Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand: “Cursa un cuadro respiratorio bronquial”

Mirtha Legrand

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A pocas horas de la internación de Mirtha Legrand en el sanatorio Mater Dei, este lunes autoridades del nosocomio emitieron el primer parte médico sobre la salud de la diva. Según informó el Director Médico del nosocomio, Dr. Enrique Echague, “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente. Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha. De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”.

La preocupación por su estado de salud se instaló luego de que Mirtha se ausentó de la conducción de su programa durante el fin de semana. En su lugar estuvo Juana Viale, quien explicó al aire que su abuela no había podido estar presente por un cuadro de gripe.

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En paralelo, desde su entorno también habían llevado tranquilidad. Marcela Tinayre había señalado en las últimas horas que su madre “estaba un poco engripada”.

La noticia generó una rápida repercusión entre colegas, televidentes y seguidores de la conductora, una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina. Cada novedad sobre su salud despierta atención no solo por su vigencia artística, sino también por el lugar central que ocupa desde hace décadas en el espectáculo y en los medios.

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Juana Viale abrió el ciclo de la diva hablando de su ausencia del programa y cómo se encuentra (La noche de Mirtha/ Eltrece)

La ausencia de Mirtha en su programa del último fin de semana había sido el primer indicio visible de que no se encontraba en condiciones de cumplir con su agenda habitual. Acostumbrada a una rutina de trabajo sostenida y a mantenerse activa incluso en momentos de malestar, la decisión de suspender su presencia encendió rápidamente las alarmas entre su público.

Durante la emisión, Juana Viale se hizo cargo de la conducción y explicó con naturalidad el motivo de la ausencia. Su mensaje buscó llevar calma a la audiencia, aunque al mismo tiempo confirmó que la conductora atravesaba un cuadro que requería cuidados y descanso.

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No es la primera vez que un problema respiratorio obliga a Mirtha Legrand a bajar el ritmo. Meses atrás, la conductora ya había atravesado un cuadro gripal que derivó en una bronquitis fuerte, una situación que demandó reposo estricto, tratamiento específico y un seguimiento médico cercano. Ese antecedente suma ahora un elemento de contexto para entender por qué ante síntomas similares se optó por una internación preventiva.

La diva dio detalles de su estado de salud y contó cómo se encuentra tras ausentarse tres semanas de su programa

En aquel momento, Marcela Tinayre había explicado que, pese al susto, su madre contaba con buena salud general, aunque los médicos insistieron en extremar los cuidados para evitar complicaciones. También habían remarcado la importancia de no apresurar una recuperación, sobre todo tratándose de un cuadro bronquial que podía prolongarse más de lo previsto si no era correctamente tratado.

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Por eso, el parte médico resultó clave para conocer con mayor precisión cuál es el diagnóstico actual, qué evolución presenta la conductora y cuáles serán los pasos a seguir en las próximas horas.

Mientras tanto, el foco está puesto en la evolución de la diva, que a lo largo de los años logró sostener una presencia ininterrumpida en la vida pública argentina. Su internación, aunque en principio preventiva, volvió a poner en primer plano la preocupación por su salud y mantiene en vilo a su entorno, al mundo del espectáculo y a su audiencia, a la espera de más novedades oficiales.

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