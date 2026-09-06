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Así logran que GTA V funcione en Nintendo Switch: algo que parecía imposible

El port fue creado por un grupo de aficionados, por lo que es una versión no oficial del juego de Rockstar

El port nativo de GTA V en Nintendo Switch fue impulsado por M0jso y Paralympics Productions sin vínculo con Rockstar Games ni Nintendo.
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Un grupo de aficionados logró que Grand Theft Auto V funcione de forma nativa en la Nintendo Switch original, sin recurrir a emuladores ni a sistemas externos como Linux o Android.

El proyecto, impulsado por la comunidad que modifica consolas, sorprendió porque no se trata de una simulación del juego sino de una versión adaptada para correr directamente sobre el propio hardware de la máquina portátil.

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La iniciativa nació del trabajo de M0jso, de Paralympics Productions, quien aclaró de forma pública que el proyecto no tiene ningún vínculo con Rockstar Games ni con Nintendo. Se trata de un desarrollo hecho por fanáticos, sin autorización de las compañías originales.

Cómo lograron que GTA V corra en la Nintendo Switch

Para que Grand Theft Auto V funcione en la Switch, los creadores usaron partes de un código fuente del juego que se filtró sin permiso en 2023. Ese material les permitió adaptar y recompilar el juego para que el procesador de la consola, un chip llamado Tegra X1, pudiera leerlo directamente.

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Los desarrolladores adaptaron Grand Theft Auto V con partes del código fuente filtrado en 2023 para que el chip Tegra X1 de la Switch lo ejecute directamente. (ROCKSTAR GAMES)
Los desarrolladores adaptaron Grand Theft Auto V con partes del código fuente filtrado en 2023 para que el chip Tegra X1 de la Switch lo ejecute directamente. (ROCKSTAR GAMES)

En términos simples: no es que el juego se transmita desde otro equipo ni que se ejecute a través de un programa que lo traduzca. El código fue modificado para hablar el mismo “idioma” que entiende la Switch por dentro.

La base utilizada para este trabajo corresponde a la edición conocida como GTA V Legacy v1.0.2699, la misma rama que se usó en las versiones de PlayStation 4, Xbox One y computadoras, y no la de las consolas más antiguas como PlayStation 3 o Xbox 360.

Este tipo de adaptación, conocida como port nativo, consiste en reconstruir un juego para que funcione directamente en el sistema operativo y el procesador de un dispositivo distinto al que fue creado originalmente, sin depender de programas intermedios que traduzcan su funcionamiento en tiempo real.

Para poder jugarlo, es necesario que la consola esté modificada previamente con un firmware personalizado, ya que se trata de una versión no oficial que no pasa por ningún canal autorizado.

Grand Theft Auto V funciona de forma nativa en la Nintendo Switch original sin emuladores ni sistemas externos como Linux o Android.
Grand Theft Auto V funciona de forma nativa en la Nintendo Switch original sin emuladores ni sistemas externos como Linux o Android.

Cuáles son los recortes que tuvo que sufrir el juego

Meter un título tan pesado dentro de una consola tan pequeña no fue sencillo. La Switch original solo cuenta con 4 gigabytes de memoria, muy por debajo de lo que suelen usar las computadoras o consolas de escritorio para correr este juego.

Por eso, los desarrolladores tuvieron que achicar los archivos gráficos al máximo posible para que entraran en ese límite. También modificaron los archivos de configuración del juego para reducir la distancia a la que se ven los edificios y otros elementos lejanos.

Además, bajaron la cantidad de partículas visuales, como el humo o las chispas, que suelen exigir mucho procesamiento cuando aparecen varias al mismo tiempo en pantalla.

Con todos estos ajustes, la versión final del port pesa alrededor de 49 gigabytes. Según los propios desarrolladores, el rendimiento que consiguieron es comparable al que tenían las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360, aunque el juego use por dentro el código más moderno de Grand Theft Auto V.

GTA V
La versión final de GTA V para Nintendo Switch pesa alrededor de 49 gigabytes y ofrece un rendimiento comparable al de PlayStation 3 y Xbox 360.

Cómo funciona la versión no oficial de GTA V en Nintendo Switch

Sin ningún tipo de aceleración extra, el juego corre entre 10 y 25 cuadros por segundo, dependiendo de la escena. Esa cifra puede sonar baja, pero equivale a la fluidez con la que se movían muchos juegos de generaciones anteriores.

Para llegar a los 30 cuadros por segundo, algo más parecido a lo que se considera una experiencia fluida hoy en día, hace falta aplicar overclocking, un proceso que consiste en forzar al procesador de la consola para que trabaje a mayor velocidad de la que trae de fábrica.

Uno de los usuarios que probó el port, identificado como alucardio_inc, utilizó una herramienta llamada Sys-CLK, que describió como la opción “más segura” para lograr este aumento de velocidad. Según explicó, si en cambio se usa otra herramienta llamada Horizon OC, el juego debería funcionar todavía mejor.

Las pruebas se realizaron en un modelo Switch OLED sin modificar la memoria RAM del equipo, solo aplicando overclock. En las zonas más tranquilas del mapa se alcanzaron los 30 cuadros por segundo, mientras que en los pasajes con más personajes o efectos en pantalla la velocidad vuelve a caer.

El proyecto ya recibió varias actualizaciones para mejorar su funcionamiento y, según los propios creadores, ahora trabajan en una versión similar pensada para funcionar de manera nativa en teléfonos con sistema Android.

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