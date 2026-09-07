El pase de Mudryk cortó una racha de 17 años en la Premier League

Tottenham incorporó a Mykhailo Mudryk desde Chelsea a préstamo con opción de compra (REUTERS/Andrew Boyers)

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Tottenham Hotspur cerró la llegada de Mykhailo Mudryk y Tosin Adarabioyo desde Chelsea en uno de los movimientos más llamativos del cierre del mercado inglés. El club del norte de Londres rompió una barrera de 17 años sin traspasos directos con su rival y sumó al extremo ucraniano a préstamo hasta el final de la temporada, mientras el defensor central quedó incorporado de manera permanente.

La operación expuso, además, el cambio de criterio de Chelsea para negociar salidas incluso con adversarios históricos.

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La llegada de Mudryk fue la parte más resonante del doble movimiento. El atacante, de 25 años, dejó Chelsea después de casi 20 meses sin competencia oficial a nivel de clubes y recaló en Tottenham a préstamo con cargo y opción de compra de 101,6 millones de dólares, de acuerdo con lo informado en los primeros días de septiembre por The Athletic.

En la misma operación, Adarabioyo, de 28 años, fue transferido de manera definitiva por una cifra que oscila entre los 8 y 12,5 millones de dólares.

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Mudryk volvió a competir tras casi dos años

La cesión de Mudryk quedó como una jugada deportiva y financiera para ambas partes. El extremo no disputaba un partido oficial desde noviembre de 2024 y recién a fines de julio de 2026 quedó habilitado para volver a competir con efecto inmediato, después de que la Asociación Inglesa resolviera el expediente por infracción a las normas antidopaje y computara como sanción el tiempo ya cumplido.

En ese marco, su salida de Chelsea apuntó a devolverle ritmo y a recuperar parte del valor de un fichaje que en enero de 2023 había implicado un desembolso inicial de 70 millones de euros, con variables que podían elevar la cifra.

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Mudryk volvió a competir tras casi dos años, después de que la Asociación Inglesa resolviera el expediente por infracción a las normas antidopaje (REUTERS/Tyrone Siu)

El punto central de la operación fue su reencuentro con De Zerbi, el técnico con el que había mostrado su versión más prometedora en Shakhtar Donetsk. En su presentación oficial en Spurs, replicada por medios británicos y por los canales del club, el ucraniano expresó su entusiasmo por volver a trabajar con el italiano. El entrenador remarcó que conocía bien las condiciones del futbolista y que el objetivo sería llevarlo otra vez a su mejor nivel.

BBC detalló que Mudryk había participado en la gira de pretemporada de Chelsea por Australia y Asia y que incluso había sumado minutos en un amistoso ante Juventus en Hong Kong, pero luego Xabi Alonso lo dejó afuera de las convocatorias de liga frente a Fulham y Brighton y también del cruce de la Copa de la Liga ante Luton.

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El extremo no había integrado ninguna convocatoria oficial en el arranque de la temporada, una señal clara de que su continuidad ya estaba comprometida antes del cierre del mercado.

Tottenham y el quiebre de una barrera histórica

Más allá del nombre de Mudryk, la doble operación tuvo un peso histórico. El último pase directo entre ambos clubes se había producido en 2009, cuando el arquero Carlo Cudicini dejó Chelsea para sumarse a Tottenham. La reapertura de ese canal en 2026 mostró hasta qué punto cambió la política de ventas del club de Stamford Bridge.

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La dirigencia de Chelsea ya había dado señales de ese giro al aceptar ventas a competidores fuertes de la Premier League. En temporadas recientes salieron Jorginho y Kai Havertz rumbo a Arsenal, Mason Mount a Manchester United y Mateo Kovačić a Manchester City. En ese escenario, la barrera simbólica con Tottenham dejó de ser un límite si la ecuación económica y deportiva cerraba.

En el caso de Adarabioyo, la necesidad de los Spurs fue inmediata. El club avanzó por un central con experiencia en la liga para cubrir la vacante que dejaba Danso. El defensor se convirtió en el décimo refuerzo del verano boreal, dentro de una ventana en la que el gasto del club superó los 406,4 millones de dólares.

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El reencuentro de Mudryk con De Zerbi en Tottenham quedó como un punto central de la operación tras su etapa conjunta en Shakhtar Donetsk (REUTERS/Andrew Boyers)

El detalle económico de la negociación dejó diferencias

El operativo, de todos modos, dejó varios matices en las cifras finales. El primero fue el monto del pase de Tosin Adarabioyo. Sports Illustrated habló de 9,5 millones de dólares, mientras que la BBC señaló que el valor total podía llegar a 16,3 millones de dólares con adicionales. La diferencia sugirió que una parte del acuerdo dependió de bonus por rendimiento o metas contractuales, aunque no todas las publicaciones lo detallaron.

También aparecieron diferencias en torno al costo original de Mudryk. La pieza de SI mencionó 75 millones de dólares como base de su compra desde Shakhtar, mientras otros medios británicos trabajaron sobre un piso de 70 millones de euros o alrededor de 82,7 millones de dólares. La disparidad pudo responder al uso de monedas distintas o a la inclusión de variables, pero el dato necesitó una unificación clara para evitar confusiones.

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Otro punto relevante para el traspaso fue la necesidad de “recortar el plantel de Xabi Alonso”. En septiembre, reportes indicaron que el entrenador marginó a Mudryk de las convocatorias. Desde el club no se aclaró si la decisión fue táctica, física, disciplinaria o económica, ni profundizaron en la resolución del caso antidopaje, clave para el contexto del jugador.

Tras el cierre, quedó claro que Tottenham apostó a la recuperación de Mudryk con De Zerbi, mientras Chelsea priorizó salidas, equilibrio del plantel y margen financiero.

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