Los días de surf de María Susini en medio de su nueva vida alejada de Facundo Arana: “Más olas, más diversión”

La modelo María Susini se desplaza sobre una ola mientras realiza surf en el mar.

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María Susini compartió fotos de sus jornadas de surf en Mar del Plata, una secuencia que mostró su vínculo con el mar en medio de la repercusión por su separación de Facundo Arana. Las imágenes la muestran con traje de neoprene, tabla y olas de fondo, en distintos momentos de la actividad.

La publicación sumó un detalle que atrajo miradas: el actor reaccionó a las fotos de su expareja con comentarios y emojis. La interacción ocurrió después de que él hablara públicamente de la ruptura y manifestara que quiere recuperar el vínculo.

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La serie incluye retratos de Susini en la playa, con el cabello mojado y una tabla de surf bajo el brazo. También aparecen imágenes de preparación antes de entrar al agua, con la tabla apoyada sobre la arena y el equipo dispuesto junto a la costa.

María Susini aplica cera a su tabla de surf sobre la arena antes de ingresar al agua.

En algunas postales se la ve ajustando el sujetador de seguridad de la tabla. En otras, posa con el traje de neopreno frente al mar o permanece de perfil sobre la playa, mientras el agua y las olas ocupan el fondo de la escena.

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El recorrido fotográfico también registra el momento en que Susini surfea. En una de las imágenes aparece de pie sobre la tabla, con las rodillas flexionadas, mientras avanza sobre una ola. Otra toma la muestra en una maniobra similar, rodeada por espuma y agua en movimiento.

Acompañó las publicaciones con referencias directas a la ciudad y a la actividad. En una de ellas escribió: “Mdp y sus olas”. En otra, eligió la frase: “Más olas, más diversión”.

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María Susini sostiene una tabla de surf en la orilla del mar vestida con un traje de neopreno.

La publicación deja ver un deporte al que Susini se acercó y con el que se siente cada vez más a gusto. La secuencia no se limita a las imágenes de acción: incorpora los pasos previos, la estadía en la playa y el regreso a la orilla.

En las tomas desde lejos se la observa sobre una ola de tamaño moderado. Mantiene una postura baja sobre la tabla, con los brazos abiertos para conservar el equilibrio, mientras la espuma se forma detrás de ella.

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Las imágenes más cercanas, en cambio, muestran detalles de su vestimenta y del entorno. El traje es oscuro, con marcas visibles en algunas zonas, y la tabla aparece junto a Susini en distintos tramos de la jornada.

María Susini realiza una maniobra sobre una ola mientras practica surf en el mar.

La aparición de Arana en los comentarios añadió otro elemento a las publicaciones. El actor escribió “Fotón” en una de las imágenes compartidas por Susini.

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En otra reacción, dejó cinco emojis de aplausos y un emoji de fuego. No hubo en esas intervenciones una explicación adicional sobre el contenido de los mensajes ni sobre el estado de la relación entre ambos.

Los comentarios llegaron después de la entrevista de Arana en PH, Podemos hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. Allí, el actor habló sobre la ruptura y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación.

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María Susini realiza una maniobra sobre una ola mientras practica surf en el mar.

Durante esa visita televisiva, Arana definió a Susini como el amor de su vida. También sostuvo que está “dándolo todo” para recuperarla, una frase que instaló la posibilidad de que busque recomponer el vínculo.

Susini fue consultada luego por Puro Show, el programa de El Trece. Frente a las preguntas sobre lo que había dicho Arana, confirmó que había visto la entrevista y que le llegaban comentarios sobre el tema.

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“Obviamente que lo vi”, respondió al ser consultada. Luego explicó que muchas de las cuestiones vinculadas con esa situación prefería reservarlas para su esfera personal.

María Susini navega una ola sobre una tabla de surf con un traje de neopreno en el mar.

“Son cosas que yo me las voy a guardar para mí”, afirmó Susini. Su respuesta no negó que conociera las declaraciones de Arana, pero marcó un límite frente a la exposición de los asuntos vinculados con la relación.

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La decisión de no profundizar en público apareció en más de una de sus frases. “Hay cosas que yo prefiero mantenerlas en familia”, dijo durante la charla con el programa.