La Asignación por Maternidad de ANSES cubre los 90 días de licencia por nacimiento

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de las asignaciones correspondientes a septiembre de 2026. El cronograma incluye la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad, entre otras prestaciones del sistema de seguridad social.

Los depósitos se realizarán de forma escalonada para ordenar las acreditaciones de todos los titulares. En la mayoría de los casos, cada beneficiario deberá consultar la fecha que le corresponde según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI), aunque algunas prestaciones cuentan con períodos de pago habilitados para todas las terminaciones.

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De cuánto es la Asignación por Maternidad de ANSES en septiembre 2026

La Asignación por Maternidad de ANSES equivale al sueldo bruto mensual de cada trabajadora, sin descuentos, durante los 90 días de licencia. Por lo tanto, no existe un monto fijo: cada beneficiaria cobra una suma diferente, de acuerdo con la remuneración declarada por su empleador. La prestación corresponde a trabajadoras en relación de dependencia y a personal de casas particulares registrado que cumpla las condiciones exigidas por el organismo, indica la entidad en su web.

En septiembre de 2026, la asignación no tuvo un aumento uniforme como otras prestaciones del sistema. La actualización mensual del 2,11% alcanzó a montos y rangos de ingresos de diversas asignaciones familiares, pero la maternidad mantiene el criterio vinculado al salario de la titular. Así, el importe solo puede modificarse si cambia el sueldo de la trabajadora por una paritaria, un convenio colectivo u otra actualización laboral, explica el boletín oficial.

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La prestación se diferencia de la Asignación por Embarazo y de la Asignación Familiar por Prenatal, que tienen valores establecidos por ANSES y dependen de las condiciones de acceso o de los ingresos del grupo familiar. La Asignación por Maternidad cubre el período de licencia y tiene el objetivo de sostener los ingresos de la trabajadora mientras no presta tareas. En septiembre, estará disponible desde el 10 de septiembre para todas las terminaciones de DNI.

Quiénes pueden recibir la Asignación por Maternidad de ANSES

Corresponde a trabajadoras en relación de dependencia y a trabajadoras de casas particulares que se encuentren registradas. Para acceder, deben contar con al menos 12 semanas de gestación y reunir una antigüedad mínima de tres meses, con uno o más empleadores, dentro del año previo al inicio de la licencia. La prestación reemplaza el ingreso habitual durante el período en que la trabajadora no presta tareas por el nacimiento.

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El monto de la prestación equivale al sueldo bruto mensual de la trabajadora (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio equivale al sueldo bruto mensual, sin descuentos, por lo que no tiene una cifra única para todas las titulares. ANSES lo abona durante los 90 días de licencia por maternidad y la trabajadora puede definir el inicio entre 45 y 10 días antes de la fecha probable de parto. En el caso del personal de casas particulares, existen alternativas de distribución del período antes y después del nacimiento.

El cobro finaliza al concluir los 90 días de licencia cubiertos por la asignación. Para mantener el derecho, la beneficiaria debe presentar el formulario y la certificación médica requeridos, además de cumplir con las condiciones de empleo registrado y antigüedad. El trámite puede realizarse mediante Atención Virtual o de forma presencial con turno previo.

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Cómo hacer el trámite para solicitarlo

Para solicitar la asignación, la trabajadora debe verificar primero que sus datos personales y vínculos familiares estén actualizados en mi ANSES. Si existen datos pendientes, deberá presentar la documentación que corresponda, como partidas de nacimiento, certificado de matrimonio o convivencia y los documentos nacionales de identidad del grupo familiar.

Luego, deberá completar el formulario previsto para su situación laboral. Las trabajadoras en relación de dependencia deben presentar la Declaración Jurada Novedades Unificadas SUAF (PS 2.55), mientras que el personal de casas particulares debe utilizar la Declaración Jurada Maternidad Servicio Doméstico (PS 2.75). En ambos casos, el empleador debe completar los apartados vinculados con la notificación de la licencia y firmar la documentación, explica la Administración Nacional de Seguridad Social.

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Con el formulario y el certificado médico que indique las semanas de gestación y la fecha probable de parto, la titular puede iniciar la gestión desde Atención Virtual en la web de ANSES. También tiene la opción de realizar el trámite de forma presencial, con turno previo. Quienes tengan más de un empleo deberán presentar un formulario por cada empleador.