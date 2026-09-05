Partidos de hoy en Fútbol Libre o Roja Directa: la búsqueda que puede poner en riesgo tus cuentas bancarias

Roja Directa y Fútbol Libre son dos de las páginas que debes de evitar buscar para ver partidos gratis.

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La llegada de un nuevo fin de semana y una nueva fecha de las principales ligas de fútbol vuelve a disparar una búsqueda habitual en internet: “partidos de hoy en Fútbol Libre” o “Roja Directa”. Para muchos aficionados, estas plataformas aparecen como una alternativa para ver encuentros en vivo sin pagar una suscripción a televisión por cable o a un servicio de streaming.

Sin embargo, detrás de la promesa de fútbol gratuito existen riesgos para la seguridad digital. Las páginas que ofrecen transmisiones no autorizadas suelen utilizar publicidad invasiva, redirecciones y enlaces engañosos que pueden exponer a los usuarios a programas maliciosos, fraudes y al robo de información personal.

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El problema es especialmente delicado cuando un atacante consigue acceder a contraseñas almacenadas en el navegador o a otros datos utilizados para ingresar a servicios financieros. En determinadas situaciones, una visita a una página fraudulenta puede terminar comprometiendo cuentas bancarias, tarjetas u otras credenciales sensibles.

Especialistas en ciberseguridad recomiendan no ingresar a páginas piratas para ver fútbol de manera gratis. (Fotocomposición Infobae)

El negocio detrás de las transmisiones gratuitas

Mantener una infraestructura capaz de ofrecer transmisiones de video a miles de personas tiene un costo. Por eso, muchas plataformas no autorizadas buscan obtener ingresos mediante sistemas publicitarios agresivos.

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En algunos casos, estas páginas recurren a prácticas conocidas como malvertising, una combinación de publicidad y software malicioso. Los anuncios pueden redirigir al visitante hacia sitios fraudulentos o intentar convencerlo de descargar archivos que prometen mejorar la transmisión, instalar un reproductor o eliminar supuestas restricciones.

El usuario busca un partido de fútbol, pero puede terminar enfrentándose a múltiples ventanas emergentes y enlaces que no tienen ninguna relación con el encuentro.

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Por esta razón, los especialistas en ciberseguridad recomiendan desconfiar de cualquier sitio que solicite instalar aplicaciones, extensiones o archivos para poder acceder a una transmisión.

Existe un negocio tras las transmisiones ilegales de partidos. (Fotocomposición Infobae)

Los botones falsos son una de las principales trampas

Uno de los riesgos más frecuentes se encuentra en el propio reproductor. Las páginas pueden mostrar varios botones de reproducción, algunos de ellos falsos, para provocar que el usuario haga clic en publicidad o sea enviado a otro sitio web.

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También pueden aparecer falsas ventanas para cerrar anuncios, botones que simulan controles del video o mensajes que alertan sobre un supuesto problema en el dispositivo.

Una vez que el usuario interactúa con estos elementos, puede ser redirigido a una página diseñada para robar información o descargar programas no deseados.

No ingreses a páginas piratas para ver fútbol gratis, puedes terminar con la cuenta bancaria filtrada. (Fotocomposición Infobae)

El riesgo aumenta cuando esos archivos contienen spyware o troyanos. Este tipo de software puede intentar recopilar información del dispositivo y, dependiendo de sus capacidades y de los permisos obtenidos, acceder a datos personales.

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Las contraseñas guardadas en los navegadores son uno de los objetivos más atractivos. Por ello, si una cuenta bancaria, una red social o un correo electrónico tiene credenciales almacenadas en el equipo, una infección puede aumentar considerablemente el impacto de un ataque.

El uso oculto del procesador también puede afectar al dispositivo

Otro de los problemas asociados a sitios web poco confiables es el uso excesivo de los recursos del dispositivo. Algunas páginas pueden ejecutar scripts que consumen una gran cantidad de procesador mientras permanecen abiertas.

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Esto puede provocar que la computadora se vuelva lenta, que el teléfono se caliente o que la batería se descargue con mayor rapidez.

En determinados casos, los ciberdelincuentes pueden utilizar estos recursos para realizar operaciones como la minería de criptomonedas. El usuario puede pensar que solo está viendo un partido, mientras el sitio consume una parte importante de la capacidad de su computadora o celular.

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Ver fútbol en páginas piratas puede comprometer el dispositivo que estes usando. (Composición Infobae: Difusión)

El sobrecalentamiento, la lentitud repentina y un consumo anormal de batería son señales que deberían llevar al usuario a cerrar inmediatamente la página y revisar el dispositivo.

Dónde ver los partidos de fútbol de forma segura

La alternativa más segura es utilizar los servicios que poseen los derechos oficiales de transmisión en cada país. Estas plataformas cuentan con sistemas de seguridad y reducen el riesgo de encontrarse con enlaces fraudulentos o descargas engañosas.

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En Argentina, una de las opciones para seguir el fútbol local es contratar el Pack Fútbol a través de los servicios habilitados, con transmisiones de señales como ESPN Premium y TNT Sports.

En Chile, TNT Sports posee una parte central de los derechos de transmisión del campeonato nacional. En Colombia, Win Sports ofrece contenidos relacionados con la primera división.

Roja Directa ofrece partidos gratis, pero pueden traerte graves consecuencias si la usas.

En Perú, gran parte de los partidos se encuentra en L1 Max, mientras que algunos encuentros y clubes tienen cobertura a través de otras señales autorizadas, como GOLPERU.

México tiene un sistema más repartido entre diferentes operadores y plataformas, entre ellas TUDN, ViX y Fox Sports, dependiendo de los derechos de cada club. Para seguir el fútbol español dentro de España, las opciones oficiales incluyen servicios como Movistar y DAZN.

Buscar “partidos de hoy en Fútbol Libre” o “Roja Directa” puede parecer una forma rápida de evitar una suscripción. Sin embargo, el precio real de un acceso gratuito puede ser mucho mayor cuando están en juego contraseñas, datos personales y, potencialmente, las cuentas bancarias de los usuarios.