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Un club de la Premier League denunció ataques racistas contra uno de sus nuevos fichajes

Hull City informó que uno de sus jugadores recibió mensajes discriminatorios en redes sociales tras el anuncio oficial de su llegada

Hull City denunció ataques racistas contra Robinio Vaz tras anunciar su fichaje en la Premier League (Hull City)
Hull City denunció ataques racistas contra Robinio Vaz tras anunciar su fichaje en la Premier League (Hull City)
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Hull City condenó el abuso racista contra su nuevo fichaje Robinio Vaz y anunció que trabaja con la policía para identificar a las cuentas que difundieron los mensajes en redes sociales. El delantero francés de 19 años llegó a préstamo desde la Roma en el cierre del mercado y quedó en el centro de una oleada de comentarios discriminatorios tras el anuncio de su incorporación al club inglés, según informó The Guardian.

El caso volvió a colocar en primer plano la discriminación racial en redes sociales contra futbolistas, un problema que distintas ligas europeas y organismos del deporte han denunciado en los últimos años. En esta ocasión, la reacción institucional se produjo pocas horas después de que se hiciera pública la llegada de Vaz al recién ascendido a la Premier League.

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Apoyo total del club hacia el delantero

En un comunicado difundido después de los ataques, el club sostuvo que el jugador contará con respaldo pleno de la institución y remarcó que ningún deportista debería ser blanco de mensajes discriminatorios. La entidad también indicó que ya colabora con la policía de Humberside y con otras autoridades competentes para avanzar en la identificación de los responsables.

La institución definió los mensajes como “un abuso repugnante” y señaló que busca que se adopten medidas contra quienes administran las cuentas involucradas. La declaración sitúa el episodio dentro de una problemática más amplia vinculada con la exposición de los futbolistas jóvenes en plataformas digitales, en especial cuando se anuncian fichajes de alto impacto para la temporada.

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Vaz se incorporó al equipo en condición de cedido desde la Roma durante el último día del mercado de pases. El atacante, de nacionalidad francesa, pasó a integrar un plantel que acaba de regresar a la máxima categoría del fútbol inglés. Fue precisamente la publicación en redes que confirmó su llegada la que concentró un volumen elevado de comentarios ofensivos, de acuerdo con el medio británico.

El club aseguró apoyo total a Robinio Vaz mientras la policía de Humberside trabaja para identificar las cuentas vinculadas al abuso racista (Hull City)
El club aseguró apoyo total a Robinio Vaz mientras la policía de Humberside trabaja para identificar las cuentas vinculadas al abuso racista (Hull City)

La Premier League también repudió los ataques

La Premier League expresó también su rechazo al episodio y comunicó que ofreció apoyo tanto al delantero como a su club. La organización sostuvo que observa con preocupación la persistencia de ataques discriminatorios contra jugadores en redes sociales y reiteró su disposición a trabajar con equipos, autoridades, fuerzas de seguridad y empresas tecnológicas.

En su posicionamiento, la liga inglesa afirmó que existe malestar por la continuidad de estas agresiones y planteó la necesidad de una respuesta coordinada para abordar el problema. La intervención conjunta entre clubes, autoridades y plataformas aparece desde hace tiempo como uno de los ejes centrales de la discusión sobre cómo frenar el hostigamiento racista en entornos digitales.

Un inicio de temporada agridulce

La denuncia del club llegó mientras Hull City atraviesa un arranque positivo en su regreso a la primera división. El equipo comenzó la temporada con dos victorias en sus dos primeros partidos, un dato que había alimentado expectativas entre sus hinchas antes del próximo compromiso ante Aston Villa.

Ese impulso inicial se sostuvo en la tercera fecha, más allá de que el equipo no logró romper el cero en el MKM Stadium. No obstante, prolongó su invicto en la liga. Los dirigidos por Sergej Jakirovic llegaron a siete puntos en tres partidos, con un balance de dos victorias y un empate, además de un dato que fortaleció su comienzo: todavía no recibió goles.

Tras ese resultado, el equipo quedó segundo en la tabla, por detrás de Manchester City y por encima de varios candidatos con mayor presupuesto. Sunderland, Chelsea y Newcastle serán los próximos desafíos que tendrá el Hull City en el calendario de la Premier League.

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