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Ver Barcelona vs Valencia en Fútbol Libre o Roja Directa abre la puerta al robo de contraseñas

Las páginas que ofrecen partidos de La Liga española sin autorización pueden ocultar malware, formularios para capturar claves y estafas bancarias

Fotomontaje de Rodri con la camiseta del FC Barcelona, una pelota de fútbol, el logo de Roja TV Directa y un jugador del Valencia CF
Los portales piratas ofertan eventos deportivos para atraer miles de usuarios y cometer fraudes. (Fotocomposición Infobae)
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La búsqueda de enlaces para seguir Barcelona vs Valencia u otros partidos de la La Liga española puede llevar a sitios que difunden transmisiones sin autorización, entre ellos páginas conocidas como Fútbol Libre o Roja Directa.

Más allá de la calidad de la señal, esos portales pueden concentrar riesgos para la seguridad digital, desde la instalación de programas maliciosos hasta el robo de contraseñas de acceso.

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La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) advierte que los servicios piratas pueden utilizarse como vía para obtener información personal, bancaria o confidencial.

El organismo agrega que las redes y sitios que ofrecen contenido sin licencia pueden incorporar malware, exponer al usuario a estafas financieras y vincularse con actividades de delincuencia organizada.

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INTERPOL alerta sobre los peligros de la piratería digital. (Foto: REUTERS/Edgar Su/File Photo)
INTERPOL alerta sobre los peligros de la piratería digital. (Foto: REUTERS/Edgar Su/File Photo)

Por qué una transmisión pirata puede instalar malware en el dispositivo

Al ingresar a una página que promete acceso gratuito a un partido, el usuario puede encontrarse con ventanas emergentes, botones falsos de reproducción o archivos que simulan ser extensiones necesarias para ver el encuentro.

Esos recursos pueden ocultar malware, un programa diseñado para alterar el funcionamiento del dispositivo, vigilar la actividad de la víctima o tomar control de parte del sistema.

INTERPOL indica que los sitios web y las redes de intercambio de archivos entre pares, conocidas como P2P, pueden distribuir virus capaces de dañar dispositivos o extraer información personal.

El riesgo no se limita al teléfono o la computadora desde la que se accede: una infección puede extenderse por una red doméstica o corporativa y comprometer otros equipos conectados.

Hombre sentado frente a una Smart TV oscura que muestra un mensaje rojo brillante de 'VIRUS DETECTED' con un icono de calavera. El hombre se lleva la mano a la boca con expresión de preocupación.
Un virus se puede propagar por toda la red doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo los ciberdelincuentes pueden robar las contraseñas de los usuarios

Algunos portales imitan el diseño de plataformas deportivas, redes sociales o servicios de correo para pedir un registro antes de habilitar una transmisión. La solicitud de usuario y clave puede ser una trampa de phishing, una técnica que busca engañar a las personas para que entreguen voluntariamente sus datos de acceso.

Las contraseñas robadas pueden abrir la puerta a cuentas de correo, redes sociales, servicios de almacenamiento en la nube e incluso plataformas de banca digital.

Si una misma clave se repite en varios servicios, el impacto aumenta. Por ese motivo, el riesgo de ingresar datos en una página no autorizada puede superar la pérdida momentánea de acceso a un partido de fútbol.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El riesgo aumenta cuando se reutilizan las claves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué peligros tienen los anuncios en las páginas piratas

Las transmisiones ilegales suelen financiarse mediante publicidad invasiva. Un clic sobre un supuesto reproductor puede derivar en redirecciones a páginas de apuestas, sorteos falsos, descargas de aplicaciones o alertas que afirman detectar un virus en el dispositivo.

Asimismo, pueden aparecer formularios que solicitan datos bancarios con la promesa de activar una prueba gratuita o quitar anuncios. INTERPOL advierte que los métodos de pago inseguros pueden derivar en fraudes con tarjetas de crédito y otras estafas financieras.

Entregar una tarjeta a un sitio sin identificación clara, condiciones de uso verificables o canales de atención reconocibles multiplica la posibilidad de cargos no autorizados.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los anuncios o publicidad redirigen al usuario a sitios fraudulentos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre otros motivos para no consumir contenido pirata, la descarga o distribución de contenidos protegidos sin autorización puede generar consecuencias legales, según la normativa aplicable en cada país.

Cómo reconocer una páginas pirata para ver partidos de fútbol

Una señal de alerta es la oferta de una cantidad amplia de partidos, películas, series o eventos deportivos gratis o a precios muy inferiores a los de los servicios oficiales.

Conviene desconfiar de dominios que cambian con frecuencia, páginas con errores de redacción, direcciones web extrañas y sitios que exigen desactivar herramientas de seguridad para continuar.

INTERPOL sugiere verificar qué contenidos comercializa de forma legítima cada proveedor en el territorio donde se encuentra el usuario. Los servicios con derechos de transmisión suelen informar sus planes, precios, condiciones y mecanismos de asistencia.

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