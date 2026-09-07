Teleshow

Los días de surf de María Susini en medio de su nueva vida alejada de Facundo Arana: “Más olas, más diversión”

La modelo y conductora compartió una serie de imágenes en las que da cuenta de su presente en este deporte que abrazó como propio

Una mujer con traje de neopreno negro se desplaza sobre una tabla de surf en medio de la espuma de una ola
La modelo María Susini se desplaza sobre una ola mientras realiza surf en el mar.
Guardar

María Susini compartió fotos de sus jornadas de surf en Mar del Plata, una secuencia que mostró su vínculo con el mar en medio de la repercusión por su separación de Facundo Arana. Las imágenes la muestran con traje de neoprene, tabla y olas de fondo, en distintos momentos de la actividad.

La publicación sumó un detalle que atrajo miradas: el actor reaccionó a las fotos de su expareja con comentarios y emojis. La interacción ocurrió después de que él hablara públicamente de la ruptura y manifestara que quiere recuperar el vínculo.

PUBLICIDAD

La serie incluye retratos de Susini en la playa, con el cabello mojado y una tabla de surf bajo el brazo. También aparecen imágenes de preparación antes de entrar al agua, con la tabla apoyada sobre la arena y el equipo dispuesto junto a la costa.

Una mujer con traje de neopreno negro aplica cera sobre una tabla de surf apoyada en la arena de la playa
María Susini aplica cera a su tabla de surf sobre la arena antes de ingresar al agua.

En algunas postales se la ve ajustando el sujetador de seguridad de la tabla. En otras, posa con el traje de neopreno frente al mar o permanece de perfil sobre la playa, mientras el agua y las olas ocupan el fondo de la escena.

PUBLICIDAD

El recorrido fotográfico también registra el momento en que Susini surfea. En una de las imágenes aparece de pie sobre la tabla, con las rodillas flexionadas, mientras avanza sobre una ola. Otra toma la muestra en una maniobra similar, rodeada por espuma y agua en movimiento.

Acompañó las publicaciones con referencias directas a la ciudad y a la actividad. En una de ellas escribió: “Mdp y sus olas”. En otra, eligió la frase: “Más olas, más diversión”.

Una mujer de perfil con traje de neopreno negro sostiene una tabla de surf oscura frente al mar bajo un cielo parcialmente nublado
María Susini sostiene una tabla de surf en la orilla del mar vestida con un traje de neopreno.

La publicación deja ver un deporte al que Susini se acercó y con el que se siente cada vez más a gusto. La secuencia no se limita a las imágenes de acción: incorpora los pasos previos, la estadía en la playa y el regreso a la orilla.

En las tomas desde lejos se la observa sobre una ola de tamaño moderado. Mantiene una postura baja sobre la tabla, con los brazos abiertos para conservar el equilibrio, mientras la espuma se forma detrás de ella.

Las imágenes más cercanas, en cambio, muestran detalles de su vestimenta y del entorno. El traje es oscuro, con marcas visibles en algunas zonas, y la tabla aparece junto a Susini en distintos tramos de la jornada.

Una persona con traje de neopreno negro navega sobre una tabla de surf en la cresta de una ola
María Susini realiza una maniobra sobre una ola mientras practica surf en el mar.

La aparición de Arana en los comentarios añadió otro elemento a las publicaciones. El actor escribió “Fotón” en una de las imágenes compartidas por Susini.

En otra reacción, dejó cinco emojis de aplausos y un emoji de fuego. No hubo en esas intervenciones una explicación adicional sobre el contenido de los mensajes ni sobre el estado de la relación entre ambos.

Los comentarios llegaron después de la entrevista de Arana en PH, Podemos hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. Allí, el actor habló sobre la ruptura y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación.

Una persona con traje de neopreno negro se desliza sobre una ola con una tabla de surf en el mar
María Susini realiza una maniobra sobre una ola mientras practica surf en el mar.

Durante esa visita televisiva, Arana definió a Susini como el amor de su vida. También sostuvo que está “dándolo todo” para recuperarla, una frase que instaló la posibilidad de que busque recomponer el vínculo.

Susini fue consultada luego por Puro Show, el programa de El Trece. Frente a las preguntas sobre lo que había dicho Arana, confirmó que había visto la entrevista y que le llegaban comentarios sobre el tema.

Obviamente que lo vi”, respondió al ser consultada. Luego explicó que muchas de las cuestiones vinculadas con esa situación prefería reservarlas para su esfera personal.

Una mujer con traje de neopreno negro se mantiene de pie sobre una tabla de surf en medio de las olas del mar
María Susini navega una ola sobre una tabla de surf con un traje de neopreno en el mar.

“Son cosas que yo me las voy a guardar para mí”, afirmó Susini. Su respuesta no negó que conociera las declaraciones de Arana, pero marcó un límite frente a la exposición de los asuntos vinculados con la relación.

La decisión de no profundizar en público apareció en más de una de sus frases. “Hay cosas que yo prefiero mantenerlas en familia”, dijo durante la charla con el programa.

Temas Relacionados

María SusiniFacundo AranaSeparaciónSurfMar del PlataOlasDeporte acuático

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gilda: cómo nació “No me arrepiento de este amor”, la canción que marcó su vida

Hace 30 años, con solo 34 años, moría Miriam Alejandra Bianchi, Gilda para todos. Aquí la recordamos desde su máximo hit, a esta altura un clásico de nuestra música popular, un tema infaltable en cada fiesta donde suena cumbia

Gilda: cómo nació “No me arrepiento de este amor”, la canción que marcó su vida

Wanda Nara confesó qué hizo con las fotos hot que le enviaba a un ex: “Por miedo a que se filtren”

La conductora respondió una pregunta en Instagram y habló de las imágenes íntimas que tiene en su celular

Wanda Nara confesó qué hizo con las fotos hot que le enviaba a un ex: “Por miedo a que se filtren”

El dolor del Turco Naim por la muerte de su papá: “Te fuiste para estar cuidándome”

En una publicación de Instagram, el humorista recordó a su padre al cumplirse un mes de su fallecimiento. La foto del hombre en la costa con la que acompañó sus palabras

El dolor del Turco Naim por la muerte de su papá: “Te fuiste para estar cuidándome”

Una vidente analizó las extrañas fotos de Wanda Nara: “Está limpiando un trabajo que la China Suárez le hizo”

Una tarotista desentrañó en Infama la escena con velas, rosas y una camiseta del Galatasaray donde habló de brujería y rituales de protección

Una vidente analizó las extrañas fotos de Wanda Nara: “Está limpiando un trabajo que la China Suárez le hizo”

La fuerte versión sobre el supuesto romance de La Joaqui y Tiago PZK que lanzó Yanina Latorre: “Bomba y bomba”

La conductora de SQP dio detalles en sus redes sobre el fin de semana de amor que habrían pasado los artistas. Los detalles

La fuerte versión sobre el supuesto romance de La Joaqui y Tiago PZK que lanzó Yanina Latorre: “Bomba y bomba”

AMÉRICA

Estos son los niveles de estrés de las personas trabajadoras en Centroamérica y República Dominicana

Estos son los niveles de estrés de las personas trabajadoras en Centroamérica y República Dominicana

Organizaciones alertan que el retorno de migrantes deportados agrava la crisis rural en el Corredor Seco centroamericano

El Salvador proyecta ampliar su reserva de Bitcoin entre 2026 y 2027

Serbia desafía a la Unión Europea y rinde homenaje público al criminal de guerra Ratko Mladic

Clara Zetkin, activista alemana: “Cuando los hombres matan, nos toca a nosotras luchar por la preservación de la vida”

MALDITOS NERDS

Don’t Nod evalúa eliminar hasta 90 puestos y advierte por su futuro en 2027

Don’t Nod evalúa eliminar hasta 90 puestos y advierte por su futuro en 2027

Florence Pugh lidera ‘Al este del Edén’, la nueva miniserie de Netflix

La primera PlayStation recibe un set LEGO casi a tamaño real con DualShock

Naughty Dog confirma dos nuevos proyectos de ‘The Last of Us’ en desarrollo

Prime Video anuncia para 2028 el live-action de ‘The Apothecary Diaries’

DEPORTES

Las joyas de 127 quilates con gemas de colores que lució la número 1 del tenis Aryna Sabalenka durante un partido del US Open

Las joyas de 127 quilates con gemas de colores que lució la número 1 del tenis Aryna Sabalenka durante un partido del US Open

Se cierra la fecha 8 del Torneo Clausura: la agenda de partidos y las posiciones

La emoción de la ex Leona Mechi Margalot tras el reencuentro con su madre que padece una enfermedad: “Supo que era su hija”

El brutal choque de un jugador a su rival sin pelota que abrió debate en Europa: “Intento de asesinato”

La revelación sobre el estado de salud de Charles Leclerc tras el fuerte accidente en el GP de Italia de Fórmula 1