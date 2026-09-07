Cuatro funciones que Android ha agregado, haciendo que algunas apps ya no sean útiles

Android incorporó funciones nativas que reemplazaron aplicaciones externas para editar fotos, escanear documentos, compartir archivos y liberar memoria. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Android ha ido absorbiendo, versión tras versión, tareas que antes exigían recurrir a una tienda de aplicaciones. Funciones nativas del sistema operativo ahora cubren trabajos que durante años dependieron de programas externos para editar fotos, escanear documentos, compartir archivos o liberar memoria.

El resultado es que varias aplicaciones que ocupaban espacio en el teléfono perdieron su razón de ser. A continuación, un repaso de las cuatro funciones que marcaron esa transición y de las apps que quedaron en el camino.

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Funciones de Android que hicieron desaparecer aplicaciones

Edición de fotos

Durante mucho tiempo, retocar una fotografía significaba abrir programas como Snapseed, PicsArt o Lightroom. Ajustar el brillo, recortar una imagen o quitar a alguien que arruinó una foto grupal requería instalar herramientas especializadas.

Hoy, el editor incluido en la galería del teléfono y en Google Photos ofrece filtros, rotación, recorte, eliminación de fondo, control de brillo y contraste, además de herramientas de edición con inteligencia artificial en los modelos compatibles.

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El editor de fotos de Android y Google Photos permite recortar imágenes, ajustar brillo y contraste, aplicar filtros y usar herramientas de inteligencia artificial en modelos compatibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esas opciones alcanzan para preparar una imagen antes de subirla a redes sociales o enviarla por un chat familiar, sin necesidad de abrir otra aplicación. Solo quienes trabajan de forma profesional con fotografía siguen recurriendo a programas de edición más complejos.

La cámara para escanear códigos QR

Los códigos QR se volvieron una vía habitual para acceder a menús de restaurantes, entradas o pagos. Antes, leerlos exigía instalar un lector específico. Ahora, la propia cámara del teléfono reconoce el código, muestra una notificación y lleva directamente al destino sin pasar por ninguna app externa.

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Algo similar ocurrió con el escaneo de documentos. Aplicaciones como CamScanner fueron durante años la herramienta diaria para convertir un papel en un archivo PDF. Esa función quedó reemplazada por el escaneo directo desde la cámara en teléfonos como el Galaxy Z Fold 6 de Samsung, y por la función de escaneo integrada en Google Drive para quienes no usan dispositivos de esa marca.

En caso de que la cámara no reconozca automáticamente un código QR, conviene revisar los ajustes de cámara, ya que la opción puede variar según el fabricante del teléfono.

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La cámara del teléfono en Android ahora puede leer códigos QR sin instalar un lector específico y dirigir al usuario al contenido de forma directa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quick Share para la transferencia de archivos

Antes de la llegada de esta función, compartir fotos o videos entre dispositivos implicaba abrir aplicaciones como EasyShare, Xender o Zapya, buscar el otro equipo en la red y esperar a que se estableciera la conexión.

Quick Share, integrada en los teléfonos Android modernos, simplificó ese proceso: basta con seleccionar el contenido, tocar la opción de Quick Share, elegir el dispositivo cercano y esperar que se complete el envío.

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La función también permite seleccionar varios archivos a la vez, como un conjunto de fotos de vacaciones o certificados médicos, en lugar de enviarlos uno por uno. Al estar disponible de forma nativa, mantener instalada una aplicación exclusiva para compartir archivos dejó de tener sentido para buena parte de los usuarios.

Android gestiona la memoria sin depender de limpiadores de RAM

Las aplicaciones de limpieza de RAM prometían liberar memoria con solo tocar un botón, y ver cómo bajaba el número de uso generaba la sensación de haberle dado un respiro al teléfono. Sin embargo, el sistema operativo actual administra ese recurso de manera automática.

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Android gestiona la memoria RAM y los procesos en segundo plano de forma automática, mientras Files by Google permite borrar archivos innecesarios desde la pestaña Clean. (Play Store)

Android gestiona por sí mismo la memoria y los procesos en segundo plano, de modo que cada aplicación recibe los recursos que necesita sin intervención manual. Para el manejo de archivos innecesarios, la app Files by Google incluye una pestaña llamada “Clean”, donde se pueden eliminar archivos basura acumulados en el almacenamiento.

Con esas dos herramientas cubiertas por el propio sistema, instalar un limpiador de RAM adicional se volvió redundante para el funcionamiento cotidiano del teléfono.