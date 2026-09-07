Cómo activar el ‘modo seguro’ de Android que limpia el celular de virus, anuncios y ventanas emergentes

El modo seguro de Android ayuda a detectar aplicaciones problemáticas (Google)

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El modo seguro de Android permite identificar aplicaciones que pueden estar detrás de anuncios invasivos, ventanas emergentes, cambios no autorizados en Chrome y otros comportamientos sospechosos. No elimina virus por sí mismo, pero inicia el teléfono sin ejecutar las aplicaciones descargadas por el usuario, lo que facilita detectar y desinstalar el programa que provoca el problema.

La función importa porque una aplicación problemática puede alterar el uso cotidiano del móvil sin que el origen resulte evidente. El dispositivo puede mostrar publicidad constante, abrir pestañas sin autorización, redirigir la navegación, consumir más batería o cambiar la página principal y el buscador de Chrome. El modo seguro ayuda a separar un fallo del sistema de un problema causado por una app instalada recientemente.

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Google recomienda utilizar esta opción cuando aparecen alertas sobre un supuesto virus, mensajes publicitarios repetidos o páginas desconocidas que se abren solas. Antes de hacer cambios, conviene recordar qué aplicaciones se instalaron en los últimos días. Esa lista permitirá retirarlas de forma ordenada y recuperar después aquellas que no estaban relacionadas con el comportamiento anómalo del teléfono.

Al reiniciar el dispositivo bajo esta modalidad, las herramientas instaladas por el usuario dejan de ejecutarse y resulta más sencillo identificar cuál origina ventanas emergentes, alertas engañosas o modificaciones del navegador - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El modo seguro desactiva temporalmente las aplicaciones descargadas

El modo seguro de Android inicia el equipo con las herramientas básicas del sistema. Las aplicaciones que el usuario descargó dejan de ejecutarse de forma temporal, por lo que los anuncios o ventanas emergentes pueden desaparecer si provenían de alguna de ellas.

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Esa diferencia permite localizar el origen de la falla. Si el móvil funciona con normalidad en modo seguro, existe una posibilidad de que una aplicación instalada sea responsable del problema. Si los anuncios, bloqueos o cambios continúan, la causa puede estar relacionada con otra configuración, un sitio web con permisos activos o una situación que requiere una revisión adicional.

La función no debe entenderse como una limpieza automática. El modo seguro no borra archivos, no restaura el teléfono y no elimina por cuenta propia programas maliciosos. Su utilidad consiste en crear un entorno donde el usuario pueda identificar aplicaciones sospechosas y retirarlas sin que sigan funcionando en segundo plano.

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La herramienta no elimina archivos ni restaura configuraciones, pero desactiva temporalmente aplicaciones externas para que puedan examinarse permisos excesivos, actividades sospechosas y posibles conflictos con Chrome (Unsplash)

Cómo activar el modo seguro en un celular Android

El proceso comienza al mantener pulsado el botón de encendido del dispositivo. En la pantalla aparecerán las opciones habituales para apagar o reiniciar el teléfono. El siguiente paso es mantener presionada la opción “Apagar” hasta que Android muestre la posibilidad de reiniciar en modo seguro.

Después de confirmar, el dispositivo se reiniciará y mostrará el texto “Modo seguro” en la parte inferior de la pantalla. Esa señal indica que las aplicaciones descargadas no están activas. A partir de ese momento, el usuario puede revisar si desaparecieron los anuncios, las alertas, los bloqueos o las páginas que se abrían sin permiso.

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El teléfono mantendrá las llamadas, los mensajes y las funciones esenciales del sistema. Sin embargo, algunas aplicaciones habituales pueden no aparecer o permanecer deshabilitadas mientras dure este modo. Esto no significa que hayan sido eliminadas, sino que Android impide temporalmente que se ejecuten hasta que el equipo vuelva a iniciarse de forma normal.

Cómo descubrir qué aplicación altera el funcionamiento del teléfono - REUTERS/Violeta Santos Moura

Las aplicaciones deben eliminarse una por una

Una vez activado el modo seguro, Google recomienda desinstalar las aplicaciones descargadas recientemente, una por una. Después de retirar cada aplicación, se debe reiniciar el teléfono de forma normal y comprobar si el comportamiento extraño desapareció.

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Este método evita borrar programas innecesariamente. Si el problema continúa, se puede volver a entrar en modo seguro y retirar otra aplicación de la lista. Cuando el teléfono recupera su funcionamiento habitual, es posible reinstalar las aplicaciones eliminadas que no causaban anuncios, ventanas emergentes o cambios en el navegador.

También conviene prestar atención a aplicaciones que solicitan permisos excesivos o que no corresponden con una necesidad concreta. Un programa que pide acceso a notificaciones, navegación, archivos o pantalla sin una función clara merece una revisión antes de permanecer instalado en el dispositivo.

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Después de retirar una aplicación problemática, es importante activar Play Protect. Para hacerlo, hay que abrir Google Play Store, pulsar la imagen de perfil o la inicial de la cuenta, entrar en Play Protect, acceder a Configuración y habilitar “Analizar las apps con Play Protect”.

Si las molestias proceden de notificaciones de un sitio web, el ajuste está en Chrome. Se debe abrir la página, seleccionar Información de la página, entrar en Permisos y desactivar las notificaciones. Si esa opción no aparece, el sitio no tiene permiso activo.

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El modo seguro permite detectar qué aplicación altera el teléfono, pero la protección requiere revisar permisos, mantener las apps actualizadas y descargar programas desde fuentes conocidas.