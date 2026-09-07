América Latina

Ecuador pone a Japón en la mira y busca avanzar hacia un nuevo TLC

El presidente anunció el interés de negociar un acuerdo con la economía asiática, mientras Ecuador acelera su estrategia para ampliar mercados e inversiones

Ecuador busca un TLC con Japón.
Ecuador busca un TLC con Japón.
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Japón se convirtió en una de las nuevas prioridades de la política comercial de Ecuador. El presidente Daniel Noboa anunció que su Gobierno quiere avanzar hacia un Tratado de Libre Comercio con el país asiático, en una nueva apuesta por ampliar los mercados para las exportaciones nacionales y atraer inversiones desde una de las principales economías del mundo.

El objetivo planteado por el mandatario abre un nuevo frente en la estrategia de apertura comercial que Ecuador ha impulsado durante los últimos años. Sin embargo, hasta el 7 de septiembre de 2026, el acercamiento entre Quito y Tokio todavía no se ha traducido en el inicio formal de una negociación para un tratado.

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La diferencia es relevante: Ecuador ha manifestado su intención de avanzar hacia un acuerdo comercial, pero aún no se han anunciado rondas de negociación ni la instalación oficial de equipos para discutir los capítulos de un eventual tratado.

Los contactos entre ambos países, no obstante, han ganado intensidad durante 2026. En junio, Ecuador y Japón establecieron el Comité Económico y Comercial Japón-Ecuador, un mecanismo conocido como JETCO, destinado a institucionalizar el diálogo bilateral sobre comercio e inversiones.

La canciller Gabriela Sommerfeld y el embajador japonés en Quito, Keiichiro Morishita. (Cancillería Ecuador)
La entonces canciller Gabriela Sommerfeld y el embajador japonés en Quito, Keiichiro Morishita, en 2024. (Cancillería Ecuador)

El acercamiento continuó en agosto, cuando representantes de los dos gobiernos discutieron la posibilidad de avanzar hacia un Acuerdo de Asociación Económica o EPA, una figura utilizada habitualmente por Japón para establecer relaciones económicas de mayor alcance.

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Este tipo de acuerdo puede ir más allá de la reducción de aranceles. Dependiendo de su contenido, puede incluir disposiciones sobre comercio de bienes y servicios, inversiones, cooperación económica y otros aspectos regulatorios. Por eso, aunque Noboa habló de un Tratado de Libre Comercio, la arquitectura que hasta ahora se ha discutido entre los dos países apunta hacia un eventual Acuerdo de Asociación Económica.

Para Ecuador, la posibilidad de un entendimiento con Japón tiene un objetivo inmediato: abrir nuevas oportunidades para sus exportaciones no petroleras en un mercado de alto poder adquisitivo.

Entre los productos con potencial se encuentran el camarón, el banano, el cacao y las flores, sectores que ya ocupan un lugar relevante en la oferta exportadora ecuatoriana. También podrían existir oportunidades para alimentos diferenciados y productos con mayor valor agregado, como café de especialidad, chocolates y frutas tropicales.

La cosecha del cacao se realiza de manera manual. (Ministerio de Cultura y Patrimonio)
La cosecha del cacao se realiza de manera manual. (Ministerio de Cultura y Patrimonio)

Pero el acceso al mercado japonés también implicaría nuevos desafíos. Las empresas ecuatorianas deberían cumplir con estrictos estándares sanitarios, técnicos y de calidad, además de requisitos de trazabilidad que son determinantes para ingresar y consolidarse en ese mercado.

La agenda bilateral también incluye la búsqueda de inversiones. Ecuador ha identificado oportunidades para atraer capital japonés hacia sectores como energías renovables, hidrógeno verde, infraestructura, innovación, tecnología y logística.

La complementariedad entre ambas economías es uno de los argumentos que ha planteado el Gobierno ecuatoriano. Noboa ha señalado que existe interés desde el sector privado japonés para profundizar las relaciones económicas y comerciales con Ecuador.

El anuncio se produce mientras el Gobierno busca ampliar la red de acuerdos comerciales del país. Ecuador ya cuenta con tratados con varios socios estratégicos y, durante los últimos años, ha incorporado nuevos mercados a su agenda internacional.

Rosas ecuatorianas
Flores ecuatorianas (Foto: Shutterstock)

La búsqueda de un acuerdo con Japón permitiría a Ecuador profundizar su inserción en Asia-Pacífico después de la entrada en vigencia del tratado con China. Para Quito, la estrategia pasa por reducir la dependencia de un número limitado de mercados y garantizar mejores condiciones de acceso para una economía cuya oferta exportadora depende cada vez más de productos no petroleros.

Las cifras del comercio exterior muestran la importancia de esa apuesta. Durante el primer semestre de 2026, Ecuador registró exportaciones de bienes por USD 19.571 millones. De ese total, USD 14.651 millones correspondieron a exportaciones no petroleras, según datos oficiales.

El camino hacia un acuerdo con Japón, sin embargo, todavía está en una etapa inicial. La creación del JETCO y las conversaciones sobre un eventual EPA representan avances institucionales, pero aún falta la decisión formal de ambos gobiernos para iniciar una negociación.

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