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Una estrella de la Fórmula 1 comparó el manejo de Franco Colapinto con Kimi Antonelli y remarcó: “Tiene destellos de brillantez”

David Coulthard, ex piloto y hoy uno de los comentaristas más renombrados en la Máxima, destacó la recuperación del piloto argentino en Monza

El piloto argentino Franco Colapinto
El piloto argentino Franco Colapinto
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Franco Colapinto fue una de las grandes atracciones del Gran Premio de Italia en el mítico circuito de Monza. Después de sufrir un despiste cuando marchaba en el 4° lugar, cayó al puesto 16 y desde ahí llegó a la zona de puntos al final de la carrera de la Fórmula 1 en el Templo de la Velocidad.

Su actuación generó todo tipo de comentarios, entre ellos uno de los más destacados fue el de David Coulthard, ex piloto y hoy uno de los comentaristas más renombrados en la Máxima. En F1TV, el ex corredor de McLaren remarcó que el piloto de Alpine fue “demasiado ambicioso con el acelerador”, una acción que lo hizo caer 12 lugares en el clasificador de la carrera. Más allá de esa reflexión, el histórico rival de Michael Schumacher en su etapa dorada en Ferrari remarcó que el número 43 muestra “destellos de brillantez”.

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El ex piloto describió el incidente como “una gran decepción” para el piloto de 23 años tras otra gran salida en la carrera en Monza. “Tuvo una salida brillante, simplemente fue un poco demasiado ambicioso con el acelerador en la segunda Lesmo”, afirmó en F1 TV.

David Coulthard, figura histórica de la F1 (REUTERS/Mark Peterson)
David Coulthard, figura histórica de la F1 (REUTERS/Mark Peterson)

En carrera, Colapinto avanzó del séptimo al cuarto lugar en las dos primeras vueltas y llegó a ocupar el tercero tras superar a Max Verstappen en la segunda salida posterior a la bandera roja por el fuerte impacto de Charles Leclerc. Más tarde, el neerlandés recuperó la posición y el argentino se salió de pista cuando marchaba cuarto, con la caída al 16°.

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Pese a los daños en el auto, el piloto de Alpine remontó y terminó noveno, dentro de la zona de puntos. Coulthard sostuvo que el argentino “ha hecho lo suficiente como para ganarse una firma en un contrato renovado” para seguir la próxima temporada y señaló que Colapinto debe apuntar a consolidar su presencia. “Creo que todos podemos estar de acuerdo en que Pierre Gasly ha sido el líder del equipo allí, pero Colapinto ha mostrado destellos de brillantez. Y supongo que ahora simplemente se trata de buscar esa consistencia”, reflexionó.

Para finalizar, Coulthard comparó el primer año completo del argentino en la F1 con la campaña debut de Kimi Antonelli en 2025 y su evolución en 2026: “Se puede ver que Antonelli, en su primer año en la Fórmula 1, tuvo momentos en los que se veía bien y otros en los que no parecía estar a la altura. Y este año se ha mostrado como el hombre a batir. George Russell lo sabe”, concluyó en su aparición en la transmisión oficial de la Máxima.

La Máxima destacó la recuperación del argentino tras su despiste

Además del elogio de Coulthard para con Colapinto, la propia F1 destacó en sus redes la gran recuperación que tuvo el argentino en el trazado italiano. “La cuestión no pasa por no caerse nunca, sino por levantarse siempre. ¿Verdad, Franco?”, escribió la cuenta oficial y acompañó con un video en el que se repasó el despiste del corredor de Alpine y todos los sobrepasos que hizo desde el fondo de la grilla para terminar en el 9° lugar de la prueba.

Justamente fue el propio Franco el que no pudo ocultar su frustración tras la carrera. En la charla con los medios en el paddock, Colapinto se emocionó cuando hizo un análisis de lo que fue su actuación en Monza. “Una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso. Una gran carrera y un grave error. Desaproveché una gran oportunidad para mí y para el equipo. Aprender de esto”, comentó entre lágrimas en diálogo con ESPN.

Pese a tener daños leves en su monoplaza, remontó hasta el noveno con un ritmo sobresaliente. Primero superó a Carlos Sainz y Esteban Ocon, mientras que en la vuelta 28 completó un espectacular doble adelantamiento sobre Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto. Ya en la zona de puntos, descontó una diferencia de ocho segundos para pasar a Yuki Tsunoda y cruzar la bandera a cuadros en la novena plaza, algo que le permitió sumar dos puntos.

Colapinto y el resto de la F1 no tendrán descanso, ya que el próximo fin de semana se correrá el Gran Premio de España en el nuevo circuito de Madrid. ¿Veremos otra gran performance del argentino en la capital española? Sus fanáticos están tan ansiosos de verlo.

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