irán “sigue siendo nuestro vecino, y en algún momento tendremos que encontrar la manera de restaurar lo que se pueda restaurar”.

“La geografía no nos deja otra alternativa que el diálogo”, añadió. “Pero debemos distinguir claramente entre reconstruir una relación necesaria y funcional con Irán y reconstruir la confianza que se ha roto. Lo primero es necesario. Lo segundo será mucho más difícil”.

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Vista del oleoducto Oeste-Este en construcción en los Emiratos Árabes Unidos. (Katarina Premfors/Para The Washington Post) (Katarina Premfors/Para The Washington Post)

Un delicado equilibrio

Las declaraciones de Gargash y otros funcionarios subrayaron el riesgo para los aliados de Estados Unidos en el Golfo, ya que la administración Trump busca infligir el máximo daño posible a la economía iraní, que está profundamente interconectada con las de otras naciones del Golfo.

En las últimas semanas, Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques limitados. El sábado, el ejército estadounidense informó haber alcanzado tres petroleros iraníes, uno de ellos cerca de la isla de Kharg, la principal terminal petrolera del país, después de que Irán lanzara misiles contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense.

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La administración Trump ha indicado que una nueva campaña militar intensiva es improbable y que el presidente prefiere utilizar un bloqueo naval y una serie de sanciones para ejercer presión con la esperanza de obtener concesiones, incluido un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, los expertos han puesto en duda la idea de que la presión económica estadounidense obligue al régimen iraní a capitular.

Funcionarios iraníes han reconocido el impacto negativo de las recientes sanciones en su economía. Pero en lugar de mostrarse más dispuestos a negociar, han intensificado los ataques y la retórica belicista.

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Al-Ansari, el funcionario de Qatar —país que ha estado ayudando a mediar para poner fin a la guerra—, señaló que uno de los principales obstáculos es un “problema de narrativa”, ya que “si la narrativa de la otra parte triunfa, entonces, estratégicamente, ellos habrán fracasado... Por lo tanto, les resulta más lógico seguir [luchando]”.

Buques navegan cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán. 2 de septiembre de 2026. (REUTERS/Stringer)

En este momento, parece que ni Estados Unidos e Israel ni Irán están dispuestos a que se les perciba como los que han fracasado, afirmó. Esto crea un obstáculo importante, dijo, para determinar “un resultado deseado por ambas partes” que permita declarar el fin de la guerra.

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En ese contexto, Al-Ansari declaró: “Contar con fuerzas internacionales en la región y con una alianza estratégica con Estados Unidos es muy importante, pero no basta. La autosuficiencia en materia de seguridad es el único camino a seguir”.

En los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán, las autoridades han podido utilizar puertos situados fuera del estrecho de Ormuz —con acceso al mar Arábigo y, más allá, al océano Índico— para seguir exportando petróleo e importando otras mercancías.

Las naciones de Kuwait, Qatar y Bahréin, que no disponen de tales puertos ni de fronteras terrestres que les permitan evitar el estrecho de Ormuz, se han visto más gravemente afectadas.

Con un solo dron, señaló al-Ansari, Irán logró eliminar una parte crítica del suministro de gas natural licuado de Qatar, el cual representa el 20 por ciento del suministro mundial total de GNL.

“Trabajando en un plan B”

La industria armamentística se está “expandiendo claramente por todo el Golfo”, afirmó Mohammed Baharoon, director general de B’huth —un centro de investigación de Dubái—, mientras las naciones del Golfo recurren a socios como Ucrania, Turquía y Corea del Sur para prepararse de cara al futuro.

“Antes se trataba de defensa y disuasión”, comentó. “Pero ahora también se trata de capacidad ofensiva”.

Cuando los Emiratos Árabes Unidos desplegaron un sistema de defensa de fabricación china en Bahréin —país que ha sido blanco de oleadas de drones y misiles iraníes—, no hubo objeciones por parte de Estados Unidos, señaló.

“Todos los países están trabajando en un plan B”, afirmó Nasser Hassan Al Shaikh, empresario, economista y exfuncionario del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. “Sabemos que la vida no puede detenerse”.

Los puertos de Emiratos Árabes Unidos y Omán fuera del estrecho de Ormuz ganaron tráfico, mientras ADNOC y DP World aceleran obras para reducir la dependencia del paso. (Reuters)

En lo que respecta al petróleo, en particular, señaló que la actitud puede resumirse así: “Si me engañas una vez, la culpa es tuya; si me engañas dos veces, la culpa es mía. Especialmente con algo tan importante como el petróleo”.

DP World, empresa que gestiona el enorme puerto de Jebel Ali en Dubái —donde el tráfico ha disminuido drásticamente—, anunció en julio que construiría dos nuevas terminales de aguas profundas en Fuyaira, situadas más allá del estrecho de Ormuz.

La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) está acelerando la construcción de un oleoducto de 320 millas (unos 515 kilómetros) cuya apertura está prevista para el próximo año; asimismo, se ha intensificado la construcción de una línea ferroviaria.

Recientemente, en la ruta hacia el puerto de Jor Fakkan (Emiratos Árabes Unidos), se formaron largas filas de camiones en las carreteras abiertas en la ladera de la montaña.

El puerto ha experimentado un aumento considerable del tráfico: el número de contenedores gestionados ha pasado de unos 8.000 semanales antes de la guerra a 70.000, según Farid Belbouab, director ejecutivo de Gulftainer. Esta compañía, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, es un proveedor global de soluciones portuarias y logísticas que opera el puerto de Jor Fakkan.

“No decimos que estemos construyendo algo para sustituir a Ormuz”, afirmó, “pero nuestro papel consiste en reducir drásticamente la dependencia de dicho estrecho”.

(c) 2026, The Washington Post