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Vicky Xipolitakis le cumplió el sueño a su hijo Salvador: viajaron a Grecia para reencontrarse con su abuelo

La panelista salió del país con el permiso de la Justicia argentina y emprendió una travesía muy especial para que su niño pueda celebrar junto a sus familiares de manera sorpresiva en una fecha clave

El viaje sorpresa a Grecia de Vicky Xipolitaquis y su hijo

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Vicky Xipolitakis viajó a Grecia con su hijo Salvador tras obtener la autorización judicial para salir del país. Según contó en sus redes sociales, el motivo central fue reunir al niño con su abuelo en el cumpleaños número 70, en un encuentro de fuerte valor afectivo.

Según relató la panelista, el motivo del viaje estuvo vinculado con una celebración familiar en Grecia. El destino tenía una carga afectiva especial porque allí los esperaba el abuelo del niño, en el día de su cumpleaños número 70. La posibilidad de que Salvador pudiera participar de ese momento fue presentada por Xipolitakis como un anhelo profundo, sostenido durante mucho tiempo.

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“La luchamos, costó, pero lo conseguimos porque cuando se trata de vos, hijo, nunca me quedo sin fuerzas, más cuando se trata de tu felicidad y de la familia”, expresó Vicky Xipolitakis.

Una mujer con gorra y gafas de sol posa con un niño junto a un carrito lleno de maletas en la terminal de un aeropuerto
La mediática compartió imágenes del vuelo con Salvador rumbo a Grecia para un encuentro familiar muy esperado

La publicación estuvo acompañada por postales del trayecto. En una de ellas se ve a madre e hijo durante el vuelo; en otra, ya instalados en la terminal aérea antes de continuar el viaje. Las imágenes reforzaron el tono íntimo del anuncio y mostraron a ambos sonrientes en el inicio de una experiencia que para la familia tenía un peso simbólico.

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Al comunicar la noticia, Xipolitakis puso el foco en el significado del traslado más allá del aspecto judicial. En su mensaje, explicó que el viaje apuntó a conectar a su hijo con su historia, sus vínculos y el lugar de donde proviene parte de su familia.

“Viajamos a Grecia para cumplir el sueño más grande de mi hijo: abrazar y estar junto a su GRAN abuelo, en su cumpleaños número 70, tenemos mucha emoción porque es sorpresa y mucha felicidad de haberlo logrado”, escribió en sus posteos en redes. En esa frase condensó el objetivo emocional del viaje y el motivo por el cual la autorización resultaba tan importante.

Un niño en un asiento de avión tiene el rostro cubierto por un corazón dorado y realiza un gesto con el pulgar hacia arriba
Vicky Xipolitakis mostró postales del aeropuerto y del avión antes de reencontrarse con su familia en Grecia

La referencia a la sorpresa familiar sumó otro elemento al episodio. Según indicó, el encuentro no solo estaba planificado como una visita, sino como una aparición inesperada en una fecha significativa. De esa manera, el cumpleaños del abuelo se transformó en el marco para un reencuentro atravesado por la historia familiar y por el deseo de que Salvador pudiera compartir tiempo con sus mayores en Grecia.

La autorización judicial fue clave para concretar la salida del país

El tierno saludo de cumpleaños de Vicky Xipolitakis a su hijo, Salvador
La autorización de la Justicia argentina permitió que Vicky Xipolitakis concretara el viaje con su hijo

El viaje se produjo luego de que la justicia argentina aprobó la salida de Vicky Xipolitakis del país junto a su hijo. Ese permiso era indispensable para concretar el traslado internacional y, de acuerdo con lo que manifestó públicamente, su obtención representó un paso clave dentro de un proceso previo de gestiones legales.

Al cierre de su mensaje, la mediática agradeció a quienes intervinieron en ese trámite. “Gracias a la Justicia argentina y a mis abogados por el gran trabajo y a mi tía Kaliopi Xipolitakis por la ayuda incondicional”, señaló. Con esas palabras, dejó asentado que detrás del viaje hubo una instancia judicial y una tarea de acompañamiento familiar y profesional que consideró clave.

Eran otros tiempos, Javier Naselli y Victoria cuando se casaron
Eran otros tiempos, Javier Naselli y Victoria cuando se casaron

La necesidad de contar con ese permiso está vinculada al conflicto judicial que Vicky Xipolitakis mantiene con su expareja y padre del menor, Javier Naselli. Ese frente legal continúa abierto luego de la denuncia por presunta violencia de género presentada por la conductora y panelista.

En ese contexto, la salida del país con Salvador debió ser autorizada por la Justicia. Esa condición explicó por qué el viaje tuvo una dimensión pública que excedió lo estrictamente familiar. Lo que para otras personas podría resolverse como un traslado privado, en este caso quedó atado a un expediente y a la decisión de los tribunales.

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