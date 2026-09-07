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Si tu computador está lento y no sabes por qué, seguramente Windows tiene abiertas apps que no usas

Una de las razones es poder abrir plataformas más rápido y optimizar el tiempo frente al PC

Windows mantiene aplicaciones en segundo plano y por eso puede mostrar menos memoria RAM disponible de la que el usuario imagina.(WINDOWS)
Windows mantiene aplicaciones en segundo plano y por eso puede mostrar menos memoria RAM disponible de la que el usuario imagina.(WINDOWS)
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Windows puede tener menos memoria disponible de la que el usuario imagina, y la razón no siempre es un antivirus pesado o un navegador con demasiadas pestañas. Buena parte de esa RAM ocupada proviene de aplicaciones que siguen activas en segundo plano aunque nadie las esté usando en el computador.

Uno de los ejemplos más citados es la app del tiempo integrada en el sistema. Permanece funcionando incluso cuando el usuario nunca la abre, y ese comportamiento no es un error sino una decisión de diseño del sistema operativo.

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Por qué Windows mantiene apps activas sin que el usuario las use

El sistema mantiene procesos en segundo plano por tres motivos técnicos concretos: velocidad de apertura, sincronización en tiempo real y mantenimiento silencioso.

Windows utiliza un servicio llamado SysMain, antes conocido como SuperFetch, que analiza las rutinas del usuario y precarga en la memoria las aplicaciones que más se usan, antes de que se abran. La lógica detrás de esto es simple: la memoria RAM sin usar se considera memoria desperdiciada, así que el sistema la ocupa de forma anticipada y la libera de inmediato si otro programa la necesita.

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La app del tiempo de Windows sigue activa aunque el usuario no la abra, porque el sistema operativo lo define así por diseño. (MICROSOFT)
La app del tiempo de Windows sigue activa aunque el usuario no la abra, porque el sistema operativo lo define así por diseño. (MICROSOFT)

A esto se suman las aplicaciones de mensajería, correo o almacenamiento en la nube, como WhatsApp, Slack, Teams o OneDrive, que necesitan procesos “despiertos” para avisar de un mensaje nuevo o sincronizar un archivo sin que la ventana esté abierta.

Plataformas como Steam o la suite de Adobe también dejan un proceso para descargar parches o actualizaciones sin interrumpir el uso del equipo.

Existe además una razón de arquitectura: navegadores como Google Chrome o Microsoft Edge dividen cada pestaña y extensión en un proceso independiente. Así, si una página falla, solo se cierra ese proceso puntual y no todo el programa.

Cuál es el impacto real de estas apps en el PC

Que un proceso esté simplemente “suspendido” ocupando espacio en la memoria no vuelve más lento al equipo en los sistemas modernos. El problema aparece cuando ese proceso consume activamente CPU o realiza escrituras constantes en el disco duro.

Windows sostiene procesos en segundo plano para acelerar la apertura de aplicaciones, sincronizar datos en tiempo real y ejecutar mantenimiento silencioso.
Windows sostiene procesos en segundo plano para acelerar la apertura de aplicaciones, sincronizar datos en tiempo real y ejecutar mantenimiento silencioso.

En un equipo con 16 o 32 gigabytes de RAM, este consumo suele pasar inadvertido porque el sistema tiene margen de sobra para gestionarlo sin que se note en el uso diario.

La situación cambia en computadoras con menos memoria, sobre todo si ya muestran lentitud al abrir varias aplicaciones al mismo tiempo. En esos casos, cada proceso innecesario en segundo plano resta recursos que podrían destinarse a tareas que sí importan al usuario.

Cómo limitar las aplicaciones en segundo plano

Para las apps preinstaladas o descargadas desde la Microsoft Store, como la del tiempo, el control se hace desde el menú de Configuración, aunque la ruta exacta varía según la versión del sistema.

En Windows 11, el camino es: Inicio, Configuración, Aplicaciones, Aplicaciones instaladas. Ahí se busca la aplicación deseada, se pulsa en los tres puntos y se selecciona Opciones avanzadas. Dentro de Permisos de aplicaciones en segundo plano, la opción debe cambiarse a Nunca.

Microsoft - Windows - Restauración a un punto en el tiempo - tecnología - 20 de noviembre
SysMain, antes llamado SuperFetch, analiza los hábitos del usuario y precarga en la memoria RAM las aplicaciones más usadas en Windows. (Microsoft)

Si el usuario prefiere eliminarla directamente, el mismo menú de Aplicaciones instaladas permite desinstalarla desde el botón de los tres puntos. Windows advierte que algunas aplicaciones integradas no admiten este método, pero el resto desaparece del sistema sin inconvenientes.

Cómo deshabilitar el inicio automático de programas tradicionales

Para programas como Spotify, Skype o clientes de videojuegos, el método más efectivo es evitar que se inicien automáticamente al encender la computadora, a través del Administrador de tareas.

El primer paso es abrirlo con el atajo Ctrl + Shift + Esc. Si la ventana aparece pequeña, conviene hacer clic en “Más detalles”, en la esquina inferior izquierda.

Luego se debe ir a la pestaña Inicio, ubicada en la parte superior en Windows 10 y representada por un ícono de medidor de velocidad en el menú lateral de Windows 11.

Windows da la opción de ocultar contenido, como es el caso de las carpetas invisibles. (Microsoft)
Las aplicaciones en segundo plano afectan más a las computadoras con poca memoria RAM que a los equipos con 16 o 32 GB. (Microsoft)

Dentro de esa sección, un clic derecho sobre el programa que se quiera frenar permite seleccionar la opción Deshabilitar. Se recomienda evitar esta acción sobre el antivirus o los controladores de audio y video, esenciales para el funcionamiento del equipo.

Para confirmar que el cambio se aplicó, la columna “Estado” de esa misma lista debe mostrar la palabra “Deshabilitado” junto al programa correspondiente.

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