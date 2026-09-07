El rotundo cambio de Julián Álvarez en una foto presentación del Atlético de Madrid tras quedarse en el club

Julián Álvarez volvió a sonreir tras un agitado mercado de fichajes

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El mercado de pases del verano europeo de 2026 dejó una de las novelas más intensas del fútbol continental, teniendo como protagonista absoluto a Julián Álvarez. La Araña estuvo en el centro de los rumores tras manifestar abiertamente su deseo de abandonar el Atlético de Madrid con destino al FC Barcelona. Sin embargo, la firme postura de la dirigencia colchonera y de Diego Simeone bloqueó cualquier tipo de transferencia. Esta tensión institucional se vio reflejada de manera inmediata en las imágenes oficiales del jugador, desatando un fenómeno viral por el notable cambio de semblante entre los retratos oficiales de las distintas competiciones.

A mediados de agosto de 2026, la foto institucional difundida para la cobertura de LaLiga encendió las alarmas de los aficionados. En ella, Álvarez posaba con un rostro rígido, serio y adusto, una imagen que distaba por completo de la clásica sonrisa carismática que lo caracterizó desde su llegada a Madrid en 2024, un gesto que parecía exponer su fastidio por la negativa colchonera de venderlo al cuadro azulgrana, que llegó a ofrecer una cifra cercana a los 100 millones de euros

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La contracara, sin embargo, llegó en septiembre con la presentación de la UEFA Champions League. Con el mercado de pases oficialmente cerrado, la UEFA publicó las nuevas sesiones de fotos de cara al inicio de la competencia y devolvió la sonrisa al rostro del delantero argentino. Esta transición gráfica parece evidenciar el fin del conflicto contractual forzado por el jugador y su resignación positiva a encarar la nueva campaña europea bajo el mando del Cholo, al menos por los próximos seis meses.

Durante los primeros compases de la liga española se vivieron momentos de tensión entre la afición y el futbolista argentino. Ausencias, suplencias y poca incidencia en el juego, fueron parte del día a día del jugador, afectando tanto su rendimiento como su relación con la grada. El Atlético de Madrid tuvo un inicio irregular en el certamen local. Hasta ahora, el cuadro rojiblanco se ubica en el sexto lugar con dos triunfos, un empate y una reciente derrota ante el Bilbao por 3-0. Por el contrario, el Barcelona, que contrató al atacante brasileño Grabriel Jesus para cubrir el puesto, se ubica en el primer lugar con puntaje perfecto (cuatro partidos y cuatro ganados).

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El argentino posó para la foto oficial de la Champions League (UEFA)

El delantero apenas sumó 56 minutos en cancha durante el arranque liguero, sin registrar goles ni asistencias. Las ausencias a los entrenamientos en un intento de forzar su traspaso al Barcelona quebraron momentáneamente la simpatía de los hinchas rojiblancos, reflejado en las desaprobaciones sufridas en sus ingresos al campo de juego.

Ahora, ya consolidado nuevamente en la plantilla definitiva para lo que resta del año, se espera que Julián Álvarez deje atrás los meses de conflicto y vuelva a ser una de las principales cartas ofensivas del equipo en la búsqueda de la gloria europea. El Atlético de Madrid debe cambiar rápidamente de página para enfocarse en el plano internacional. El conjunto madrileño tendrá un estreno de máxima exigencia en la Fase de Liga de la Champions League, debutando el próximo miércoles 9 de septiembre frente al Liverpool FC en el mítico estadio de Anfield.

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El último fin de semana, después de la goleada 0-3 a manos del Athletic Club de Bilbao en San Mamés, Simeone se enojó con un periodista por una pregunta relativa al atacante de la selección argentina y su valoración sobre la actitud del cordobés, que no salió a entrenar como el resto de los suplentes al finalizar el encuentro, debido a que Julián ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo, con el resultado 0-2: “¿En serio?“, atinó a responder el DT del Aleti, que frente a la afirmación del cronista, remató: ”No tengo nada que comentar", concluyó.