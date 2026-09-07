Cuándo son los próximos feriados y fines de semana largos en 2026

El próximo feriado nacional en la Argentina será el 12 de octubre de 2026, según el calendario oficial publicado por el Gobierno nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calendario oficial marca que el próximo feriado nacional en la Argentina será el 12 de octubre de 2026, una fecha que además conformará un fin de semana largo de tres días porque caerá lunes.

Según la información publicada por el gobierno nacional, ese descanso quedará unido al sábado 10 y al domingo 11, en uno de los cortes más claros del segundo semestre.

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Cuándo es el próximo feriado

El sitio Argentina.gob.ar indica que el siguiente feriado nacional será el lunes 12 de octubre de 2026. La fecha figura dentro del esquema previsto para todo el año y aparece también en la normativa vigente sobre feriados nacionales y días no laborables.

Al caer lunes, ese día generará una pausa extendida que abarcará el fin de semana completo. En la práctica, muchas personas tendrán tres jornadas consecutivas de descanso, una configuración que suele tener impacto en el movimiento turístico, en la planificación familiar y en la agenda de distintos sectores laborales.

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Además de la consulta habitual sobre cuál es el próximo feriado, este tipo de fechas concentra interés porque permite ordenar con más anticipación traslados, reservas y actividades.

Qué se conmemora el 12 de octubre

El 12 de octubre corresponde al Día del Respeto a la Diversidad Cultural. De acuerdo con la normativa oficial (ley 27.399) se trata de uno de los feriados trasladables incluidos en el calendario nacional.

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La conmemoración forma parte de las fechas que buscan dar lugar a una reflexión histórica sobre la diversidad cultural, la presencia de los pueblos originarios y los procesos que marcaron la historia del continente. En el esquema actual, la jornada aparece con esa denominación en los registros oficiales del Estado nacional.

Desde el punto de vista de la organización práctica, no será necesario efectuar ningún tipo de traslado, dado que la fecha del feriado coincide de manera directa con un lunes. Por este motivo, el día festivo conservará su formato de bloque consecutivo junto con el sábado y el domingo anteriores, sin que exista la necesidad de realizar modificaciones o corrimientos a lo largo de esa semana.

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Calendario de Feriados Ver calendario completo Faltan

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Por qué hay fin de semana largo

Como el feriado del 12 de octubre cae lunes, quedará unido al descanso habitual del sábado y del domingo. De esa forma, se consolidará un período de 72 horas consecutivas para quienes no trabajen durante esas jornadas.

Ese formato suele ser uno de los más buscados del año porque permite organizar salidas breves sin tomar días adicionales. También genera consultas frecuentes sobre servicios, atención bancaria, cronogramas administrativos y funcionamiento del transporte en distintos puntos del país.

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La referencia oficial para verificar estas fechas sigue siendo Argentina.gob.ar, donde se publica el detalle actualizado del calendario nacional. Allí se diferencian los feriados inamovibles, los trasladables y los días no laborables establecidos para cada año.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Tras el feriado de octubre, el calendario 2026 todavía tendrá otras fechas nacionales. En la ley vigente figura el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional, dentro del grupo de feriados trasladables. El artículo 6 de la Ley 27.399 establece claramente que los feriados trasladables que coincidan con los días jueves y viernes “serán trasladados al lunes posterior”. Por lo tanto, en 2026, el feriado no se celebrará el viernes 20, sino que se trasladará oficialmente al lunes 23 de noviembre. A eso se suman el 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el 25 de diciembre, por Navidad, ambos considerados feriados nacionales inamovibles según la legislación publicada por el Gobierno.

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12 de octubre — Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre — Día de la Soberanía Nacional (se traslada al 23)

8 de diciembre — Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre — Navidad