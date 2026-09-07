Rain World tendrá edición física para PS5 y Switch 2: fecha, precio y contenido

El fenómeno 'Rain World' celebra una década con una edición coleccionista para PS5 y Nintendo Switch 2 - crédito Steam

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Rain World tendrá edición física para PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 el 18 de febrero de 2027, con una recopilación que incluirá el juego original y sus dos expansiones principales. Bajo el nombre de Rain World Anthology, el lanzamiento reunirá en un disco o cartucho una obra que pasó de dividir a la crítica a consolidar una comunidad fiel.

La llegada de esta versión ocurre en un contexto de discusión sobre el futuro de los juegos en formato físico. Mientras PlayStation avanza hacia una distribución centrada en las compras digitales, la edición de Rain World permitirá adquirir una copia con todo su contenido principal integrado en el soporte.

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Akupara Games, Videocult y Serenity Forge son las compañías responsables de la iniciativa. La fecha elegida coincide casi con el décimo aniversario del debut de Rain World, que se publicó en PC y PlayStation 4 el 28 de marzo de 2017.

La publicación prevista para el 18 de febrero de 2027 coincide con las críticas a la distribución exclusivamente digital y ofrece una alternativa para quienes buscan conservar una copia independiente de sus cuentas virtuales - REUTERS/Claudia Greco

Cuánto costará edición estándar

La edición estándar de Rain World Anthology tendrá un precio de 59,99 dólares. En PlayStation 5 llegará en disco y en Nintendo Switch 2 se distribuirá en cartucho. En ambos casos incorporará el juego base junto con las expansiones Downpour y The Watcher.

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Por ahora no se han comunicado precios oficiales en euros. Tampoco se han detallado diferencias entre regiones para la distribución de las dos ediciones anunciadas.

El contenido de la edición estándar incluirá:

El juego original Rain World.

Las expansiones Downpour y The Watcher.

Una cubierta interior ilustrada.

Una funda exterior con relieve y arte nuevo.

Una hoja de pegatinas holográficas de los Slugcat.

Una tarjeta para descargar la banda sonora en ordenadores y dispositivos móviles.

La recopilación ofrecerá una vía para acceder al contenido completo sin comprar por separado las expansiones. También supondrá la llegada de la aventura a Nintendo Switch 2, una plataforma que contará con su propia versión en formato físico.

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Rain World llegará en formato físico a PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 - REUTERS/Issei Kato/File Photo

Cuánto costará y qué trae la edición de coleccionista

La compañía también comercializará una Collector’s Edition por 119,99 dólares. Esta versión incluirá todos los elementos de la edición estándar y añadirá artículos vinculados al universo de Rain World.

El paquete incorporará una bufanda de Slugcat de tamaño completo, un libro de arte, una figura acrílica tipo shaker y un llavero acrílico. La edición se dirige a quienes buscan una copia física con materiales adicionales relacionados con los personajes y el diseño visual del juego.

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La nueva publicación refleja el recorrido que tuvo Rain World desde su estreno. El título recibió críticas divididas en 2017, sobre todo por una dificultad elevada y por unas mecánicas que exigen aprender a través de la prueba y el error.

Con el paso de los años, el juego ganó seguidores. Actualmente, suma reseñas “muy positivas” en Steam, con el 94% de valoraciones favorables entre más de 30.000 análisis. Las expansiones ampliaron el interés por su mundo y por su particular sistema de supervivencia.

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La aventura del Slugcat tendrá una edición estándar y otra de colección - crédito Steam

De qué trata Rain World

En Rain World, el jugador controla a un Slugcat, una criatura que combina rasgos de gato y babosa. El personaje debe sobrevivir en un entorno donde puede ser depredador o presa, con animales que reaccionan de acuerdo con su propio comportamiento.

La búsqueda de alimento y refugio define la experiencia. El protagonista tiene que recorrer ruinas de una antigua civilización, reconocer los peligros de cada región y escapar de criaturas que pueden perseguirlo en distintos escenarios.

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Las lluvias torrenciales son otro elemento central. Su llegada obliga a encontrar cobijo antes de que el mundo se vuelva inhabitable, lo que condiciona la exploración y el ritmo de cada partida. La supervivencia depende de calcular cuánto tiempo queda antes de regresar a un refugio.

El anuncio de Rain World Anthology se conoce mientras aumentan las críticas a la pérdida de control de los usuarios sobre sus bibliotecas digitales. Según la información difundida, PlayStation comunicó en julio su intención de dejar de fabricar nuevos juegos en disco a partir de 2028.

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La decisión provocó reacciones en redes sociales, foros y canales especializados. Entre las consignas de protesta aparecieron mensajes como “no disc, no buy”, que cuestionan la desaparición de las copias físicas y la dependencia de las plataformas digitales.

En este escenario, la llegada de Rain World Anthology en disco para PlayStation 5 y cartucho para Nintendo Switch 2 ofrece una opción para quienes todavía prefieren conservar sus juegos en formato físico.

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