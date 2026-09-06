Ver Barcelona vs Valencia en Fútbol Libre o Roja Directa abre la puerta al robo de contraseñas

Los portales piratas ofertan eventos deportivos para atraer miles de usuarios y cometer fraudes. (Fotocomposición Infobae)

Guardar

La búsqueda de enlaces para seguir Barcelona vs Valencia u otros partidos de la La Liga española puede llevar a sitios que difunden transmisiones sin autorización, entre ellos páginas conocidas como Fútbol Libre o Roja Directa.

Más allá de la calidad de la señal, esos portales pueden concentrar riesgos para la seguridad digital, desde la instalación de programas maliciosos hasta el robo de contraseñas de acceso.

PUBLICIDAD

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) advierte que los servicios piratas pueden utilizarse como vía para obtener información personal, bancaria o confidencial.

El organismo agrega que las redes y sitios que ofrecen contenido sin licencia pueden incorporar malware, exponer al usuario a estafas financieras y vincularse con actividades de delincuencia organizada.

PUBLICIDAD

INTERPOL alerta sobre los peligros de la piratería digital. (Foto: REUTERS/Edgar Su/File Photo)

Por qué una transmisión pirata puede instalar malware en el dispositivo

Al ingresar a una página que promete acceso gratuito a un partido, el usuario puede encontrarse con ventanas emergentes, botones falsos de reproducción o archivos que simulan ser extensiones necesarias para ver el encuentro.

Esos recursos pueden ocultar malware, un programa diseñado para alterar el funcionamiento del dispositivo, vigilar la actividad de la víctima o tomar control de parte del sistema.

PUBLICIDAD

INTERPOL indica que los sitios web y las redes de intercambio de archivos entre pares, conocidas como P2P, pueden distribuir virus capaces de dañar dispositivos o extraer información personal.

El riesgo no se limita al teléfono o la computadora desde la que se accede: una infección puede extenderse por una red doméstica o corporativa y comprometer otros equipos conectados.

PUBLICIDAD

Un virus se puede propagar por toda la red doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo los ciberdelincuentes pueden robar las contraseñas de los usuarios

Algunos portales imitan el diseño de plataformas deportivas, redes sociales o servicios de correo para pedir un registro antes de habilitar una transmisión. La solicitud de usuario y clave puede ser una trampa de phishing, una técnica que busca engañar a las personas para que entreguen voluntariamente sus datos de acceso.

Las contraseñas robadas pueden abrir la puerta a cuentas de correo, redes sociales, servicios de almacenamiento en la nube e incluso plataformas de banca digital.

PUBLICIDAD

Si una misma clave se repite en varios servicios, el impacto aumenta. Por ese motivo, el riesgo de ingresar datos en una página no autorizada puede superar la pérdida momentánea de acceso a un partido de fútbol.

El riesgo aumenta cuando se reutilizan las claves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué peligros tienen los anuncios en las páginas piratas

Las transmisiones ilegales suelen financiarse mediante publicidad invasiva. Un clic sobre un supuesto reproductor puede derivar en redirecciones a páginas de apuestas, sorteos falsos, descargas de aplicaciones o alertas que afirman detectar un virus en el dispositivo.

PUBLICIDAD

Asimismo, pueden aparecer formularios que solicitan datos bancarios con la promesa de activar una prueba gratuita o quitar anuncios. INTERPOL advierte que los métodos de pago inseguros pueden derivar en fraudes con tarjetas de crédito y otras estafas financieras.

Entregar una tarjeta a un sitio sin identificación clara, condiciones de uso verificables o canales de atención reconocibles multiplica la posibilidad de cargos no autorizados.

PUBLICIDAD

Los anuncios o publicidad redirigen al usuario a sitios fraudulentos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre otros motivos para no consumir contenido pirata, la descarga o distribución de contenidos protegidos sin autorización puede generar consecuencias legales, según la normativa aplicable en cada país.

Cómo reconocer una páginas pirata para ver partidos de fútbol

Una señal de alerta es la oferta de una cantidad amplia de partidos, películas, series o eventos deportivos gratis o a precios muy inferiores a los de los servicios oficiales.

PUBLICIDAD

Conviene desconfiar de dominios que cambian con frecuencia, páginas con errores de redacción, direcciones web extrañas y sitios que exigen desactivar herramientas de seguridad para continuar.

INTERPOL sugiere verificar qué contenidos comercializa de forma legítima cada proveedor en el territorio donde se encuentra el usuario. Los servicios con derechos de transmisión suelen informar sus planes, precios, condiciones y mecanismos de asistencia.