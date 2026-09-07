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Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: fue internada por un problema respiratorio

Tras ausentarse de la conducción de su programa de este sábado por un cuadro gripal, la diva fue hospitalizada este lunes por controles médicos, según la información a la que accedió Teleshow de fuentes cercanas

Juana Viale abrió el ciclo de la diva hablando de su ausencia del programa y cómo se encuentra (La noche de Mirtha/ Eltrece)
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Mirtha Legrand fue internada en el sanatorio Mater Dei después de ausentarse de la grabación de su programa a causa de un cuadro gripal. La hospitalización fue confirmada a Teleshow por fuentes cercanas a la conductora, mientras su familia y personas de su entorno habían dado señales previas sobre un malestar de salud.

La información conocida hasta el momento indica que la medida tendría carácter preventivo. La conductora se encuentra bajo observación médica luego de que el cuadro gripal se asociara con una bronquitis y con una recomendación de reposo total formulada por su médico de cabecera. En breve, las autoridades del sanatorio emitirían un parte médico acerca de la salud de la diva, según informaron desde el sector de prensa del nosocomio.

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La ausencia de Legrand en la grabación de su programa este fin de semana fue el primer dato que expuso que atravesaba un problema de salud. El cuadro gripal la obligó a suspender su presencia habitual frente a las cámaras y abrió interrogantes entre quienes aguardaban su participación en el ciclo.

Mirtha Legrand estuvo ausente de la pantalla este fin de semana
Mirtha Legrand estuvo ausente de la pantalla este fin de semana

La periodista Analía Franchín aportó detalles sobre el cuadro en el programa A la Barbarossa. Según relató, la recomendación médica buscaba que la conductora permaneciera alejada de sus obligaciones habituales. El reposo apareció como la primera pauta ante el cuadro gripal y la afección respiratoria que se le atribuyó.

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La panelista sostuvo: “Estaría con una bronquitis”. También indicó que, durante las últimas horas, la situación llevó a que fuera ingresada a una clínica, donde quedaría monitoreada y con un control más amplio.

Respecto al estado de salud de Chiquita de estos últimos días, mientras se conocía que Legrand estaba afectada por la gripe, su ausencia en la televisión fue explicada por integrantes de su familia. Marcela Tinayre contó en las últimas horas que su madre estaba “un poco engripada”, una definición que ubicó el malestar en el plano de un cuadro respiratorio. Su mensaje aportó una primera referencia sobre el estado de la conductora.

La diva dio detalles de su estado de salud y contó cómo se encuentra tras ausentarse tres semanas de su programa

El último sábado, la conducción del programa quedó en manos de Juana Viale. La nieta de Legrand ocupó el lugar de la anfitriona y explicó ante la audiencia el motivo de la ausencia de su abuela.

Juana habló del tema con naturalidad y buscó llevar tranquilidad a los televidentes que esperaban ver a Legrand en pantalla. Su explicación fue directa: “La abuelita está con gripe”.

Cabe recordar que durante abril de este año, Mirtha Legrand atravesó un cuadro gripal que derivó en una bronquitis fuerte. La situación fue descripta como delicada y llevó a que sus médicos adoptaran una postura estricta sobre la necesidad de que descansara.

“La verdad que mamá se enfermó de una estupidez, una huevada, porque si algo tiene es buena salud”, relató Marcela en aquel momento al explicar que el cuadro se originó por la exposición constante al aire acondicionado durante varios días, sin que Mirtha se levantara o pidiera un abrigo a tiempo.

Mirtha Legrand habló de su regreso a la tele luego de la bronquitis

“El aire le atacó los bronquios, tiene una bronquitis, la está superando, y su doctor le dijo: ‘Señora, hágase la idea de que esto es 18 a 20 días con todos los cuidados’. Tiene que extenderse hasta que esté óptima, fantástica, impecable, porque salir con un estado bronquial o una gripe, no te reponés más. Ella no tiene una edad para estar en la calle con una gripe mal curada”, había expresado Tinayre.

La orden entonces fue de reposo estricto. Los profesionales buscaron evitar una recaída, una posibilidad que podía representar un riesgo para la conductora debido a su edad, según el relato sobre aquel episodio de salud.

Ese antecedente incluyó un tratamiento con antibióticos. La recuperación demandó más tiempo del previsto y obligó a Legrand a permanecer alejada de su espacio televisivo durante varias semanas, sin una fecha inmediata de regreso frente a las cámaras.

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Mirtha LegrandInternaron a Mirtha LegrandSanatorio Mater DeiBronquitisProblemas respiratorios

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